В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст
Сейчас в учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"В настоящее время в учреждениях исполнения наказаний находятся 149 человек - ветеранов войны. Сегодня потребность в разработке реабилитационных программ, программ подготовки к освобождению и успешной адаптации в обществе после освобождения осужденных, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины, участвовали в АТО и получили статус участника боевых действий", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая
Представители Минюста и Министерства по делам ветеранов обсудили права осужденных, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", а также вопрос о создании совместного приказа о взаимодействии Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Министерства по делам ветеранов.
Стороны договорились создать рабочую группу по взаимодействию в отношении лиц, отбывающих наказание и являющихся ветеранами войны (участники боевых действий).
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при ком его надо было сажать ?
или не надо было
Чикатило насиловал детей.
Ты мужского пола ?
Ты детей насилуешь ?
совершенно верно.
Бойку не включаю, этот перекрасится как только ему пообещают Донбасс в рабовладение.
Впрочем, как и с остальными фейками про барыгу, мародера, убийство брата и обогащение в стопятьсот раз... Мозги не видно, но их отсутствие заметно)))