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Новости Агрессия России против Украины
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В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст

В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст

Сейчас в учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В настоящее время в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек - ветеранов войны. Сегодня потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая

Представители Минюста и Министерства по делам ветеранов обсудили права осужденных, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также вопрос о создании совместного приказа о взаимодействии Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Министерства по делам ветеранов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черниговском СИЗО появились платные камеры, на очереди Харьков и Одесса, - Минюст

Стороны договорились создать рабочую группу по взаимодействию в отношении лиц, отбывающих наказание и являющихся ветеранами войны (участники боевых действий).

Автор: 

ветераны (1106) Минюст (1748) заключенные (510) пенитенциарная служба (205)


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Топ комментарии
+16
а как же "сотни тысяч" - о которых зебилам наливали из зомбоящиков?))
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27.05.2020 17:32
+12
це, напевно, і є ті "тищі" патріотів, яких Пєтя кинув до бицигарень ))
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27.05.2020 17:47
+11
В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст - Цензор.НЕТ 9576
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27.05.2020 17:38
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а как же "сотни тысяч" - о которых зебилам наливали из зомбоящиков?))
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27.05.2020 17:32 Ответить
В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст - Цензор.НЕТ 9576
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27.05.2020 17:38 Ответить
видно йому стидно що знову вкакався.
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27.05.2020 17:42 Ответить
Не, не сотни тысяч, а ровно 8000, иван сулима в курсе. Выходит, что 7851 Зеля выпустил из застенков кровавого Порошенко, но из скромности нам на прессухе не сообщил
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27.05.2020 18:04 Ответить
Это тюрьмы.А СИЗО -отдельно.
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27.05.2020 17:36 Ответить
А сепар розпочавших війну, узявших зброю до рук? Чи всі вони за програмою "тебе чекають вдома" вільно швеньдаються Україною
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27.05.2020 17:37 Ответить
Интересно при ком их сожали? При нелохе или при патриоте и торговом портнёре? 😷
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27.05.2020 17:39 Ответить
там три года назад один ветеран убил свою жену и детей.

при ком его надо было сажать ?

или не надо было
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27.05.2020 17:59 Ответить
Чикатило мужского пола.
Чикатило насиловал детей.

Ты мужского пола ?
Ты детей насилуешь ?
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27.05.2020 18:26 Ответить
а жена оказалась сепаратисткой???
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27.05.2020 18:58 Ответить
у начальника СБУ ?

совершенно верно.
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27.05.2020 19:04 Ответить
Щас тебе скажут что жена и дети были сепарами, и вытиран "все правильно сделал".
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27.05.2020 19:07 Ответить
Ваня сиди в своем Мухосранке и не вякай...
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27.05.2020 19:29 Ответить
так вроде ж это ты по смыслу твоих комментов именно в кацапском мухосранске
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27.05.2020 22:23 Ответить
Таки шо, жена и дети были ватниками? А ну тогда вопросов нет.
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28.05.2020 01:19 Ответить
класс!! не в бровь, а в самый глаз. Плюнул в рыло всем этим .... достойно!!!
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27.05.2020 18:10 Ответить
вас по специальной медицинской программе среди детей с отсталым умственным развитием отбирали ?
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27.05.2020 18:27 Ответить
Не всех добровольцев считают участниками АТО. Да и многие в розыске, как мои Побратимы. 5 лет уже
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27.05.2020 17:42 Ответить
Интересно , а сколько изменников-сеператистов ? Ефремов не счет .
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27.05.2020 17:46 Ответить
...Ониженашилюди..
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27.05.2020 19:00 Ответить
це, напевно, і є ті "тищі" патріотів, яких Пєтя кинув до бицигарень ))
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27.05.2020 17:47 Ответить
Они самые ... Жаль что не рассказывают ЗА ЧТО они сидят . Вот знаю лично одного атошника который сидит уже больше 2 лет - за мародёрство ,, поймали с поличным и вину признал сам . Но для - абынепорошенков он невинный герой АТО , которого злый Порох упрятал в тюрягу за патриотизм , как добровольца . . .
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27.05.2020 17:55 Ответить
В мене таке враження, що, все, що б зеленошмарклевій аудиторії не розказали, аудиторія буде рукоплескати до посиніння. Бо воні всеядні, з'їдають все лайно, яке їм зелена влада подає, начисто, без залишків. Тож, пліснявим не важливо за що сидять, важливо що "порошенкопосаділтищіпатріотов".. Тьху.. Гидко.
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27.05.2020 18:02 Ответить
Ну учитывая что статус участника АТО имеют сотни тысяч то полторы сотни это не так и много.
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27.05.2020 17:48 Ответить
а Лена Бондаренко, Лена Лукаш, Королевская -Копанка ,Мертвечук и его пропагандонка Анька Степанец, Рябинович, Балицкий ... где?
Бойку не включаю, этот перекрасится как только ему пообещают Донбасс в рабовладение.
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27.05.2020 17:48 Ответить
ну т.е. пока Ленку Бондаренко не посадят, то никого из АТОвцев сажать нельзя? Даже если по пьяни, как в реальном случае из тех что сидят, убьет жену и детей?
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27.05.2020 19:09 Ответить
Ой вей, а зеботи розповідали про 8000 чи скільки там... Так 149 це ж уже із заарештованими при зе - у справі Шеремета, наприклад...
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27.05.2020 17:54 Ответить
типа патриоты - и в буцигарне? это что-то)))) я не могу с этой страны))) хахаха
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27.05.2020 17:55 Ответить
Не ветераны, а участники.
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27.05.2020 18:11 Ответить
Тю... он в Америці 53% (+- 2% за останні 30 років) негритянських самців які гордо називають себе "афроамериканцями" постійно знаходяться за гратами - одні виходять інших саджають. От така собі круговерть. "Негр" і "злочинець" стало синонімами. А все почалось ще з плантаторів які намагалися вивести породу негрів які мали бути дуже тупими і надзвичайно фізично сильними та витривалими. З розвитком техніки фізична сила стала непотрібна і в роки Великої депресії білим дали роботу ... а тупим неграм "талони на безкоштовне харчування"... І ось уже шосте покоління негрів живе в Америці отримуючи соціальні виплати. Ні вчитися, ні працювати... От так халява перетворила їх на боксерів, спортсменів, артистів та паразитів світового масштабу. Більш того, вони вже й ідеологію "негритянського щастя" розробили за якою кожен білий винен їм по життю і має їх утримувати довічно спокутуючи "роки рабства"... Нічого не нагадує?
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27.05.2020 18:18 Ответить
не зрозуміло, це до чого? що має нагадувати?
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27.05.2020 18:22 Ответить
Как неожиданно, да зебилы? А как вам мозги промывали с тысячами АТОшников в тюрьмах)))
Впрочем, как и с остальными фейками про барыгу, мародера, убийство брата и обогащение в стопятьсот раз... Мозги не видно, но их отсутствие заметно)))
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27.05.2020 22:54 Ответить
А ще в сізо, а ще під судом або слідством без арешту.
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28.05.2020 15:37 Ответить
 
 