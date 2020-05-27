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Новости Правосудие
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Кандидатуры от Рады в Конституционный Суд еще обсуждаются, - Разумков

Кандидатуры от Рады в Конституционный Суд еще обсуждаются, - Разумков

Верховная Рада сможет выбрать двух членов Конституционного Суда от парламента в ближайшее время.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Главкому, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас обсуждаются кандидатуры, но не готов точно сказать, когда их внесут в зал. Думаю, что в ближайшее время", - сказал спикер.

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В соответствии со статьей 5 закона "О Конституционном Суде Украины", КСУ состоит из председателя, двух заместителей и 12 членов. Судьи КС избираются Верховной Радой на 10 лет. По окончании срока полномочий судья продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового судьи. Повторное избрание судьи не допускается. Предложения о персональном составе судей подают Председатель ВР и Президент в равном количестве.

Автор: 

ВР (29226) КС (2248) назначение (2165) судья (2643) юстиция (758) Разумков Дмитрий (1520)


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Уважаемые редактора! Исправьте новость полностью. Судья Конституционного Суда Украины назначается на 9 лет, а не на 10. И судья у которого срок полномочий истёк - не продолжает свои полномочия до избрания на его место нового судьи.
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27.05.2020 14:39 Ответить
Справді, не продовжуються повноваження судді КС, якщо термін його повноважень сплив. Таке стосується лише членів Центральної виборчої комісії.
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27.05.2020 14:47 Ответить
 
 