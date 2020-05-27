В Раде действительно продолжается тяжелая дискуссия относительно императивного мандата, - Разумков
В Верховной Раде продолжается "тяжелая" дискуссия по поводу введения императивного мандата.
Об этом сообщил спикер ВР Дмитрий Разумков в интервью изданию "Главком", передает Цензор.НЕТ.
"То, что есть большая дискуссия в парламенте относительно императивного мандата, - это правда. Пока трудно сказать, когда Рада вернется к этому вопросу. Продолжается тяжелая дискуссия, так как далеко не все коллеги поддерживают введение императивного мандата. Моя личная позиция не изменилась: думаю, в этом ничего плохого нет. Если ты не соблюдаешь те принципы, с которыми шел на выборы - обещал одно, а потом передумал, логично, что такой человек должен сложить мандат и создавать что-то другое", - отметил спикер.
На вопрос, насколько высока вероятность поддержки депутатами соответствующего законопроекта, Разумков ответил: "Нет ничего нереального".
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Главный принцып зебилов:
Это справедливо, ведь избиратель голосует за партию, а не за твои личные интересы.
Это в Европе и США работает наполнение списка авторитетными политиками.
А ХТО і ЯК буде ініціювати проведення таких з'їздів ?
Так,виборець голосує за партію.тільки от проблемка,партії "Слуга народу" в цивілізованому розумінні неіснує. Ну яка "партія" без членів і партійних осередків на місцях ? Це звичайний бізнес-проект,і.за логікою.вирішувати,хто буде ходити в парламент на роботу,вирішуватимуть інвестори цього проекту.
Але є і плюси в вашій теорії.Немає потреби утримувати 450 дармоїдів,адже потрібно лише одноголосна згода партії.разів в 10 можна скоротити,без узгоджень і дебатів.та й навіщо парламент ? Достатньо координовано узгодити рішення між партіями !
Якщо слуги уродів (при імперативному мандаті) намагались би викинути Гео Лероса з депутатів - то при незалежному, неупередженому Верховному Суду їм би цього не світило. Оскільки Гео Лерос своїми діями повністю виконував задекларовану виборчу та партійнку програму слуг уродів.
Обіцяв посадити баригу і припинити безглузду кроваву бійню на Донбасі, а досі не виконав.............
1.виключно пропорційна система виборів; виключно по партіям; без блоків, тільки партії;
2.виключення депутаів (чи кандидатів) зі списку має відбуватись з'їздом партії з доведеним невиконанням ним (депутатом, кандидатом) програми партії та передвиборчої програми тієї політичної сили, від якої він балотувався в парламент;
3.справедливої неупередженої непідкупної судової системи хоча би найвищого рівня (тобто: Верховного Суду). Адже апеляційною інстанцією для перегляду рішень з'їзду та ЦВК для нардепів має бути Верховний суд... (для депутатів нижчого рівня - відповідні апеляційні та суди першого рівня)...
Партія не повинна допускатись до виборів, якщо не делегує своїх представників до 99% (не менше 90%) низових виборчих комісій.
З уведенням імперативного мандата мона скоротити кількість депутатів до кількості парламентських партій з відповідною вагою голоса. От зараз достатньо п'яти від партій. А безпартійних самовисуванців після пропорційного голосування в раді не буде
Янелох, не можешь срать не мучай жопу! Любитель наваросии, блин...
Ну чё....? И какую страну будем брать за образчик??????
Або запропонуйте якийсь інший дієвий механізм, який забезпечив би протидію скупки олігархами нардепів оптом та в роздріб.
Меня смутила инфа в Википедии,что эта система применялась во всех (практически) странах,где" правил бал" СССР
Я,хоть,прожила всю жизнь в совке ,до развала, но не была членом Кпсс принципиально ...,занимая при этом рук.должности... Брала не членством , а мозгами и порядочностью.(расхвасталась...,приятно вспомнить. )