Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода "Массандра"
Подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Такое решение принято на заседании 27 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии".
Стоимость предприятия оценили в 627,4 миллиона рублей (238 млн гривен).
"Дополнить объектом приватизации, подлежащих приватизации путем преобразования в хозяйственное общество: государственным унитарным предприятием "производственно-аграрное объединение "Массандра", - говорится в документе.
Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса.
Топ комментарии
+8 Dima30
показать весь комментарий27.05.2020 15:54
+5 Валерій Atman
показать весь комментарий27.05.2020 15:51
+3 Серж Пир
показать весь комментарий27.05.2020 16:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви впевненні що та колекція ще там знаходиться?
Согласитесь - грех ТАКОЕ добро не прибрать!
подлая Русня.
Наглой мордою упрётся
в Санкции она.
Тобто вони продають крадене?!! І навіть це не приховують!
Ось що про це пишуть свинособаки: "Указом президента Украины от 6 октября 1999 года № 1287/99 объединение было переименовано в Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)#cite_note-4 [4] . После присоединения Крыма к Российской Федерации объединение «Массандра» было национализировано Государственным Советом Республики Крымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)#cite_note-5 [5] и передано Советом министров республики" (с) - тобто просто вкрали держвласність.
А де ж заяви очильника держави?!
Де відповідні позови до міжнародних судових установ?!
По русски: "Должок!" и "Долг платежом
красенстрашен!"
Ніхто не може розоряджатись Майном України.
Це автоматично буде зараховано на рахунок збитків, буде позов у Евроейський суд і з москалів буде вираховано усі збитки.
Якщо Зебобіки це не пох...!