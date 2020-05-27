Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы

24 июня оккупационные российские власти собираются провести военные парады в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок. Особое внимание командующий потребовал обратить на мероприятия эпидемиологической безопасности в целях исключения распространения новой вирусной инфекции", – сказано в сообщении Южного военного округа Минобороны РФ.

Кроме того, оккупанты хотят провести в местах дислокации соединений и воинских частей Минобороны России торжественные шествия войск.

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В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории оккупированного Крыма и ЮВО России примут участие свыше 43 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Второй мировой войны.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

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Ранее президент РФ Владимир Путин отдал приказ провести 24 июня в Москве военный парад в честь Дня Победы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. Сам парад в итоге отменили из-за коронавируса.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски.