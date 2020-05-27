У Раді справді триває важка дискусія щодо імперативного мандата, - Разумков

У Верховній Раді триває "важка" дискусія з приводу запровадження імперативного мандата.

Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню "Главком", передає Цензор.НЕТ.

"Те, що є велика дискусія в парламенті щодо імперативного мандата, - це правда. Поки важко сказати, коли Рада повернеться до цього питання. Триває важка дискусія, тому що далеко не всі колеги підтримують запровадження імперативного мандата. Моя особиста позиція не змінилася: думаю, в цьому нічого поганого немає. Якщо ти не дотримуєшся тих принципів, з якими йшов на вибори - обіцяв одне, а потім передумав, логічно, що така людина повинна скласти мандат і створювати щось інше", - зазначив спікер.

Читайте: Кандидатури від Ради до Конституційного Суду ще обговорюються, - Разумков

На питання, наскільки висока ймовірність підтримки депутатами відповідного законопроєкту, Разумков відповів: "Немає нічого нереального".