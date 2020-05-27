Законопроєкт про референдум через тиждень-два буде зареєстровано в Раді, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що зараз законопроєкт про референдум спрямований до Венеціанської комісії та Швейцарської Конфедерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

Разумков нагадав, що законопроєктами з пакету про народовладдя займався і займається перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

За словами спікера, законопроєкт направлено до Венеціанської комісії та Швейцарської Конфедерації.

"Думаю, що за один-два тижні він має бути зареєстрований і до кінця цієї сесії розглянутий у парламенті. Дійсно, ми трохи втратили час, але це важкий документ, який треба було доволі добре підготувати. Я сподіваюся, що він буде підтриманий парламентом" , - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про загальнонаціональний референдум спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії, - Разумков