В Раде действительно продолжается тяжелая дискуссия относительно императивного мандата, - Разумков

В Верховной Раде продолжается "тяжелая" дискуссия по поводу введения императивного мандата.

Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков в интервью изданию "Главком", передает Цензор.НЕТ.

"То, что есть большая дискуссия в парламенте относительно императивного мандата, - это правда. Пока трудно сказать, когда Рада вернется к этому вопросу. Продолжается тяжелая дискуссия, так как далеко не все коллеги поддерживают введение императивного мандата. Моя личная позиция не изменилась: думаю, в этом ничего плохого нет. Если ты не соблюдаешь те принципы, с которыми шел на выборы - обещал одно, а потом передумал, логично, что такой человек должен сложить мандат и создавать что-то другое", - отметил спикер.

На вопрос, насколько высока вероятность поддержки депутатами соответствующего законопроекта, Разумков ответил: "Нет ничего нереального".

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