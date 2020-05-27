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Новости
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"Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу", - Зеркаль

Российский газ в будущем не будет доминировать на европейском рынке. Газопровод "Северный поток-2" должна постичь незавидная участь газопровода "Южный поток".

Об этом советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль заявила в эфире программы "Энергочетверг", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Было проведено очень много встреч для того, чтобы убедить, что это не только проблема Украины, на самом деле это вопрос в политике, фактически это вопрос будущего развития мира. И это не только касается газа, это вопрос безопасности и вообще того, как будет развиваться торговля газом в последующие десятилетия в Европе и не только", - рассказала Зеркаль.

Также на Цензор.НЕТ: Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник

По ее мнению, "Северный поток-2" также должен быть неудачным проектом РФ.

"Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу. И уже история знает судьбу "Южного потока", поэтому я надеюсь, что "Северный поток-2" получит такую же судьбу", - заявила она.

Напомним, 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом"

20 мая суд Европейского союза постановил, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.в

Автор: 

Газ (10224) Нафтогаз (3112) россия (95441) Северный поток (1449) Зеркаль Елена (292)


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Топ комментарии
+19
Взагалі то Наросія сама винувата у своєму фіаско - ганяючись за монополією в газовому ринку вона прогавила один момент, світ почав ганяти газ не по трубам, а скраплювати його. Так, наприклад, кейс з війною в Сирії - х*йло хотіло заблокувати газ з Катару, а Катар почав возити газ у скрапленому вигляді. Виходить, що вбахавши десятки міліардів у трубопроводи, розв"язавши війни в регіонах многоходовочка повернулась обраточкою в очко Вови Бункерного. І це добре. Одне шкода - нинішня влада в Україні недолуга і не може використати ослаблення Наросії...а може вона просто підігрує "братушкам" по відомим всім причинам.
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27.05.2020 10:49
+17
моя мечта от весны 2014 года:
сидеть у себя дома, попивать хорошее вино и закусывать его прекрасными сырами, наблюдать по ТВ новости о гражданской войне в Рашке, уничтожении Кремля, повешенных на столбах россиянских чиновниках и силовиках, разделении Рашки на 15 независимых республик, и полной ликвидации "рускавагамира"..
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27.05.2020 11:08
+13
Зеркаль огромный респект!
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27.05.2020 11:01
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Правила форума Совет форумчан
советник это типо советует..... кхм как газ исследовать?

можно просто почитать и читать Антиколорадоса, который(он Мужик) давненьнко анализирует зашквары Грязьпрома и смеется над его потугами.
епт. да я бы был сам "советником" таким(правда без этого, из-за чего "советников" набирают, а просто как специалист по прочтению и набиранию текста на з.п. - 100000, плюс добавки в еду и кошелек)
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27.05.2020 10:43 Ответить
🤪
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27.05.2020 12:40 Ответить
советник свой гвоздик в гроб гаспрома забила

пані Лані - респект !!!
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27.05.2020 15:09 Ответить
США и Европа в последний момент сообразили, что они могут получить Северный поток - 2 в комплекте с полномасштабным вторжением России в Украину и бойней по типу Второй Мировой войны.
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27.05.2020 10:47 Ответить
_Нихера они не осознали. Уперлись рогами и продолжают быковать. Достаточно вспомнить как они на санкции США против СП-2 огрызались, шавки путинские, подельники и спонсоры людоедов!
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27.05.2020 11:08 Ответить
за ковидом, как-то незаметно проходят боевые действия в Ливии...
спасибо Эрдогану, теперь в его нагруженных руках детонирующие шнуры энергоснабжения Европы
как он сказал:
Слава Україні!
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27.05.2020 12:47 Ответить
"Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3280
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27.05.2020 10:48 Ответить
Взагалі то Наросія сама винувата у своєму фіаско - ганяючись за монополією в газовому ринку вона прогавила один момент, світ почав ганяти газ не по трубам, а скраплювати його. Так, наприклад, кейс з війною в Сирії - х*йло хотіло заблокувати газ з Катару, а Катар почав возити газ у скрапленому вигляді. Виходить, що вбахавши десятки міліардів у трубопроводи, розв"язавши війни в регіонах многоходовочка повернулась обраточкою в очко Вови Бункерного. І це добре. Одне шкода - нинішня влада в Україні недолуга і не може використати ослаблення Наросії...а може вона просто підігрує "братушкам" по відомим всім причинам.
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27.05.2020 10:49 Ответить
моя мечта от весны 2014 года:
сидеть у себя дома, попивать хорошее вино и закусывать его прекрасными сырами, наблюдать по ТВ новости о гражданской войне в Рашке, уничтожении Кремля, повешенных на столбах россиянских чиновниках и силовиках, разделении Рашки на 15 независимых республик, и полной ликвидации "рускавагамира"..
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27.05.2020 11:08 Ответить
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.(с)
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27.05.2020 11:18 Ответить
Порохобот - знаток запоребрикового блатного шансона. Мышебратство вышиванкой не прикроешь.
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27.05.2020 13:06 Ответить
Чому 15. В нарасії близько 90 регіонів.
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27.05.2020 11:19 Ответить
ок!.. пусть будет 90!
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27.05.2020 11:20 Ответить
А в мене інша мрія.....)))
"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає кінця", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9156
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27.05.2020 11:24 Ответить
окєан мєчтов...
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27.05.2020 11:50 Ответить
Кирдык-Орда.
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27.05.2020 13:08 Ответить
Присоединяюсь к Вашей благородной мечте.
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27.05.2020 14:08 Ответить
Как говорила моя учительница украинского-Я краще в холоді без опалення та їжі сидітиму, ніж із расієй
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27.05.2020 15:40 Ответить
https://ria.ru/20200526/1571998332.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news "Газпром" остановил прокачку газа через польский участок газопровода "Ямал - Европа". По данным оператора Gascade, принимающего энергоноситель на территории Германии, прокачка на этом отрезке упала с девяти миллионов киловатт-часов в воскресенье до 461,5 тысячи киловатт-часов в понедельник, а к восьми утра вторника полностью прекратилась.

