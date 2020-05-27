Польща із 2022 року хоче повністю відмовитися від російського газу
Чотири роки тому російський газ покривав 87% внутрішнього попиту Польщі. Зараз - лише 60%.
Про це повідомив голова Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Єжи Квєцінський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".
Квєцінський підкреслив, що Польща хоче незалежності від російського газу. З цією метою, зокрема, розбудовує газопорт СПГ у Свиноусті. Сьогодні термінал імені Лєха та Марії Качинських має потужність 5 млрд кубометрів, що задовольнило б чверть внутрішніх потреб Польщі. Розбудова об’єкта дозволить імпортувати майже 8,5 млрд кубометрів газу в рік.
Єжи Квєцінський нагадав, що до польського газопорту надходить газ, зокрема, з Катару та США. З 2022 року польська економіка має повністю звільниться від постачання газу з Росії.
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По существу вопроса: да. Нам тоже остро необходимо отказаться и от российского газа, и вообще от всех товаров из россии. Но, увы, россия первая успела. Выбрала нам преЗЕдента. А зеля россии не враг. Он только и мечтает, что на коленки перед путиным стать. А дальше - личное.