Польща із 2022 року хоче повністю відмовитися від російського газу

Чотири роки тому російський газ покривав 87% внутрішнього попиту Польщі. Зараз - лише 60%.

Про це повідомив голова Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Єжи Квєцінський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Квєцінський підкреслив, що Польща хоче незалежності від російського газу. З цією метою, зокрема, розбудовує газопорт СПГ у Свиноусті. Сьогодні термінал імені Лєха та Марії Качинських має потужність 5 млрд кубометрів, що задовольнило б чверть внутрішніх потреб Польщі. Розбудова об’єкта дозволить імпортувати майже 8,5 млрд кубометрів газу в рік.

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Єжи Квєцінський нагадав, що до польського газопорту надходить газ, зокрема, з Катару та США. З 2022 року польська економіка має повністю звільниться від постачання газу з Росії.