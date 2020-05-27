В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст

Сейчас в учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В настоящее время в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек - ветеранов войны. Сегодня потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая

Представители Минюста и Министерства по делам ветеранов обсудили права осужденных, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также вопрос о создании совместного приказа о взаимодействии Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Министерства по делам ветеранов.

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Стороны договорились создать рабочую группу по взаимодействию в отношении лиц, отбывающих наказание и являющихся ветеранами войны (участники боевых действий).