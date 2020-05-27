УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10631 відвідувач онлайн
Новини
3 122 28

Окупанти в Криму дозволили приватизацію винзаводу "Масандра"

Окупанти в Криму дозволили приватизацію винзаводу

Підконтрольний Кремлю "парламент" окупованного Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Таке рішення ухвалено на засіданні 27 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише " "Крим.Реалії".

Вартість підприємства оцінили в 627,4 мільйона рублів (238 млн гривень).

"Доповнити об'єкти приватизації, які підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство: державним унітарним підприємством "виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", - йдеться в документі.

Зазначимо, колекція вин "Масандри" (близько одного мільйона пляшок) є найбільшою у світі і занесена в 1998 році в Книгу рекордів Гіннесса.

Також читайте: Офіс Генпрокурора відкрив провадження через підбурювання українських військовослужбовців до держзради віцеадміралом Чорноморського флоту РФ

Автор: 

вино (177) Крим (14122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
"Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса. Источник: https://censor.net/n3198358
Ви впевненні що та колекція ще там знаходиться?
показати весь коментар
27.05.2020 15:54
+5
Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода "Массандра" - Цензор.НЕТ 9743
показати весь коментар
27.05.2020 15:51
+3
Ну так сами зебилов выбрали. Я даже больше скажу, с октября ни на пенсии, ни на зарпалты бюджетникам бабок просто нет.
показати весь коментар
27.05.2020 16:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оккупанты в Крыму разрешили приватизацию винзавода "Массандра" - Цензор.НЕТ 9743
показати весь коментар
27.05.2020 15:51 Відповісти
"Отметим, коллекция вин "Массандры" (около одного миллиона бутылок) является крупнейшей в мире и занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннесса. Источник: https://censor.net/n3198358
Ви впевненні що та колекція ще там знаходиться?
показати весь коментар
27.05.2020 15:54 Відповісти
Думаю что на 6м году войны там уже все растащили по частным подвалам!
Согласитесь - грех ТАКОЕ добро не прибрать!
показати весь коментар
27.05.2020 16:06 Відповісти
Пусть Массандрою упьётся
подлая Русня.
Наглой мордою упрётся
в Санкции она.
показати весь коментар
27.05.2020 16:11 Відповісти
https://youtu.be/Z9YRvNa0yS4 Орест Лютий Руські піздять
показати весь коментар
27.05.2020 16:34 Відповісти
Там і італійський мафіозо Берлусконі з ****** розпивав дорогі вина з тієї колекції.
показати весь коментар
27.05.2020 20:16 Відповісти
.....а когда то Масандровские вина (ещё до Легачёвского "сухого закона" ) были непревзойдённые ......даже не хочу думать, что будут разливать там сейчас.....
показати весь коментар
27.05.2020 15:57 Відповісти
Непревзойденными они были для жителей ссср -- мало где в мире крепленые десертные вина пользуются большим спросом. Хотя ДА - по сравнению с остальной продукцией сов.винпрома это были шедевры.
показати весь коментар
27.05.2020 16:46 Відповісти
русского шмурдяка прибавится.....
показати весь коментар
27.05.2020 16:01 Відповісти
у нас, скоро Энергоатом и УЗ по рукам пойдет и ничего...
показати весь коментар
27.05.2020 16:01 Відповісти
Ну так сами зебилов выбрали. Я даже больше скажу, с октября ни на пенсии, ни на зарпалты бюджетникам бабок просто нет.
показати весь коментар
27.05.2020 16:05 Відповісти
голодні люди массово грабуватимуть супєрмаркєти
показати весь коментар
27.05.2020 16:10 Відповісти
а їх масово стрілятимуть пси сАбакова
показати весь коментар
27.05.2020 16:11 Відповісти
оттак окончатєльно рєшим пєнсіонний вопрос
показати весь коментар
27.05.2020 16:12 Відповісти
Сначала Зебила вынесут
показати весь коментар
27.05.2020 16:51 Відповісти
не бреши! октябрь твій давно пройшов, вже травень, а - пенсії платять.
показати весь коментар
27.05.2020 16:30 Відповісти
Октябрь 2020 у тебя прошел? Стекломоя перепил?
показати весь коментар
27.05.2020 16:51 Відповісти
тра' ноту діпломатічеську - це ж як воно має бути - вернемо Крим, а Массандра вкрадена марадьорами
показати весь коментар
27.05.2020 16:09 Відповісти
хвилиночку.
Тобто вони продають крадене?!! І навіть це не приховують!
Ось що про це пишуть свинособаки: "Указом президента Украины от 6 октября 1999 года № 1287/99 объединение было переименовано в Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)#cite_note-4 [4] . После присоединения Крыма к Российской Федерации объединение «Массандра» было национализировано Государственным Советом Республики Крымhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82)#cite_note-5 [5] и передано Советом министров республики" (с) - тобто просто вкрали держвласність.
А де ж заяви очильника держави?!
Де відповідні позови до міжнародних судових установ?!
показати весь коментар
27.05.2020 16:28 Відповісти
Та не волнует очільника та Массандра! Он, бедняга, сон потерял, только об одном думает: "как посадить Порошенко".
показати весь коментар
27.05.2020 16:49 Відповісти
"А де ж заяви очильника держави?!" - какіє заяви? Может єму єщьо мурку на піанінє без рук слабать?
показати весь коментар
27.05.2020 16:54 Відповісти
ну так нехай слабає, на то ж воно пісюаніст
показати весь коментар
28.05.2020 13:16 Відповісти
При Порошенко позови відносно втрати майна Україною до міжнародних судів були. Не думаю, що вони втратили силу наразі. Інша річ, що міжнародні суди повинні бути ЗАВАЛЕНІ старими і новими такими позовами на сотні мільйонів доларів на компенсацію вкраденого. Якщо росіянам нагадувати про це кожний день, то це буде суттєвий крок у інформаційній війні проти Рашки.
По русски: "Должок!" и "Долг платежом красен страшен!"
показати весь коментар
27.05.2020 17:58 Відповісти
в цій ситуації мене хвилює одне. Чому вищі державні органи України з 2014 року не заявили, що будь-який перехід права власності, без державних реєстрів України є незаконним?
показати весь коментар
27.05.2020 16:29 Відповісти
Це лохотрон.
Ніхто не може розоряджатись Майном України.
Це автоматично буде зараховано на рахунок збитків, буде позов у Евроейський суд і з москалів буде вираховано усі збитки.
Якщо Зебобіки це не пох...!
показати весь коментар
27.05.2020 16:58 Відповісти
Мокши боярку там будут колотить.
показати весь коментар
27.05.2020 16:59 Відповісти
Ещё Янык хотел её себе забрать. Тогда не вышло, теперь может он и купит.
показати весь коментар
27.05.2020 18:44 Відповісти
Хто ж йому продасть? У кацапів є свої кадри.
показати весь коментар
27.05.2020 20:19 Відповісти
 
 