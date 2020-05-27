Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода "Массандра"

Подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Такое решение принято на заседании 27 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии".

Стоимость предприятия оценили в 627,4 миллиона рублей (238 млн гривен).

"Дополнить объектом приватизации, подлежащих приватизации путем преобразования в хозяйственное общество: государственным унитарным предприятием "производственно-аграрное объединение "Массандра", - говорится в документе.

Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса.

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