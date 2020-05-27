"Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу", - Зеркаль
Российский газ в будущем не будет доминировать на европейском рынке. Газопровод "Северный поток-2" должна постичь незавидная участь газопровода "Южный поток".
Об этом советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль заявила в эфире программы "Энергочетверг", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Было проведено очень много встреч для того, чтобы убедить, что это не только проблема Украины, на самом деле это вопрос в политике, фактически это вопрос будущего развития мира. И это не только касается газа, это вопрос безопасности и вообще того, как будет развиваться торговля газом в последующие десятилетия в Европе и не только", - рассказала Зеркаль.
Также на Цензор.НЕТ: Германия поставила жирный крест на политических спекуляциях вокруг "Северного потока-2", - посол Мельник
По ее мнению, "Северный поток-2" также должен быть неудачным проектом РФ.
"Эра доминирования российского газа на европейском рынке подходит к концу. И уже история знает судьбу "Южного потока", поэтому я надеюсь, что "Северный поток-2" получит такую же судьбу", - заявила она.
Напомним, 15 мая Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку компании-оператора газопровода "Северный поток-2" на освобождение от регулирования ЕС.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеркаль о "Северном потоке-2": "Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом"
20 мая суд Европейского союза постановил, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.в
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
можно просто почитать и читать Антиколорадоса, который(он Мужик) давненьнко анализирует зашквары Грязьпрома и смеется над его потугами.
епт. да я бы был сам "советником" таким(правда без этого, из-за чего "советников" набирают, а просто как специалист по прочтению и набиранию текста на з.п. - 100000, плюс добавки в еду и кошелек)
пані Лані - респект !!!
спасибо Эрдогану, теперь в его нагруженных руках детонирующие шнуры энергоснабжения Европы
как он сказал:
Слава Україні!
сидеть у себя дома, попивать хорошее вино и закусывать его прекрасными сырами, наблюдать по ТВ новости о гражданской войне в Рашке, уничтожении Кремля, повешенных на столбах россиянских чиновниках и силовиках, разделении Рашки на 15 независимых республик, и полной ликвидации "рускавагамира"..
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.(с)
Инициатива прекращения подачи газа исходит от Газпрома. Здесь есть и политический, и экономический подтексты. Политический - без вопросов: это наказание Лукашенко, которого лишают транзитных поступлений. Тем более, что в Белоруссии скоро выборы: а потому плюнуть в суп и нагадить под дверь - это вполне тот уровень, на котором наша дворовая гопота ведет дела.С экономикой тоже все вполне прозрачно - объемы спроса падают, причем настолько, что так и не удается загрузить украинский транзит, хотя платить за него приходится по полной ставке. Соответственно, объемы из системы "Ямал-Европа" будут перебрасывать на украинский маршрут и в систему Северного потока-1.
В этом году падение экспорта Газпрома в Европу составит от 35 до 45 процентов по отношению к прошлогодним.
-
неплохо пристроилась поближе к дивидентам и комиссионным...
Гнидки и вошки - браття на вiк.
Ось і слава Богу
Каддафи - с черенком
А как уйдёт Вован-Пуйло
пока ещё живой?
с Газпромовской Трубой!