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Новини Агресія Росії проти України
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В установах виконання покарань України перебувають 149 ветеранів АТО/ООС, - Мін'юст

В установах виконання покарань України перебувають 149 ветеранів АТО/ООС, - Мін'юст

Зараз в установах виконання покарань України перебувають 149 ветеранів війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"На даний час в установах виконання покарань перебувають 149 осіб-ветеранів війни. Сьогодні є потреба у розробці реабілітаційних програм, програм підготовки до звільнення та успішної адаптації у суспільстві після звільнення засуджених, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій", - зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

Представники Мін'юсту та Міністерства у справах ветеранів обговорили права засуджених, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , а також питання щодо створення спільного наказу про взаємодію Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та Міністерства у справах ветеранів.

Сторони домовились створити робочу групу з взаємодії щодо осіб, які відбувають покарання і є ветеранами війни (учасники бойових дій).

Читайте також: "Довічники" - найінтелігентніша категорія засуджених, я таких готовий брати на роботу, - міністр юстиції Малюська

Автор: 

ветерани (1068) Мін'юст (1585) в'язні (333) пенітенціарна служба (121)


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Топ коментарі
+16
а как же "сотни тысяч" - о которых зебилам наливали из зомбоящиков?))
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27.05.2020 17:32
+12
це, напевно, і є ті "тищі" патріотів, яких Пєтя кинув до бицигарень ))
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27.05.2020 17:47
+11
В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст - Цензор.НЕТ 9576
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27.05.2020 17:38
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а как же "сотни тысяч" - о которых зебилам наливали из зомбоящиков?))
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27.05.2020 17:32 Відповісти
В учреждениях исполнения наказаний Украины находятся 149 ветеранов АТО/ООС, - Минюст - Цензор.НЕТ 9576
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27.05.2020 17:38 Відповісти
видно йому стидно що знову вкакався.
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27.05.2020 17:42 Відповісти
Не, не сотни тысяч, а ровно 8000, иван сулима в курсе. Выходит, что 7851 Зеля выпустил из застенков кровавого Порошенко, но из скромности нам на прессухе не сообщил
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27.05.2020 18:04 Відповісти
Это тюрьмы.А СИЗО -отдельно.
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27.05.2020 17:36 Відповісти
А сепар розпочавших війну, узявших зброю до рук? Чи всі вони за програмою "тебе чекають вдома" вільно швеньдаються Україною
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27.05.2020 17:37 Відповісти
Интересно при ком их сожали? При нелохе или при патриоте и торговом портнёре? 😷
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27.05.2020 17:39 Відповісти
там три года назад один ветеран убил свою жену и детей.

при ком его надо было сажать ?

или не надо было
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27.05.2020 17:59 Відповісти
Чикатило мужского пола.
Чикатило насиловал детей.

Ты мужского пола ?
Ты детей насилуешь ?
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27.05.2020 18:26 Відповісти
а жена оказалась сепаратисткой???
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27.05.2020 18:58 Відповісти
у начальника СБУ ?

