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Законопроєкт про референдум через тиждень-два буде зареєстровано в Раді, - Разумков

Законопроєкт про референдум через тиждень-два буде зареєстровано в Раді, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що зараз законопроєкт про референдум спрямований до Венеціанської комісії та Швейцарської Конфедерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

Разумков нагадав, що законопроєктами з пакету про народовладдя займався і займається перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

За словами спікера, законопроєкт направлено до Венеціанської комісії та Швейцарської Конфедерації.

"Думаю, що за один-два тижні він має бути зареєстрований і до кінця цієї сесії розглянутий у парламенті. Дійсно, ми трохи втратили час, але це важкий документ, який треба було доволі добре підготувати. Я сподіваюся, що він буде підтриманий парламентом" , - сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про загальнонаціональний референдум спрямовано на експертизу до Венеціанської комісії, - Разумков

Автор: 

ВР (14940) законопроєкт (3583) референдум (627) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+4
А что, закон о рефендуме - дело то хорошее:
".24.05.2020 г.

Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України""
(текст выделен мной)

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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27.05.2020 14:06
+3
Очередной ЗЕ-пиріжок ?????
Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1853 Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8740
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27.05.2020 14:03
+2
Так за рынок земли же проголосовали уже! чо еще за референдум чо еще за наридовластие?
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27.05.2020 14:00
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Так за рынок земли же проголосовали уже! чо еще за референдум чо еще за наридовластие?
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27.05.2020 14:00 Відповісти
Какая радость, я плачу от счастья!
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27.05.2020 14:03 Відповісти
Очередной ЗЕ-пиріжок ?????
Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 1853 Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 8740
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27.05.2020 14:03 Відповісти
хорошо хоть, что не "баранка от бублика"
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27.05.2020 14:43 Відповісти
"Разумков напомнил, что законопроектами из пакета о народовластии занимался и занимается первый вице-спикер Руслан Стефанчук.Источник: https://censor.net/n3198313"

Дальше можно не читать.
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27.05.2020 14:04 Відповісти
жаль что Сивоху не привлекли к этому законопроэкту !
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27.05.2020 14:06 Відповісти
https://censor.net/blogs/3198303/kakih_vam_esch_b_reform_ne_hvataet
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27.05.2020 14:04 Відповісти
Что то Юля молчит за импичмент ???
Законопроект о референдуме через неделю-две будет зарегистрирован в Раде, - Разумков - Цензор.НЕТ 5034
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27.05.2020 14:12 Відповісти
Та й зе пів вареничка. І за зубажіння, ні слова
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27.05.2020 14:20 Відповісти
бабушка уже определилась со своим гендером ?

она таки в оппозиции или таки нет ?
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27.05.2020 14:44 Відповісти
Зебіли застилі в радостном ожиданіі. Етож оні смогут чєрєз рєхвєрєндум самі рєшать, мазать ім красную ілі чьорную ікру.
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27.05.2020 14:06 Відповісти
А что, закон о рефендуме - дело то хорошее:
".24.05.2020 г.

Скромно и незаметно прошло знаковое событие в украинской политике. 22 мая 2020 г. группа граждан Украины передала в секретариат ВР Украины обращение к главе ВР Разумкову с требованием начать официальную процедуру импичмента ныне действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении указываются причины этого - государственная измена, многочисленные нарушения Законов и Конституции, злоупотребление служебным положением. Текст обоснования - два картонных ящика. Самое интересное в обращении - последняя фраза - "В разі неприйняття Верховною Радою України відповідного рішення в обумовлений законодавством термін, залишаємо за собою право ініціації загальнодержавного референдуму з питання дострокового припинення повноважень президента України""
(текст выделен мной)

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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27.05.2020 14:06 Відповісти
ОА, они пропишут этот закон, как импичмент президенту, так что забудьте.
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27.05.2020 14:11 Відповісти
Неважно. Речь о постоянном психологическом давлении на режим. Эта шайка должна себя чувствовать неуютно 25 часов в сутки.
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27.05.2020 14:46 Відповісти
Как мрази из зелёной власти лишают украинцев последней земли.
https://www.youtube.com/watch?v=ssDfj68x55E
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27.05.2020 14:12 Відповісти
а кто ж эту ЗЕленую власть то выбрал ?
я так понял что 73% земля не нужна ......
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27.05.2020 14:14 Відповісти
А что, при Порошенко ситуация была другой? Или при Янеке или Юще?
Чиновники дерут простой народ при любой власти.
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27.05.2020 15:05 Відповісти
прокремлевское зебыдло хочет чтото порешать для расии через референдум.
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27.05.2020 14:30 Відповісти
У меня тоже мутное ощущени про этот законопроект про референдум. В сочетании с законом о местном самоуправлении и о земле его надо оччень тщательно проверить на предмет всяких подводных сепаратистских камней, а то от зелёных большевиков чего угодно можно ожидать.
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27.05.2020 15:04 Відповісти
Первый референдум:
"О национализации имущества олигархов, сепаратистов и коллаборантов"
Два варианта:
1- Да
2- Поддерживаю
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27.05.2020 14:43 Відповісти
 
 