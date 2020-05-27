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Офіс Генпрокурора відкрив провадження через підбурювання українських військовослужбовців до держзради віцеадміралом Чорноморського флоту РФ

Офіс Генпрокурора відкрив провадження через підбурювання українських військовослужбовців до держзради віцеадміралом Чорноморського флоту РФ

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження за фактом участі віцеадмірала, начальника штабу-першого заступника командувача Чорноморського флоту Російської Федерації в підбурюванні українських військовослужбовців до державної зради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, впродовж березня 2014 року високопосадовець, перебуваючи у м. Севастополь, діючи умисно та з метою заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці, зміни меж території України, шляхом погроз застосування військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї особисто схиляв українських офіцерів із числа Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України до вчинення державної зради, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту", - повідомляє прокуратура.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

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Автор: 

Крим (14122) Чорноморський флот рф (621) державна зрада (1676) Офіс Генпрокурора (3235)


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Чуваки без работы не сидят. Сажают тех, до кого не дотянуться, аж гай шумить. А то гадьё, которое под боком, в упор не видят.
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27.05.2020 14:14 Відповісти
предатель Березовский.. сейчас на Балтфлоте
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27.05.2020 14:19 Відповісти
Рік тому...
Додати нічого.Офис Генпрокурора открыл производство из-за подстрекательства украинских военнослужащих к госизмене вице-адмиралом Черноморского флота РФ - Цензор.НЕТ 8089
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27.05.2020 14:20 Відповісти
Дуже перспективна справа і головне начасі, просто в Україні вже всіх пересаджали, включаючи зажопістів.
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27.05.2020 14:27 Відповісти
Офіс Генпрокурора відкрив провадження через підбурювання українських військовослужбовців до держзради віцеадміралом Чорноморського флоту РФ - Цензор.НЕТ 638
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27.05.2020 14:28 Відповісти
Що, прокурорші вже зовсім робити нєхер?
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27.05.2020 15:55 Відповісти
 
 