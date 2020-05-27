"Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу", - Зеркаль

Российский газ в будущем не будет доминировать на европейском рынке. Газопровод "Северный поток-2" должна постичь незавидная участь газопровода "Южный поток".

Об этом советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль заявила в эфире программы "Энергочетверг", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Было проведено очень много встреч для того, чтобы убедить, что это не только проблема Украины, на самом деле это вопрос в политике, фактически это вопрос будущего развития мира. И это не только касается газа, это вопрос безопасности и вообще того, как будет развиваться торговля газом в последующие десятилетия в Европе и не только", - рассказала Зеркаль.

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По ее мнению, "Северный поток-2" также должен быть неудачным проектом РФ.

"Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу. И уже история знает судьбу "Южного потока", поэтому я надеюсь, что "Северный поток-2" получит такую же судьбу", - заявила она.

Напомним, 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.

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20 мая суд Европейского союза постановил, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.в