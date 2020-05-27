"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає кінця", - Зеркаль
Російський газ у майбутньому не буде домінувати на європейському ринку. Газопровід "Північний потік-2" має спіткати доля газопроводу "Південний потік".
Про це радниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль заявила в ефірі програми "Енергочетверг", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Було проведено дуже багато зустрічей для того, щоб переконати, що це не тільки проблема України, насправді це питання в політиці, фактично це питання майбутнього розвитку світу. І це не тільки стосується газу, це питання безпеки і взагалі того, як буде розвиватися торгівля газом у наступні десятиліття в Європі і не тільки", - розповіла Зеркаль.
На її думку, "Північний потік-2" також має бути невдалим проєктом РФ.
"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає свого кінця. І вже історія знає долю "Південного потоку", тому я сподіваюся, що "Північний потік-2" отримає таку ж долю", - заявила вона.
Нагадаємо, 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.
20 травня суд Європейського Союзу ухвалив, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на винятки.
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можно просто почитать и читать Антиколорадоса, который(он Мужик) давненьнко анализирует зашквары Грязьпрома и смеется над его потугами.
епт. да я бы был сам "советником" таким(правда без этого, из-за чего "советников" набирают, а просто как специалист по прочтению и набиранию текста на з.п. - 100000, плюс добавки в еду и кошелек)
пані Лані - респект !!!
спасибо Эрдогану, теперь в его нагруженных руках детонирующие шнуры энергоснабжения Европы
как он сказал:
Слава Україні!
сидеть у себя дома, попивать хорошее вино и закусывать его прекрасными сырами, наблюдать по ТВ новости о гражданской войне в Рашке, уничтожении Кремля, повешенных на столбах россиянских чиновниках и силовиках, разделении Рашки на 15 независимых республик, и полной ликвидации "рускавагамира"..
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.(с)
Инициатива прекращения подачи газа исходит от Газпрома. Здесь есть и политический, и экономический подтексты. Политический - без вопросов: это наказание Лукашенко, которого лишают транзитных поступлений. Тем более, что в Белоруссии скоро выборы: а потому плюнуть в суп и нагадить под дверь - это вполне тот уровень, на котором наша дворовая гопота ведет дела.С экономикой тоже все вполне прозрачно - объемы спроса падают, причем настолько, что так и не удается загрузить украинский транзит, хотя платить за него приходится по полной ставке. Соответственно, объемы из системы "Ямал-Европа" будут перебрасывать на украинский маршрут и в систему Северного потока-1.
В этом году падение экспорта Газпрома в Европу составит от 35 до 45 процентов по отношению к прошлогодним.
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неплохо пристроилась поближе к дивидентам и комиссионным...
Гнидки и вошки - браття на вiк.
Ось і слава Богу
Каддафи - с черенком
А как уйдёт Вован-Пуйло
пока ещё живой?
с Газпромовской Трубой!