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Офис Генпрокурора открыл производство из-за подстрекательства украинских военнослужащих к госизмене вице-адмиралом Черноморского флота РФ

Офис Генпрокурора открыл производство из-за подстрекательства украинских военнослужащих к госизмене вице-адмиралом Черноморского флота РФ

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту участия вице-адмирала, начальника штаба-первого заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации в подстрекании украинских военнослужащих к государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офис Генпрокурора.

"По данным следствия, в течение марта 2014 года чиновник, находясь в г. Севастополь, действуя умышленно и с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности, изменения границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими Вооруженных сил РФ физического насилия и оружия лично склонял украинских офицеров из числа командования Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта", - сообщает прокуратура.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

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Автор: 

Крым (26360) Черноморский флот РФ (1557) государственная измена (1530) Офис Генпрокурора (2453)


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Чуваки без работы не сидят. Сажают тех, до кого не дотянуться, аж гай шумить. А то гадьё, которое под боком, в упор не видят.
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27.05.2020 14:14 Ответить
предатель Березовский.. сейчас на Балтфлоте
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27.05.2020 14:19 Ответить
Рік тому...
Додати нічого.Офис Генпрокурора открыл производство из-за подстрекательства украинских военнослужащих к госизмене вице-адмиралом Черноморского флота РФ - Цензор.НЕТ 8089
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27.05.2020 14:20 Ответить
Дуже перспективна справа і головне начасі, просто в Україні вже всіх пересаджали, включаючи зажопістів.
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27.05.2020 14:27 Ответить
Офіс Генпрокурора відкрив провадження через підбурювання українських військовослужбовців до держзради віцеадміралом Чорноморського флоту РФ - Цензор.НЕТ 638
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27.05.2020 14:28 Ответить
Що, прокурорші вже зовсім робити нєхер?
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27.05.2020 15:55 Ответить
 
 