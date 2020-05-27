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Новини
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"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає кінця", - Зеркаль

Російський газ у майбутньому не буде домінувати на європейському ринку. Газопровід "Північний потік-2" має спіткати доля газопроводу "Південний потік".

Про це радниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль заявила в ефірі програми "Енергочетверг", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Було проведено дуже багато зустрічей для того, щоб переконати, що це не тільки проблема України, насправді це питання в політиці, фактично це питання майбутнього розвитку світу. І це не тільки стосується газу, це питання безпеки і взагалі того, як буде розвиватися торгівля газом у наступні десятиліття в Європі і не тільки", - розповіла Зеркаль.

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На її думку, "Північний потік-2" також має бути невдалим проєктом РФ.

"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає свого кінця. І вже історія знає долю "Південного потоку", тому я сподіваюся, що "Північний потік-2" отримає таку ж долю", - заявила вона.

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Нагадаємо, 15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

20 травня суд Європейського Союзу ухвалив, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на винятки.

Автор: 

газ (10417) Нафтогаз (4409) росія (65035) Північний потік (2461) Зеркаль Олена (291)


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Топ коментарі
+19
Взагалі то Наросія сама винувата у своєму фіаско - ганяючись за монополією в газовому ринку вона прогавила один момент, світ почав ганяти газ не по трубам, а скраплювати його. Так, наприклад, кейс з війною в Сирії - х*йло хотіло заблокувати газ з Катару, а Катар почав возити газ у скрапленому вигляді. Виходить, що вбахавши десятки міліардів у трубопроводи, розв"язавши війни в регіонах многоходовочка повернулась обраточкою в очко Вови Бункерного. І це добре. Одне шкода - нинішня влада в Україні недолуга і не може використати ослаблення Наросії...а може вона просто підігрує "братушкам" по відомим всім причинам.
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27.05.2020 10:49
+17
моя мечта от весны 2014 года:
сидеть у себя дома, попивать хорошее вино и закусывать его прекрасными сырами, наблюдать по ТВ новости о гражданской войне в Рашке, уничтожении Кремля, повешенных на столбах россиянских чиновниках и силовиках, разделении Рашки на 15 независимых республик, и полной ликвидации "рускавагамира"..
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27.05.2020 11:08
+13
Зеркаль огромный респект!
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27.05.2020 11:01
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советник это типо советует..... кхм как газ исследовать?

можно просто почитать и читать Антиколорадоса, который(он Мужик) давненьнко анализирует зашквары Грязьпрома и смеется над его потугами.
епт. да я бы был сам "советником" таким(правда без этого, из-за чего "советников" набирают, а просто как специалист по прочтению и набиранию текста на з.п. - 100000, плюс добавки в еду и кошелек)
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27.05.2020 10:43 Відповісти
🤪
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27.05.2020 12:40 Відповісти
советник свой гвоздик в гроб гаспрома забила

пані Лані - респект !!!
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27.05.2020 15:09 Відповісти
США и Европа в последний момент сообразили, что они могут получить Северный поток - 2 в комплекте с полномасштабным вторжением России в Украину и бойней по типу Второй Мировой войны.
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27.05.2020 10:47 Відповісти
_Нихера они не осознали. Уперлись рогами и продолжают быковать. Достаточно вспомнить как они на санкции США против СП-2 огрызались, шавки путинские, подельники и спонсоры людоедов!
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27.05.2020 11:08 Відповісти
за ковидом, как-то незаметно проходят боевые действия в Ливии...
спасибо Эрдогану, теперь в его нагруженных руках детонирующие шнуры энергоснабжения Европы
как он сказал:
Слава Україні!
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27.05.2020 12:47 Відповісти
"Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3280
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27.05.2020 10:48 Відповісти
Взагалі то Наросія сама винувата у своєму фіаско - ганяючись за монополією в газовому ринку вона прогавила один момент, світ почав ганяти газ не по трубам, а скраплювати його. Так, наприклад, кейс з війною в Сирії - х*йло хотіло заблокувати газ з Катару, а Катар почав возити газ у скрапленому вигляді. Виходить, що вбахавши десятки міліардів у трубопроводи, розв"язавши війни в регіонах многоходовочка повернулась обраточкою в очко Вови Бункерного. І це добре. Одне шкода - нинішня влада в Україні недолуга і не може використати ослаблення Наросії...а може вона просто підігрує "братушкам" по відомим всім причинам.
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27.05.2020 10:49 Відповісти
моя мечта от весны 2014 года:
сидеть у себя дома, попивать хорошее вино и закусывать его прекрасными сырами, наблюдать по ТВ новости о гражданской войне в Рашке, уничтожении Кремля, повешенных на столбах россиянских чиновниках и силовиках, разделении Рашки на 15 независимых республик, и полной ликвидации "рускавагамира"..
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27.05.2020 11:08 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.(с)
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27.05.2020 11:18 Відповісти
Порохобот - знаток запоребрикового блатного шансона. Мышебратство вышиванкой не прикроешь.
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27.05.2020 13:06 Відповісти
Чому 15. В нарасії близько 90 регіонів.
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27.05.2020 11:19 Відповісти
ок!.. пусть будет 90!
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27.05.2020 11:20 Відповісти
А в мене інша мрія.....)))
"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає кінця", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9156
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27.05.2020 11:24 Відповісти
окєан мєчтов...
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27.05.2020 11:50 Відповісти
Кирдык-Орда.
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27.05.2020 13:08 Відповісти
Присоединяюсь к Вашей благородной мечте.
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27.05.2020 14:08 Відповісти
Как говорила моя учительница украинского-Я краще в холоді без опалення та їжі сидітиму, ніж із расієй
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27.05.2020 15:40 Відповісти
https://ria.ru/20200526/1571998332.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news "Газпром" остановил прокачку газа через польский участок газопровода "Ямал - Европа". По данным оператора Gascade, принимающего энергоноситель на территории Германии, прокачка на этом отрезке упала с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник, а к восьми утра вторника полностью прекратилась.

