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Польша с 2022 года хочет полностью отказаться от российского газа

Польша с 2022 года хочет полностью отказаться от российского газа

4 года назад российский газ покрывал 87% внутреннего спроса Польши. Сейчас — только 60%.

Об этом сообщил председатель Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Ежи Квецинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Квецинский подчеркнул, что Польша хочет независимости от российского газа. С этой целью, в частности, развивает газопорт СПГ в Свиноустье. Сегодня терминал имени Леха и Марии Качиньских имеет мощность 5 млрд кубометров, что удовлетворило бы четверть внутренних потребностей Польши. Развитие объекта позволит импортировать почти 8,5 млрд кубометров газа в год.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу", - Зеркаль

Ежи Квецинский напомнил, что в польский газопорт поступает газ, в частности, из Катара и США. По его словам, к 2022 году польская экономика должна полностью освободится от поставок газа из России.

Автор: 

Газ (10223) Польша (8390) россия (95308)


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Топ комментарии
+15
Разумное решение.
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27.05.2020 14:46
+12
***** всех переиграл.
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27.05.2020 14:45
+8
москалики домахались газовою дубиною
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27.05.2020 14:46
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***** всех переиграл.
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27.05.2020 14:45 Ответить
Разумное решение.
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27.05.2020 14:46 Ответить
москалики домахались газовою дубиною
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27.05.2020 14:46 Ответить
Польша с 2022 года хочет полностью отказаться от российского газа - Цензор.НЕТ 6932
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27.05.2020 14:47 Ответить
Прошу пробачення, але замахав цей Дмитро зі своїми "лубяными картинками". Особенно, когда их постит из вк. Консерва?
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27.05.2020 14:51 Ответить
абідєл тваєго ідола?
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27.05.2020 14:54 Ответить
Компрометирует твоего зеКозла.
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27.05.2020 14:58 Ответить
ну, передавай таварищу лейтенанту, шо твоєго хазяїна в нас не ******* і хай виздихне
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27.05.2020 15:19 Ответить
но мы то умнее поляков!!!)))
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27.05.2020 14:47 Ответить
В чем? Нам бы по их пути пройти.
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27.05.2020 14:52 Ответить
Это юмор такой. Различай.

По существу вопроса: да. Нам тоже остро необходимо отказаться и от российского газа, и вообще от всех товаров из россии. Но, увы, россия первая успела. Выбрала нам преЗЕдента. А зеля россии не враг. Он только и мечтает, что на коленки перед путиным стать. А дальше - личное.
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27.05.2020 15:27 Ответить
откажемся (и откажемся ли) от русского газа к году, так эдак к 2070-му???)))
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27.05.2020 15:27 Ответить
А наш зеленый гений, шо то думает?
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27.05.2020 14:47 Ответить
шо ты *******
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27.05.2020 15:04 Ответить
Зеленый "гений" думать не умеет.
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27.05.2020 15:32 Ответить
Самое интересно что и Лукашенко про это говорит. Будет через Клайпеду американский и саудитовский газ качать.
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27.05.2020 14:48 Ответить
Лукашенко хитрый лис, он туда, куда ветер подует.
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27.05.2020 14:49 Ответить
Це добже!
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27.05.2020 14:48 Ответить
бардзо добже!
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27.05.2020 14:53 Ответить
Да здравствует великая победа польского народа над российским газом!
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27.05.2020 15:01 Ответить
сцикун, учись у поляків, і у дяді Ердогана.
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27.05.2020 15:09 Ответить
Понимают что рано или поздно рашисты достроят СП-2 и пойдут на нас полномасштабной войной.
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27.05.2020 15:12 Ответить
Спасибо США, в теории у нас есть несколько лет передышки. Только зеля тут для того и поставлен, чтобы не дать их использовать.
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27.05.2020 15:39 Ответить
Тру про зеляку.
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27.05.2020 15:42 Ответить
Это поляки отомстят царю и царизму за унижения. А с 2022 года только начнут мстить совдепии. Там пойдёт сурово.
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27.05.2020 15:18 Ответить
а Украина продолжит покупать газ добытый в рф через "европейских" спекулянтов.
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27.05.2020 18:47 Ответить
 
 