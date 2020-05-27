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У Раді справді триває важка дискусія щодо імперативного мандата, - Разумков

У Раді справді триває важка дискусія щодо імперативного мандата, - Разумков

У Верховній Раді триває "важка" дискусія з приводу запровадження імперативного мандата.

Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню "Главком", передає Цензор.НЕТ.

"Те, що є велика дискусія в парламенті щодо імперативного мандата, - це правда. Поки важко сказати, коли Рада повернеться до цього питання. Триває важка дискусія, тому що далеко не всі колеги підтримують запровадження імперативного мандата. Моя особиста позиція не змінилася: думаю, в цьому нічого поганого немає. Якщо ти не дотримуєшся тих принципів, з якими йшов на вибори - обіцяв одне, а потім передумав, логічно, що така людина повинна скласти мандат і створювати щось інше", - зазначив спікер.

Читайте: Кандидатури від Ради до Конституційного Суду ще обговорюються, - Разумков

На питання, наскільки висока ймовірність підтримки депутатами відповідного законопроєкту, Разумков відповів: "Немає нічого нереального".

Автор: 

ВР (14940) мандат (147) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+10
В Раде действительно продолжается тяжелая дискуссия относительно императивного мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 511
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27.05.2020 15:00
+3
В Раде действительно продолжается тяжелая дискуссия относительно императивного мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 4030
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27.05.2020 15:00
+3
Если ты не соблюдаешь те принципы, с которыми шел на выборы - обещал одно, а потом передумал, логично, что такой человек должен сложить мандат и создавать что-то другое



Главный принцып зебилов:
В Раде действительно продолжается тяжелая дискуссия относительно императивного мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 2044
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27.05.2020 15:05
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Шо монобольшесть пошла по женской линий? Не можете держать дубиских в седле?
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27.05.2020 15:00 Відповісти
В Раде действительно продолжается тяжелая дискуссия относительно императивного мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 4030
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27.05.2020 15:00 Відповісти
В Раде действительно продолжается тяжелая дискуссия относительно императивного мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 511
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27.05.2020 15:00 Відповісти
Если ты не соблюдаешь те принципы, с которыми шел на выборы - обещал одно, а потом передумал, логично, что такой человек должен сложить мандат и создавать что-то другое



Главный принцып зебилов:
В Раде действительно продолжается тяжелая дискуссия относительно императивного мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 2044
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27.05.2020 15:05 Відповісти
Понятно, что все депутаты хотят быть продажными, а императивный мандат будет мешать этому.
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27.05.2020 15:06 Відповісти
Видно,ви начитаний,щось знаєте про той мандат.А як воно працюватиме на практиці ? Чи повинне працювати ?
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27.05.2020 15:11 Відповісти
Если ты проходишь в Раду по спискам партии, должен подчинятся партийной дисциплине, голосовать так, как решила партия, в противном случае, если действует императивный мандат, то съезд партии может лишить тебя статуса депутата и поставить депутатом следующего по списку.
Это справедливо, ведь избиратель голосует за партию, а не за твои личные интересы.
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27.05.2020 15:20 Відповісти
партія, наповнює свої списки людьми, які мають свій авторитет, за який виборець і голосує, а не за партію.
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27.05.2020 15:28 Відповісти
Практически все наши партии, держаться на авторитете Лидера Партии, поэтому списки почти не работают.
Это в Европе и США работает наполнение списка авторитетными политиками.
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27.05.2020 15:32 Відповісти
эхо совкового коммунизма и единогласное голосование *за* еще долго будут преследовать украину)) мастер видосиков еще до сих пор продолжает поздравлять как брежнев и пу всех с профпраздниками,воспитан в тех традициях))
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27.05.2020 16:10 Відповісти
Ага.Тобто є спосіб,щоб викинути з парламенту таких покидькив,як Гео Лєрос,чиї дії компрометують його однопартійців, їх чесних друзів і головного народного слугу ?Просто чудово.

А ХТО і ЯК буде ініціювати проведення таких з'їздів ?
Так,виборець голосує за партію.тільки от проблемка,партії "Слуга народу" в цивілізованому розумінні неіснує. Ну яка "партія" без членів і партійних осередків на місцях ? Це звичайний бізнес-проект,і.за логікою.вирішувати,хто буде ходити в парламент на роботу,вирішуватимуть інвестори цього проекту.
Але є і плюси в вашій теорії.Немає потреби утримувати 450 дармоїдів,адже потрібно лише одноголосна згода партії.разів в 10 можна скоротити,без узгоджень і дебатів.та й навіщо парламент ? Достатньо координовано узгодити рішення між партіями !
У Раді справді триває важка дискусія щодо імперативного мандата, - Разумков - Цензор.НЕТ 1505
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27.05.2020 16:02 Відповісти
подивись мої коменти нижче.
Якщо слуги уродів (при імперативному мандаті) намагались би викинути Гео Лероса з депутатів - то при незалежному, неупередженому Верховному Суду їм би цього не світило. Оскільки Гео Лерос своїми діями повністю виконував задекларовану виборчу та партійнку програму слуг уродів.
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27.05.2020 16:30 Відповісти
Для президента також потрібно запровадити подібний мандат.
Обіцяв посадити баригу і припинити безглузду кроваву бійню на Донбасі, а досі не виконав.............
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27.05.2020 15:07 Відповісти
який в тебе був логін до деактивації? І де ви знаходите українські проксі?
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27.05.2020 15:13 Відповісти
императивный мандат... . больше зебыдлу в стране, которая катится к дефолту, заняться нечем.
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27.05.2020 15:08 Відповісти
Через пару років вже не буде такої дурні,якої не зробила б ця дурноголова отара.
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27.05.2020 15:08 Відповісти
Імперативний мандат - це во благо. Але для цього має бути:
1.виключно пропорційна система виборів; виключно по партіям; без блоків, тільки партії;

