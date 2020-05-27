"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає кінця", - Зеркаль

Російський газ у майбутньому не буде домінувати на європейському ринку. Газопровід "Північний потік-2" має спіткати доля газопроводу "Південний потік".

Про це радниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль заявила в ефірі програми "Енергочетверг", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Було проведено дуже багато зустрічей для того, щоб переконати, що це не тільки проблема України, насправді це питання в політиці, фактично це питання майбутнього розвитку світу. І це не тільки стосується газу, це питання безпеки і взагалі того, як буде розвиватися торгівля газом у наступні десятиліття в Європі і не тільки", - розповіла Зеркаль.

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На її думку, "Північний потік-2" також має бути невдалим проєктом РФ.

"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає свого кінця. І вже історія знає долю "Південного потоку", тому я сподіваюся, що "Північний потік-2" отримає таку ж долю", - заявила вона.

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Нагадаємо, 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

20 травня суд Європейського Союзу ухвалив, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на винятки.