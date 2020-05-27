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Новини
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Польща із 2022 року хоче повністю відмовитися від російського газу

Польща із 2022 року хоче повністю відмовитися від російського газу

Чотири роки тому російський газ покривав 87% внутрішнього попиту Польщі. Зараз - лише 60%.

Про це повідомив голова Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Єжи Квєцінський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Квєцінський підкреслив, що Польща хоче незалежності від російського газу. З цією метою, зокрема, розбудовує газопорт СПГ у Свиноусті. Сьогодні термінал імені Лєха та Марії Качинських має потужність 5 млрд кубометрів, що задовольнило б чверть внутрішніх потреб Польщі. Розбудова об’єкта дозволить імпортувати майже 8,5 млрд кубометрів газу в рік.

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Єжи Квєцінський нагадав, що до польського газопорту надходить газ, зокрема, з Катару та США. З 2022 року польська економіка має повністю звільниться від постачання газу з Росії.

Автор: 

газ (10403) Польща (8468) росія (64846)


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Топ коментарі
+15
Разумное решение.
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27.05.2020 14:46
+12
***** всех переиграл.
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27.05.2020 14:45
+8
москалики домахались газовою дубиною
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27.05.2020 14:46
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***** всех переиграл.
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27.05.2020 14:45 Відповісти
Разумное решение.
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27.05.2020 14:46 Відповісти
москалики домахались газовою дубиною
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27.05.2020 14:46 Відповісти
Польша с 2022 года хочет полностью отказаться от российского газа - Цензор.НЕТ 6932
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27.05.2020 14:47 Відповісти
Прошу пробачення, але замахав цей Дмитро зі своїми "лубяными картинками". Особенно, когда их постит из вк. Консерва?
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27.05.2020 14:51 Відповісти
абідєл тваєго ідола?
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27.05.2020 14:54 Відповісти
Компрометирует твоего зеКозла.
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27.05.2020 14:58 Відповісти
ну, передавай таварищу лейтенанту, шо твоєго хазяїна в нас не ******* і хай виздихне
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27.05.2020 15:19 Відповісти
но мы то умнее поляков!!!)))
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27.05.2020 14:47 Відповісти
В чем? Нам бы по их пути пройти.
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27.05.2020 14:52 Відповісти
Это юмор такой. Различай.

По существу вопроса: да. Нам тоже остро необходимо отказаться и от российского газа, и вообще от всех товаров из россии. Но, увы, россия первая успела. Выбрала нам преЗЕдента. А зеля россии не враг. Он только и мечтает, что на коленки перед путиным стать. А дальше - личное.
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27.05.2020 15:27 Відповісти
откажемся (и откажемся ли) от русского газа к году, так эдак к 2070-му???)))
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27.05.2020 15:27 Відповісти
А наш зеленый гений, шо то думает?
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27.05.2020 14:47 Відповісти
шо ты *******
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27.05.2020 15:04 Відповісти
Зеленый "гений" думать не умеет.
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27.05.2020 15:32 Відповісти
Самое интересно что и Лукашенко про это говорит. Будет через Клайпеду американский и саудитовский газ качать.
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27.05.2020 14:48 Відповісти
Лукашенко хитрый лис, он туда, куда ветер подует.
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27.05.2020 14:49 Відповісти
Це добже!
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27.05.2020 14:48 Відповісти
бардзо добже!
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27.05.2020 14:53 Відповісти
Да здравствует великая победа польского народа над российским газом!
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27.05.2020 15:01 Відповісти
сцикун, учись у поляків, і у дяді Ердогана.
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27.05.2020 15:09 Відповісти
Понимают что рано или поздно рашисты достроят СП-2 и пойдут на нас полномасштабной войной.
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27.05.2020 15:12 Відповісти
Спасибо США, в теории у нас есть несколько лет передышки. Только зеля тут для того и поставлен, чтобы не дать их использовать.
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27.05.2020 15:39 Відповісти
Тру про зеляку.
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27.05.2020 15:42 Відповісти
Это поляки отомстят царю и царизму за унижения. А с 2022 года только начнут мстить совдепии. Там пойдёт сурово.
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27.05.2020 15:18 Відповісти
а Украина продолжит покупать газ добытый в рф через "европейских" спекулянтов.
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27.05.2020 18:47 Відповісти
 
 