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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин расширил перечень больниц, лечащих COVID-19, с 339 до 449, - Степанов

Кабмин расширил перечень больниц, лечащих COVID-19, с 339 до 449, - Степанов

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 мая.

"Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него", - подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов.

По данным, внесенными в постановление, перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений. При этом финальный текст постановления будет готов с доработкой в один день.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лекарства, которые закупает государство, начнут поступать в Украину в конце года и станут обеспечением на следующий год, - Степанов

Автор: 

больница (1434) Кабмин (14023) карантин (16729) Минздрав (4898) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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зачем? вроде и эти справляются? или... для премий? так отдайте тем, кто уже борется...
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27.05.2020 14:46 Ответить
Для премій та попилу.
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27.05.2020 15:19 Ответить
Медперсонал повылечивайте. А то поинфицировали, и не лечите.
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27.05.2020 14:54 Ответить
"Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка"...
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27.05.2020 15:01 Ответить
 
 