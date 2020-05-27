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Новини Правосуддя
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Кандидатури від Ради до Конституційного Суду ще обговорюються, - Разумков

Кандидатури від Ради до Конституційного Суду ще обговорюються, - Разумков

Верховна Рада зможе вибрати двох членів Конституційного Суду від парламенту найближчим часом.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз обговорюються кандидатури, але не готовий точно сказати, коли їх внесуть у зал. Гадаю, що найближчим часом", - сказав спікер.

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Відповідно до статті 5 закону "Про Конституційний Суд України", КСУ складається з голови, двох заступників та 12 членів. Судді КС обираються Верховною Радою на 10 років. Після закінчення терміну повноважень суддя продовжує виконувати свої обов'язки до обрання нового судді. Повторне обрання судді не допускається. Пропозиції щодо персонального складу суддів подають Голова ВР і Президент у рівній кількості.

Автор: 

ВР (14940) КС (1427) призначення (2272) суддя (1579) юстиція (732) Разумков Дмитро (1526)


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Уважаемые редактора! Исправьте новость полностью. Судья Конституционного Суда Украины назначается на 9 лет, а не на 10. И судья у которого срок полномочий истёк - не продолжает свои полномочия до избрания на его место нового судьи.
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27.05.2020 14:39 Відповісти
Справді, не продовжуються повноваження судді КС, якщо термін його повноважень сплив. Таке стосується лише членів Центральної виборчої комісії.
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27.05.2020 14:47 Відповісти
 
 