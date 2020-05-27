У Держприкордонслужбі зафіксовано 43 випадки захворювань на коронавірус
Станом на 27 травня в Держприкордонслужбі зафіксовано 43 підтверджені ПЛР-тестуванням захворювання військовослужбовців і працівників відомства на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"З минулої п'ятниці, за результатами проведених тестів, підтверджено шість нових випадків, два з них - вчора", - сказано в повідомленні.
Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, у яких лабораторно підтверджено коронавірус, одужали 16, ще 27 осіб продовжують лікуватися: 6 - стаціонарно, 21 - амбулаторно.
Зазначається, що під контролем медиків перебувають близько 100 прикордонників, які контактували з хворими. Вони перебувають на самоізоляції, а деякі в обсерваторах.
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