Инициатива прекращения подачи газа исходит от Газпрома. Здесь есть и политический, и экономический подтексты. Политический - без вопросов: это наказание Лукашенко, которого лишают транзитных поступлений. Тем более, что в Белоруссии скоро выборы: а потому плюнуть в суп и нагадить под дверь - это вполне тот уровень, на котором наша дворовая гопота ведет дела.С экономикой тоже все вполне прозрачно - объемы спроса падают, причем настолько, что так и не удается загрузить украинский транзит, хотя платить за него приходится по полной ставке. Соответственно, объемы из системы "Ямал-Европа" будут перебрасывать на украинский маршрут и в систему Северного потока-1.

В этом году падение экспорта Газпрома в Европу составит от 35 до 45 процентов по отношению к прошлогодним.
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27.05.2020 10:58 Ответить
Zyzeni gaz jest desevle cem gazproma gaz trubami,vot kto imejet terminali te pokupajet na maksimume.Pocemu pokupat doroze jesli predlogajet desevle gaz?Uze togo nebudet sto raska budet santazirovat po gazu,teper pust radujetsia sto s nejio pokupajet
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27.05.2020 11:38 Ответить
Кацапія повинна здохнути!
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27.05.2020 10:59 Ответить
скотомогильник истории уж заждался, мать ее, звероруссию.
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27.05.2020 13:11 Ответить
да, лучше свой газ впаривать по 10-кратной цене...
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27.05.2020 11:00 Ответить
порохоботам тут на Цензоре это удается и по более высокой цене. Кто-то ж платит за их "труды".
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27.05.2020 13:13 Ответить
Кляті порохоботи ніяк не дадуть Зебенському зробити епоху заможності для пенсіонерів
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27.05.2020 14:46 Ответить
Зеркаль огромный респект!
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27.05.2020 11:01 Ответить
советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль

-
неплохо пристроилась поближе к дивидентам и комиссионным...
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27.05.2020 13:15 Ответить
Зеркаль столько пользы принесла Украине как никто. Поэтому закрой свой черный рот. Ты не стоишь пальца на ее ноге
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27.05.2020 13:52 Ответить
Не надо так трепыхаться. Принести то принесла, но вирус барыжьего порохоботулизма ее таки поразил да и польза пошла в основном Кобелеву с мамкой.
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27.05.2020 13:59 Ответить
Для нас является хреновым тот факт, шо урожайность репы и ягеля у них остается на том же уровне, поэтому выживут клятi москалi!!!!
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27.05.2020 11:04 Ответить
Ягеля им пока хватает, потому что еще нефтедоллары не кончились, за которые можно купить еду за границей. Скоро за стакан ягеля там убивать будут.
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27.05.2020 11:21 Ответить
кацапи ще клюквой і морошкою на болотах харчуються, падли живучі як таракани
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27.05.2020 11:47 Ответить
люб як порохоботскиe гнидки HA Украини.
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27.05.2020 13:18 Ответить
Що кацап правда очі коле ?
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27.05.2020 14:47 Ответить
у порохобота в постах столько же правды, что у пуйла на устах.
Гнидки и вошки - браття на вiк.
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27.05.2020 14:50 Ответить
Останні 20 років тільки і чули від кацапні-хахли варуют наш гас,Україна замєрзнет,пєрєкроєм трубу і т.д.А тепер виявляється шо їхній газ і нахєр нікому не треба.Понти і тупа жадібність їм зараз боком вилазять.Ну і добре.
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27.05.2020 11:07 Ответить
Гарні новини із енергєтічєской смєхдєржави.Хоч і офтоп,але смішно.
"Ера домінування російського газу на європейському ринку добігає кінця", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6084
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27.05.2020 11:16 Ответить
"в будущем не будет доминировать на европейском рынке" - в будущем это в 3020 году? Источник: https://censor.net/n3198240
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27.05.2020 11:35 Ответить
Teper zyzeni gaz uze vzial verx nad gazpromom.
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27.05.2020 11:39 Ответить
.Почему именно 3020 ?? Будущее это - будущее ! У него нет ограничений ,, и оно наступит уже через секунду после того как ты прочтёшь мой коммент .. А дальше - насколько хватит твоей фантазии .
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27.05.2020 11:54 Ответить
А кого тут интересует мнение какого то Швондера ,, пардон - Шредера ?? .Нахиба ты это выкладываешь .?
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27.05.2020 11:48 Ответить
Российский газ в будущем не будет доминировать на европейском рынке. Газопровод "Северный поток-2" должна постичь незавидная участь газопровода "Южный поток". Источник: https://censor.net/n3198240

Ось і слава Богу
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27.05.2020 11:45 Ответить
Саддамчик с петелькой ушёл,
Каддафи - с черенком
А как уйдёт Вован-Пуйло
пока ещё живой?
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27.05.2020 13:31 Ответить
И голос шепчет мне во сне -
с Газпромовской Трубой!
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27.05.2020 13:33 Ответить
поэтому мы и дальше будем покупать газ добытый в рф через "европейских" спекулянтов.
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27.05.2020 18:27 Ответить
потому что рф продавала газ нам намного дороже чем кому либо в европе
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27.05.2020 21:09 Ответить
а не надо было покупать у рф, надо было раньше думать.
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27.05.2020 22:32 Ответить
 
 