Законопроєкт про референдум через тиждень-два буде зареєстровано в Раді, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що зараз законопроєкт про референдум спрямований до Венеціанської комісії та Швейцарської Конфедерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".
Разумков нагадав, що законопроєктами з пакету про народовладдя займався і займається перший віцеспікер Руслан Стефанчук.
За словами спікера, законопроєкт направлено до Венеціанської комісії та Швейцарської Конфедерації.
"Думаю, що за один-два тижні він має бути зареєстрований і до кінця цієї сесії розглянутий у парламенті. Дійсно, ми трохи втратили час, але це важкий документ, який треба було доволі добре підготувати. Я сподіваюся, що він буде підтриманий парламентом" , - сказав Разумков.
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она таки в оппозиции или таки нет ?
".24.05.2020 г.
Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України""
(текст выделен мной)
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
https://www.youtube.com/watch?v=ssDfj68x55E
я так понял что 73% земля не нужна ......
Чиновники дерут простой народ при любой власти.
"О национализации имущества олигархов, сепаратистов и коллаборантов"
Два варианта:
1- Да
2- Поддерживаю