совершенно верно.
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27.05.2020 19:04 Відповісти
Щас тебе скажут что жена и дети были сепарами, и вытиран "все правильно сделал".
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27.05.2020 19:07 Відповісти
Ваня сиди в своем Мухосранке и не вякай...
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27.05.2020 19:29 Відповісти
так вроде ж это ты по смыслу твоих комментов именно в кацапском мухосранске
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27.05.2020 22:23 Відповісти
Таки шо, жена и дети были ватниками? А ну тогда вопросов нет.
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28.05.2020 01:19 Відповісти
класс!! не в бровь, а в самый глаз. Плюнул в рыло всем этим .... достойно!!!
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27.05.2020 18:10 Відповісти
вас по специальной медицинской программе среди детей с отсталым умственным развитием отбирали ?
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27.05.2020 18:27 Відповісти
Не всех добровольцев считают участниками АТО. Да и многие в розыске, как мои Побратимы. 5 лет уже
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27.05.2020 17:42 Відповісти
Интересно , а сколько изменников-сеператистов ? Ефремов не счет .
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27.05.2020 17:46 Відповісти
...Ониженашилюди..
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27.05.2020 19:00 Відповісти
це, напевно, і є ті "тищі" патріотів, яких Пєтя кинув до бицигарень ))
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27.05.2020 17:47 Відповісти
Они самые ... Жаль что не рассказывают ЗА ЧТО они сидят . Вот знаю лично одного атошника который сидит уже больше 2 лет - за мародёрство ,, поймали с поличным и вину признал сам . Но для - абынепорошенков он невинный герой АТО , которого злый Порох упрятал в тюрягу за патриотизм , как добровольца . . .
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27.05.2020 17:55 Відповісти
В мене таке враження, що, все, що б зеленошмарклевій аудиторії не розказали, аудиторія буде рукоплескати до посиніння. Бо воні всеядні, з'їдають все лайно, яке їм зелена влада подає, начисто, без залишків. Тож, пліснявим не важливо за що сидять, важливо що "порошенкопосаділтищіпатріотов".. Тьху.. Гидко.
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27.05.2020 18:02 Відповісти
Ну учитывая что статус участника АТО имеют сотни тысяч то полторы сотни это не так и много.
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27.05.2020 17:48 Відповісти
а Лена Бондаренко, Лена Лукаш, Королевская -Копанка ,Мертвечук и его пропагандонка Анька Степанец, Рябинович, Балицкий ... где?
Бойку не включаю, этот перекрасится как только ему пообещают Донбасс в рабовладение.
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27.05.2020 17:48 Відповісти
ну т.е. пока Ленку Бондаренко не посадят, то никого из АТОвцев сажать нельзя? Даже если по пьяни, как в реальном случае из тех что сидят, убьет жену и детей?
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27.05.2020 19:09 Відповісти
Ой вей, а зеботи розповідали про 8000 чи скільки там... Так 149 це ж уже із заарештованими при зе - у справі Шеремета, наприклад...
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27.05.2020 17:54 Відповісти
типа патриоты - и в буцигарне? это что-то)))) я не могу с этой страны))) хахаха
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27.05.2020 17:55 Відповісти
Не ветераны, а участники.
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27.05.2020 18:11 Відповісти
Тю... он в Америці 53% (+- 2% за останні 30 років) негритянських самців які гордо називають себе "афроамериканцями" постійно знаходяться за гратами - одні виходять інших саджають. От така собі круговерть. "Негр" і "злочинець" стало синонімами. А все почалось ще з плантаторів які намагалися вивести породу негрів які мали бути дуже тупими і надзвичайно фізично сильними та витривалими. З розвитком техніки фізична сила стала непотрібна і в роки Великої депресії білим дали роботу ... а тупим неграм "талони на безкоштовне харчування"... І ось уже шосте покоління негрів живе в Америці отримуючи соціальні виплати. Ні вчитися, ні працювати... От так халява перетворила їх на боксерів, спортсменів, артистів та паразитів світового масштабу. Більш того, вони вже й ідеологію "негритянського щастя" розробили за якою кожен білий винен їм по життю і має їх утримувати довічно спокутуючи "роки рабства"... Нічого не нагадує?
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27.05.2020 18:18 Відповісти
не зрозуміло, це до чого? що має нагадувати?
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27.05.2020 18:22 Відповісти
Как неожиданно, да зебилы? А как вам мозги промывали с тысячами АТОшников в тюрьмах)))
Впрочем, как и с остальными фейками про барыгу, мародера, убийство брата и обогащение в стопятьсот раз... Мозги не видно, но их отсутствие заметно)))
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27.05.2020 22:54 Відповісти
А ще в сізо, а ще під судом або слідством без арешту.
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28.05.2020 15:37 Відповісти
 
 