2.виключення депутаів (чи кандидатів) зі списку має відбуватись з'їздом партії з доведеним невиконанням ним (депутатом, кандидатом) програми партії та передвиборчої програми тієї політичної сили, від якої він балотувався в парламент;
3.справедливої неупередженої непідкупної судової системи хоча би найвищого рівня (тобто: Верховного Суду). Адже апеляційною інстанцією для перегляду рішень з'їзду та ЦВК для нардепів має бути Верховний суд... (для депутатів нижчого рівня - відповідні апеляційні та суди першого рівня)...
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27.05.2020 15:11 Відповісти
і партія мусить мати осередки в більшості регіонів, а не штучна кампашка із Кривого Рога під вибори
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27.05.2020 15:31 Відповісти
ну, само собою!
Партія не повинна допускатись до виборів, якщо не делегує своїх представників до 99% (не менше 90%) низових виборчих комісій.
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27.05.2020 16:24 Відповісти
йєслі баба нє дайот добровольно, то возьмі йєйо сілой убєждєнія(С)
З уведенням імперативного мандата мона скоротити кількість депутатів до кількості парламентських партій з відповідною вагою голоса. От зараз достатньо п'яти від партій. А безпартійних самовисуванців після пропорційного голосування в раді не буде
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27.05.2020 15:24 Відповісти
Разумков відповів: "Немає нічого нереального"Джерело: https://censor.net/ua/n3198339
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27.05.2020 15:39 Відповісти
И Черчилль и Тетчер казались непотопляемыми .Однако в момент были выброшены на политическую помойку в результате внутрипартийной дискуссии. среди консерваторов..А императивный мандат -нужен.А вот блоки из карманных партий -чушь собачья,Блоки сексуальных меньшинств.Региональная мафия мимикрирует,в прочем мимикрия стала почётной и на общеукраинском уровне.
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27.05.2020 15:56 Відповісти
Если заговорили об императивном мандате, то партии СН вообще не место в ВР, потому что ни одного обещания не выполнили, и на это даже не нацелены.
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27.05.2020 15:57 Відповісти
Дискутируют кувалдами или гирями? Впрочем какая разница, лобовая броня больше 10 мм.
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27.05.2020 17:03 Відповісти
Я за императивный мандат! Только первый, нужно вручить зЕ Дуре! Всё просрал! Оно, как его коллега Ма Дура, ведёт Украину к Венесуэле! Оба безграмотные клоуны! Блин, Венесуэлу же, по телеку крутят далеко не первый год! Куда эти 73% зЕбилов смотрят, неужели только на 95 хрен знает что???
Янелох, не можешь срать не мучай жопу! Любитель наваросии, блин...
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27.05.2020 19:49 Відповісти
Якщо ти йшов на вибори з одними принципами, а потім бачиш, що цим принципам зраджує твоя партія, то чому треба виганяти тебе, а не твою партію? Зелений більшовизм.
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27.05.2020 19:55 Відповісти
"Императивный мандат продолжает применяться в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 КНР , Северной Корее и на Кубе. С недавнего времени используется на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8 Федерации Северной Сирии ."(c)

Ну чё....? И какую страну будем брать за образчик??????
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28.05.2020 01:30 Відповісти
Допоки не зникнуть продажні політики ("тушки" - вам знаймий цей термін?) - імперативний мандат, при всіх його недоліках тільки во благо в Україні.
Або запропонуйте якийсь інший дієвий механізм, який забезпечив би протидію скупки олігархами нардепів оптом та в роздріб.
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28.05.2020 01:51 Відповісти
Не буду с вами спорить,т.к. не владею вопросом в необходммом объёме ...
Меня смутила инфа в Википедии,что эта система применялась во всех (практически) странах,где" правил бал" СССР
Я,хоть,прожила всю жизнь в совке ,до развала, но не была членом Кпсс принципиально ...,занимая при этом рук.должности... Брала не членством , а мозгами и порядочностью.(расхвасталась...,приятно вспомнить. )
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28.05.2020 02:49 Відповісти
 
 