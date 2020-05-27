В Госпогранслужбе зафиксировано 43 случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 27 мая в Госпогранслужбе зафиксировано 43 подтвержденных ПЦР-тестированием заболевания военнослужащих и работников ведомства на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"С прошлой пятницы, по результатам проведенных тестов, подтверждено шесть новых случаев, два из них - вчера", - говористя в сообщении.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, выздоровели 16, еще 27 человек продолжают лечиться: 6 - стационарно, 21 - амбулаторно.

Отмечается, что под контролем медиков находятся около 100 пограничников, которые контактировали с больными. Они находятся на самоизоляции, а некоторые в обсерваторах.

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