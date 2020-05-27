Окупанти в Криму дозволили приватизацію винзаводу "Масандра"
Підконтрольний Кремлю "парламент" окупованного Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Таке рішення ухвалено на засіданні 27 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише " "Крим.Реалії".
Вартість підприємства оцінили в 627,4 мільйона рублів (238 млн гривень).
"Доповнити об'єкти приватизації, які підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство: державним унітарним підприємством "виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", - йдеться в документі.
Зазначимо, колекція вин "Масандри" (близько одного мільйона пляшок) є найбільшою у світі і занесена в 1998 році в Книгу рекордів Гіннесса.
Топ коментарі
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Ви впевненні що та колекція ще там знаходиться?
Согласитесь - грех ТАКОЕ добро не прибрать!
подлая Русня.
Наглой мордою упрётся
в Санкции она.
Тобто вони продають крадене?!! І навіть це не приховують!
Ось що про це пишуть свинособаки: "Указом президента Украины от 6 октября 1999 года № 1287/99 объединение было переименовано в Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)#cite_note-4 [4] . После присоединения Крыма к Российской Федерации объединение «Массандра» было национализировано Государственным Советом Республики Крымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)#cite_note-5 [5] и передано Советом министров республики" (с) - тобто просто вкрали держвласність.
А де ж заяви очильника держави?!
Де відповідні позови до міжнародних судових установ?!
По русски: "Должок!" и "Долг платежом
красенстрашен!"
Ніхто не може розоряджатись Майном України.
Це автоматично буде зараховано на рахунок збитків, буде позов у Евроейський суд і з москалів буде вираховано усі збитки.
Якщо Зебобіки це не пох...!