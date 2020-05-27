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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги

Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги

24 червня окупаційна російська влада збирається провести військові паради в Севастополі, Сімферополі та Керчі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"Командувач військами ПВО генерал-полковник Олександр Дворніков наказав організувати перевезення військовослужбовців - учасників парадів, а також підготувати місця їх розміщення на період проведення тренувань. Особливу увагу командувач зажадав звернути на заходи епідеміологічної безпеки з метою унеможливлення поширення нової вірусної інфекції", - сказано в повідомленні Південного військового округу Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія проведе парад на честь Дня Перемоги 24 червня, - Путін

Крім того, окупанти хочуть провести в місцях дислокації з'єднань та військових частин Міноборони Росії урочисті ходи військ.

У військових парадах і проходженнях урочистим маршем військ на території окупованого Криму і ПВО Росії візьмуть участь понад 43 тисячі військовослужбовців, буде задіяно понад 800 одиниць озброєння і військової техніки, а також історичної техніки часів Другої світової війни.

Також в містах проведення військових парадів ПВО 24 червня спланований демонстраційний проліт близько 120 одиниць авіаційної техніки.

Автор: 

День Перемоги (433) Керч (191) Крим (14122) парад (374) росія (64846) Севастополь (553) Сімферополь (219)


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Топ коментарі
+8
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 7935Верещагін. Російська армія в Туркестані. Полотно.1860
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27.05.2020 17:26
+8
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 1359
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27.05.2020 17:46
+5
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Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 765
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27.05.2020 17:24
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Рай для крысчан позорных:
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 765
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27.05.2020 17:24 Відповісти
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы - Цензор.НЕТ 7935Верещагін. Російська армія в Туркестані. Полотно.1860
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27.05.2020 17:26 Відповісти
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 6799
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27.05.2020 17:49 Відповісти
А почему только 3 парада? Нужно каждый день парады устраивать,больше ведь нечем похвастать, так пусть эксплуатируют по полной тему 2 мировой войны.
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27.05.2020 18:04 Відповісти
я такого (3 парада) не читаю...фсьо в параде... почему не знаю
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28.05.2020 17:16 Відповісти
гитлер тоже ******** парады, бросайте работу и маршем по миру...до самого вашего конца.
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27.05.2020 17:28 Відповісти
Вечной теме уже три тысячи лет. Что нужно быдлу---хлеба, вина и зрелищ! Пусть по всему побережью от Керчи прут колоной до Евпатории----чманеть будут от восторга! До августа судя по погоде всё равно будет мёртвый сезон. И песню пусть спивают, про то как день победы Порохом пропах---потом подначим, что про Порошенко это песня!
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27.05.2020 17:29 Відповісти
Между прочим.1 января др Бандеры.пока кацапьё друг друга поздрравляет с НГ мы их троллим - значит вместе с нами пьём за Степана Бандеру
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27.05.2020 17:33 Відповісти
Та лучше бы Степан Андреевич родился пусть 3 числа----первого все чумные. Стёб слабо идёт. Та и это наш праздник---кому страна дорога! А тем конюхам лишь бы бухать---за что попало.
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27.05.2020 17:46 Відповісти
Стоим мы на посту ,повзводно и поротно. Бессмертны, как огонь.Спокойны, как гранит.
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27.05.2020 18:06 Відповісти
Пусть радуются ..... может за пару дней после парада там будет 10К заболевших короной. Меньше кацапья - меньше врагов .
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27.05.2020 17:30 Відповісти
камни с неба и топот парадов только ускоряют приход нового крымского землетрясения ))
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27.05.2020 17:33 Відповісти
В этот раз поддерживаю! От души желаю... сам знаете чего
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27.05.2020 17:34 Відповісти
Что ***** еще проводить,чтобы мозги запудрить
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27.05.2020 17:37 Відповісти
ко Дне Торпеды каком? Рузвельтскоком, или Японском?
эти уроды просто уже достали.

я же тоже могу поздравить кого-то напр, с днем Фарша, или с днем кота которого погладил Цезарь, правда х.з. когда, но день - вото он, "так записсано"
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27.05.2020 17:38 Відповісти
https://marketingporn.d3.ru/tak-vot-ty-kakaia-rodina-1986556/?sorting=rating Балтийская. По-гавайски. За Родину.

Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 4704
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27.05.2020 17:44 Відповісти
Эх.....лупонуть бы по этим шапито-парадам,та хоть из "ураганов"
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27.05.2020 17:45 Відповісти
То что Крым из курорта превратят в военную базу всё сбывается. Не нужен в Кремле Крым как курорт, у них для этого есть краснодарский край. Так что кушайте ватные крымчане, а нормальным сочувствую.
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27.05.2020 17:45 Відповісти
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 1359
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27.05.2020 17:46 Відповісти
Сьогодні 115 років цусимській битві, вітаємо москалів.
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27.05.2020 17:46 Відповісти
Еще лишний раз мир убедится, суть кремлевской террористической банды остается прежним, бандитским, а крым превращается в военную базв, а не туристический центр.
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27.05.2020 17:48 Відповісти
а разве кто-то ожидал другого ?
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27.05.2020 18:29 Відповісти
Окупанти проведуть у Криму 3 військові паради до Дня Перемоги - Цензор.НЕТ 3263

...
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27.05.2020 17:57 Відповісти
Шоб извести и хлорки хватило вас заземлить минимум
метров на три..
👺
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27.05.2020 18:00 Відповісти
Оккупанты проведут в Крыму 3 военных парада ко Дню победы ...На украинской земле ,на украинской воде и в украинском воздушном пространстве, обрабатывали лучше свои бескрайние земли эти кочевники московской Орды,а они лезут к соседям грабить и убивать
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27.05.2020 18:13 Відповісти
Помоему они все **......нулись
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27.05.2020 18:58 Відповісти
Давно и во главе со своим главным.
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27.05.2020 19:16 Відповісти
....а что вы хотели...все годы отставники пенсионеры мореманы кацапии и их жены ***** портовые оставались на проживание в Крыму...мы сами создавали 5 колонну на референдум..... теперь парады....в следующий раз надо говорить нахер с пляжа...
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27.05.2020 19:11 Відповісти
Раша застряла в 1945-м и успешно скатывается в 37-й. Стране, которой нечем гордиться в настоящем, остается только одно - доводить до маразма память о прошлом.
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27.05.2020 20:21 Відповісти
А после какого по счету парада будут фанерный рейстаг брать?Клоуны,пля.
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27.05.2020 22:12 Відповісти
 
 