Офис Генпрокурора открыл производство из-за подстрекательства украинских военнослужащих к госизмене вице-адмиралом Черноморского флота РФ

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту участия вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации в подстрекании украинских военнослужащих к государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офис Генпрокурора.

"По данным следствия, в течение марта 2014 года чиновник, находясь в г. Севастополь, действуя умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменения границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими Вооруженных сил РФ физического насилия и оружия лично склонял украинских офицеров из числа командования Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

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