Кабмин расширил перечень больниц, лечащих COVID-19, с 339 до 449, - Степанов

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и дополнил перечень учреждений здравоохранения, которые лечат пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 мая.

"Инициатива заключается в том, чтобы дополнить перечень учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Речь идет о заведениях, которые оказывали такую помощь с 1 апреля 2020 года и не были внесены в него", - подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов.

По данным, внесенными в постановление, перечень медицинских учреждений расширили с 339 до 449 заведений. При этом финальный текст постановления будет готов с доработкой в один день.

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