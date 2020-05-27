Кандидатуры от Рады в Конституционный Суд еще обсуждаются, - Разумков
Верховная Рада сможет выбрать двух членов Конституционного Суда от парламента в ближайшее время.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас обсуждаются кандидатуры, но не готов точно сказать, когда их внесут в зал. Думаю, что в ближайшее время", - сказал спикер.
В соответствии со статьей 5 закона "О Конституционном Суде Украины", КСУ состоит из председателя, двух заместителей и 12 членов. Судьи КС избираются Верховной Радой на 10 лет. По окончании срока полномочий судья продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового судьи. Повторное избрание судьи не допускается. Предложения о персональном составе судей подают Председатель ВР и Президент в равном количестве.
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