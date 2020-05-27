Польша с 2022 года хочет полностью отказаться от российского газа

4 года назад российский газ покрывал 87% внутреннего спроса Польши. Сейчас — только 60%.

Об этом сообщил председатель Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Ежи Квецинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Квецинский подчеркнул, что Польша хочет независимости от российского газа. С этой целью, в частности, развивает газопорт СПГ в Свиноустье. Сегодня терминал имени Леха и Марии Качиньских имеет мощность 5 млрд кубометров, что удовлетворило бы четверть внутренних потребностей Польши. Развитие объекта позволит импортировать почти 8,5 млрд кубометров газа в год.

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Ежи Квецинский напомнил, что в польский газопорт поступает газ, в частности, из Катара и США. По его словам, к 2022 году польская экономика должна полностью освободится от поставок газа из России.