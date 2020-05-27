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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы

Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы

24 июня оккупационные российские власти собираются провести военные парады в Севастополе, Симферополе и Керчи.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок. Особое внимание командующий потребовал обратить на мероприятия эпидемиологической безопасности в целях исключения распространения новой вирусной инфекции", – сказано в сообщении Южного военного округа Минобороны РФ.

Кроме того, оккупанты хотят провести в местах дислокации соединений и воинских частей Минобороны России торжественные шествия войск.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия проведет парад в честь Дня победы 24 июня, - Путин

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории оккупированного Крыма и ЮВО России примут участие свыше 43 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Второй мировой войны.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

Также на Цензор.НЕТ: В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа". ФОТО

Ранее президент РФ Владимир Путин отдал приказ провести 24 июня в Москве военный парад в честь Дня Победы.

Как сообщал Цензор.НЕТ, сотни военных в России заразились коронавирусом на репетициях парада ко Дню победы. Сам парад в итоге отменили из-за коронавируса.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео военных на репетициях в Алабино. На них видно, что не соблюдалась социальная дистанция, не все носили маски.

Автор: 

День Победы (1206) Керчь (440) Крым (26360) парад (631) россия (95308) город Севастополь (1759) Симферополь (657)


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Топ комментарии
+8
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 7935Верещагін. Російська армія в Туркестані. Полотно.1860
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27.05.2020 17:26
+8
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 1359
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27.05.2020 17:46
+5
Рай для крысчан позорных:
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 765
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27.05.2020 17:24
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Рай для крысчан позорных:
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 765
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27.05.2020 17:24 Ответить
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 7935Верещагін. Російська армія в Туркестані. Полотно.1860
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27.05.2020 17:26 Ответить
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 6799
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27.05.2020 17:49 Ответить
А почему только 3 парада? Нужно каждый день парады устраивать,больше ведь нечем похвастать, так пусть эксплуатируют по полной тему 2 мировой войны.
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27.05.2020 18:04 Ответить
я такого (3 парада) не читаю...фсьо в параде... почему не знаю
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28.05.2020 17:16 Ответить
гитлер тоже ******** парады, бросайте работу и маршем по миру...до самого вашего конца.
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27.05.2020 17:28 Ответить
Вечной теме уже три тысячи лет. Что нужно быдлу---хлеба, вина и зрелищ! Пусть по всему побережью от Керчи прут колоной до Евпатории----чманеть будут от восторга! До августа судя по погоде всё равно будет мёртвый сезон. И песню пусть спивают, про то как день победы Порохом пропах---потом подначим, что про Порошенко это песня!
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27.05.2020 17:29 Ответить
Между прочим.1 января др Бандеры.пока кацапьё друг друга поздрравляет с НГ мы их троллим - значит вместе с нами пьём за Степана Бандеру
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27.05.2020 17:33 Ответить
Та лучше бы Степан Андреевич родился пусть 3 числа----первого все чумные. Стёб слабо идёт. Та и это наш праздник---кому страна дорога! А тем конюхам лишь бы бухать---за что попало.
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27.05.2020 17:46 Ответить
Стоим мы на посту ,повзводно и поротно. Бессмертны, как огонь.Спокойны, как гранит.
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27.05.2020 18:06 Ответить
Пусть радуются ..... может за пару дней после парада там будет 10К заболевших короной. Меньше кацапья - меньше врагов .
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27.05.2020 17:30 Ответить
камни с неба и топот парадов только ускоряют приход нового крымского землетрясения ))
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27.05.2020 17:33 Ответить
В этот раз поддерживаю! От души желаю... сам знаете чего
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27.05.2020 17:34 Ответить
Что ***** еще проводить,чтобы мозги запудрить
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27.05.2020 17:37 Ответить
ко Дне Торпеды каком? Рузвельтскоком, или Японском?
эти уроды просто уже достали.

я же тоже могу поздравить кого-то напр, с днем Фарша, или с днем кота которого погладил Цезарь, правда х.з. когда, но день - вото он, "так записсано"
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27.05.2020 17:38 Ответить
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Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 4704
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27.05.2020 17:44 Ответить
Эх.....лупонуть бы по этим шапито-парадам,та хоть из "ураганов"
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27.05.2020 17:45 Ответить
То что Крым из курорта превратят в военную базу всё сбывается. Не нужен в Кремле Крым как курорт, у них для этого есть краснодарский край. Так что кушайте ватные крымчане, а нормальным сочувствую.
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27.05.2020 17:45 Ответить
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 1359
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27.05.2020 17:46 Ответить
Сьогодні 115 років цусимській битві, вітаємо москалів.
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27.05.2020 17:46 Ответить
Еще лишний раз мир убедится, суть кремлевской террористической банды остается прежним, бандитским, а крым превращается в военную базв, а не туристический центр.
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27.05.2020 17:48 Ответить
а разве кто-то ожидал другого ?
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27.05.2020 18:29 Ответить
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 3263

...
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27.05.2020 17:57 Ответить
Шоб извести и хлорки хватило вас заземлить минимум
метров на три..
👺
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27.05.2020 18:00 Ответить
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы ...На украинской земле ,на украинской воде и в украинском воздушном пространстве, обрабатывали лучше свои бескрайние земли эти кочевники московской Орды,а они лезут к соседям грабить и убивать
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27.05.2020 18:13 Ответить
Помоему они все **......нулись
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27.05.2020 18:58 Ответить
Давно и во главе со своим главным.
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27.05.2020 19:16 Ответить
....а что вы хотели...все годы отставники пенсионеры мореманы кацапии и их жены ***** портовые оставались на проживание в Крыму...мы сами создавали 5 колонну на референдум..... теперь парады....в следующий раз надо говорить нахер с пляжа...
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27.05.2020 19:11 Ответить
Раша застряла в 1945-м и успешно скатывается в 37-й. Стране, которой нечем гордиться в настоящем, остается только одно - доводить до маразма память о прошлом.
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27.05.2020 20:21 Ответить
А после какого по счету парада будут фанерный рейстаг брать?Клоуны,пля.
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27.05.2020 22:12 Ответить
 
 