Инициатива прекращения подачи газа исходит от Газпрома. Здесь есть и политический, и экономический подтексты. Политический - без вопросов: это наказание Лукашенко, которого лишают транзитных поступлений. Тем более, что в Белоруссии скоро выборы: а потому плюнуть в суп и нагадить под дверь - это вполне тот уровень, на котором наша дворовая гопота ведет дела.С экономикой тоже все вполне прозрачно - объемы спроса падают, причем настолько, что так и не удается загрузить украинский транзит, хотя платить за него приходится по полной ставке. Соответственно, объемы из системы "Ямал-Европа" будут перебрасывать на украинский маршрут и в систему Северного потока-1.

В этом году падение экспорта Газпрома в Европу составит от 35 до 45 процентов по отношению к прошлогодним.
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27.05.2020 10:58 Відповісти
Zyzeni gaz jest desevle cem gazproma gaz trubami,vot kto imejet terminali te pokupajet na maksimume.Pocemu pokupat doroze jesli predlogajet desevle gaz?Uze togo nebudet sto raska budet santazirovat po gazu,teper pust radujetsia sto s nejio pokupajet
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27.05.2020 11:38 Відповісти
Кацапія повинна здохнути!
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27.05.2020 10:59 Відповісти
скотомогильник истории уж заждался, мать ее, звероруссию.
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27.05.2020 13:11 Відповісти
да, лучше свой газ впаривать по 10-кратной цене...
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27.05.2020 11:00 Відповісти
порохоботам тут на Цензоре это удается и по более высокой цене. Кто-то ж платит за их "труды".
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27.05.2020 13:13 Відповісти
Кляті порохоботи ніяк не дадуть Зебенському зробити епоху заможності для пенсіонерів
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27.05.2020 14:46 Відповісти
Зеркаль огромный респект!
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27.05.2020 11:01 Відповісти
советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль

-
неплохо пристроилась поближе к дивидентам и комиссионным...
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27.05.2020 13:15 Відповісти
Зеркаль столько пользы принесла Украине как никто. Поэтому закрой свой черный рот. Ты не стоишь пальца на ее ноге
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27.05.2020 13:52 Відповісти
Не надо так трепыхаться. Принести то принесла, но вирус барыжьего порохоботулизма ее таки поразил да и польза пошла в основном Кобелеву с мамкой.
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27.05.2020 13:59 Відповісти
Для нас является хреновым тот факт, шо урожайность репы и ягеля у них остается на том же уровне, поэтому выживут клятi москалi!!!!
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27.05.2020 11:04 Відповісти
Ягеля им пока хватает, потому что еще нефтедоллары не кончились, за которые можно купить еду за границей. Скоро за стакан ягеля там убивать будут.
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27.05.2020 11:21 Відповісти
кацапи ще клюквой і морошкою на болотах харчуються, падли живучі як таракани
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27.05.2020 11:47 Відповісти
люб як порохоботскиe гнидки HA Украини.
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27.05.2020 13:18 Відповісти
Що кацап правда очі коле ?
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27.05.2020 14:47 Відповісти
у порохобота в постах столько же правды, что у пуйла на устах.
Гнидки и вошки - браття на вiк.
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27.05.2020 14:50 Відповісти
Останні 20 років тільки і чули від кацапні-хахли варуют наш гас,Україна замєрзнет,пєрєкроєм трубу і т.д.А тепер виявляється шо їхній газ і нахєр нікому не треба.Понти і тупа жадібність їм зараз боком вилазять.Ну і добре.
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27.05.2020 11:07 Відповісти
Гарні новини із енергєтічєской смєхдєржави.Хоч і офтоп,але смішно.
"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає кінця", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6084
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27.05.2020 11:16 Відповісти
"в будущем не будет доминировать на европейском рынке" - в будущем это в 3020 году? Источник: https://censor.net/n3198240
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27.05.2020 11:35 Відповісти
Teper zyzeni gaz uze vzial verx nad gazpromom.
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27.05.2020 11:39 Відповісти
.Почему именно 3020 ?? Будущее это - будущее ! У него нет ограничений ,, и оно наступит уже через секунду после того как ты прочтёшь мой коммент .. А дальше - насколько хватит твоей фантазии .
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27.05.2020 11:54 Відповісти
А кого тут интересует мнение какого то Швондера ,, пардон - Шредера ?? .Нахиба ты это выкладываешь .?
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27.05.2020 11:48 Відповісти
Российский газ в будущем не будет доминировать на европейском рынке. Газопровод "Северный поток-2" должна постичь незавидная участь газопровода "Южный поток". Источник: https://censor.net/n3198240

Ось і слава Богу
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27.05.2020 11:45 Відповісти
Саддамчик с петелькой ушёл,
Каддафи - с черенком
А как уйдёт Вован-Пуйло
пока ещё живой?
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27.05.2020 13:31 Відповісти
И голос шепчет мне во сне -
с Газпромовской Трубой!
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27.05.2020 13:33 Відповісти
поэтому мы и дальше будем покупать газ добытый в рф через "европейских" спекулянтов.
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27.05.2020 18:27 Відповісти
потому что рф продавала газ нам намного дороже чем кому либо в европе
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27.05.2020 21:09 Відповісти
а не надо было покупать у рф, надо было раньше думать.
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27.05.2020 22:32 Відповісти
 
 