Кандидатури від Ради до Конституційного Суду ще обговорюються, - Разумков

Верховна Рада зможе вибрати двох членів Конституційного Суду від парламенту найближчим часом.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз обговорюються кандидатури, але не готовий точно сказати, коли їх внесуть у зал. Гадаю, що найближчим часом", - сказав спікер.

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Відповідно до статті 5 закону "Про Конституційний Суд України", КСУ складається з голови, двох заступників та 12 членів. Судді КС обираються Верховною Радою на 10 років. Після закінчення терміну повноважень суддя продовжує виконувати свої обов'язки до обрання нового судді. Повторне обрання судді не допускається. Пропозиції щодо персонального складу суддів подають Голова ВР і Президент у рівній кількості.