РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11231 посетитель онлайн
Новости
3 122 28

Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода "Массандра"

Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода

Подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Такое решение принято на заседании 27 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии".

Стоимость предприятия оценили в 627,4 миллиона рублей (238 млн гривен).

"Дополнить объектом приватизации, подлежащих приватизации путем преобразования в хозяйственное общество: государственным унитарным предприятием "производственно-аграрное объединение "Массандра", - говорится в документе.

Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винзаводы в оккупированном Крыму могут остановиться из-за санкций: не хватает бутылок

Автор: 

вино (110) Крым (26360)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
"Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса. Источник: https://censor.net/n3198358
Ви впевненні що та колекція ще там знаходиться?
показать весь комментарий
27.05.2020 15:54
+5
Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода "Массандра" - Цензор.НЕТ 9743
показать весь комментарий
27.05.2020 15:51
+3
Ну так сами зебилов выбрали. Я даже больше скажу, с октября ни на пенсии, ни на зарпалты бюджетникам бабок просто нет.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода "Массандра" - Цензор.НЕТ 9743
показать весь комментарий
27.05.2020 15:51 Ответить
"Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса. Источник: https://censor.net/n3198358
Ви впевненні що та колекція ще там знаходиться?
показать весь комментарий
27.05.2020 15:54 Ответить
Думаю что на 6м году войны там уже все растащили по частным подвалам!
Согласитесь - грех ТАКОЕ добро не прибрать!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:06 Ответить
Пусть Массандрою упьётся
подлая Русня.
Наглой мордою упрётся
в Санкции она.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:11 Ответить
https://youtu.be/Z9YRvNa0yS4 Орест Лютий Руські піздять
показать весь комментарий
27.05.2020 16:34 Ответить
Там і італійський мафіозо Берлусконі з ****** розпивав дорогі вина з тієї колекції.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:16 Ответить
.....а когда то Масандровские вина (ещё до Легачёвского "сухого закона" ) были непревзойдённые ......даже не хочу думать, что будут разливать там сейчас.....
показать весь комментарий
27.05.2020 15:57 Ответить
Непревзойденными они были для жителей ссср -- мало где в мире крепленые десертные вина пользуются большим спросом. Хотя ДА - по сравнению с остальной продукцией сов.винпрома это были шедевры.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:46 Ответить
русского шмурдяка прибавится.....
показать весь комментарий
27.05.2020 16:01 Ответить
у нас, скоро Энергоатом и УЗ по рукам пойдет и ничего...
показать весь комментарий
27.05.2020 16:01 Ответить
Ну так сами зебилов выбрали. Я даже больше скажу, с октября ни на пенсии, ни на зарпалты бюджетникам бабок просто нет.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:05 Ответить
голодні люди массово грабуватимуть супєрмаркєти
показать весь комментарий
27.05.2020 16:10 Ответить
а їх масово стрілятимуть пси сАбакова
показать весь комментарий
27.05.2020 16:11 Ответить
оттак окончатєльно рєшим пєнсіонний вопрос
показать весь комментарий
27.05.2020 16:12 Ответить
Сначала Зебила вынесут
показать весь комментарий
27.05.2020 16:51 Ответить
не бреши! октябрь твій давно пройшов, вже травень, а - пенсії платять.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:30 Ответить
Октябрь 2020 у тебя прошел? Стекломоя перепил?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:51 Ответить
тра' ноту діпломатічеську - це ж як воно має бути - вернемо Крим, а Массандра вкрадена марадьорами
показать весь комментарий
27.05.2020 16:09 Ответить
хвилиночку.
Тобто вони продають крадене?!! І навіть це не приховують!
Ось що про це пишуть свинособаки: "Указом президента Украины от 6 октября 1999 года № 1287/99 объединение было переименовано в Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)#cite_note-4 [4] . После присоединения Крыма к Российской Федерации объединение «Массандра» было национализировано Государственным Советом Республики Крымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)#cite_note-5 [5] и передано Советом министров республики" (с) - тобто просто вкрали держвласність.
А де ж заяви очильника держави?!
Де відповідні позови до міжнародних судових установ?!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:28 Ответить
Та не волнует очільника та Массандра! Он, бедняга, сон потерял, только об одном думает: "как посадить Порошенко".
показать весь комментарий
27.05.2020 16:49 Ответить
"А де ж заяви очильника держави?!" - какіє заяви? Может єму єщьо мурку на піанінє без рук слабать?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:54 Ответить
ну так нехай слабає, на то ж воно пісюаніст
показать весь комментарий
28.05.2020 13:16 Ответить
При Порошенко позови відносно втрати майна Україною до міжнародних судів були. Не думаю, що вони втратили силу наразі. Інша річ, що міжнародні суди повинні бути ЗАВАЛЕНІ старими і новими такими позовами на сотні мільйонів доларів на компенсацію вкраденого. Якщо росіянам нагадувати про це кожний день, то це буде суттєвий крок у інформаційній війні проти Рашки.
По русски: "Должок!" и "Долг платежом красен страшен!"
показать весь комментарий
27.05.2020 17:58 Ответить
в цій ситуації мене хвилює одне. Чому вищі державні органи України з 2014 року не заявили, що будь-який перехід права власності, без державних реєстрів України є незаконним?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:29 Ответить
Це лохотрон.
Ніхто не може розоряджатись Майном України.
Це автоматично буде зараховано на рахунок збитків, буде позов у Евроейський суд і з москалів буде вираховано усі збитки.
Якщо Зебобіки це не пох...!
показать весь комментарий
27.05.2020 16:58 Ответить
Мокши боярку там будут колотить.
показать весь комментарий
27.05.2020 16:59 Ответить
Ещё Янык хотел её себе забрать. Тогда не вышло, теперь может он и купит.
показать весь комментарий
27.05.2020 18:44 Ответить
Хто ж йому продасть? У кацапів є свої кадри.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:19 Ответить
 
 