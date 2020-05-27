В установах виконання покарань України перебувають 149 ветеранів АТО/ООС, - Мін'юст

Зараз в установах виконання покарань України перебувають 149 ветеранів війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"На даний час в установах виконання покарань перебувають 149 осіб-ветеранів війни. Сьогодні є потреба у розробці реабілітаційних програм, програм підготовки до звільнення та успішної адаптації у суспільстві після звільнення засуджених, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій", - зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Представники Мін'юсту та Міністерства у справах ветеранів обговорили права засуджених, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , а також питання щодо створення спільного наказу про взаємодію Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та Міністерства у справах ветеранів.

Сторони домовились створити робочу групу з взаємодії щодо осіб, які відбувають покарання і є ветеранами війни (учасники бойових дій).

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