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Новини Коронавірус і карантин
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У Держприкордонслужбі зафіксовано 43 випадки захворювань на коронавірус

У Держприкордонслужбі зафіксовано 43 випадки захворювань на коронавірус

Станом на 27 травня в Держприкордонслужбі зафіксовано 43 підтверджені ПЛР-тестуванням захворювання військовослужбовців і працівників відомства на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"З минулої п'ятниці, за результатами проведених тестів, підтверджено шість нових випадків, два з них - вчора", - сказано в повідомленні.

Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, у яких лабораторно підтверджено коронавірус, одужали 16, ще 27 осіб продовжують лікуватися: 6 - стаціонарно, 21 - амбулаторно.

Зазначається, що під контролем медиків перебувають близько 100 прикордонників, які контактували з хворими. Вони перебувають на самоізоляції, а деякі в обсерваторах.

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Автор: 

Держприкордонслужба (5917) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Нехай свято відзначають у самоізоляції.
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27.05.2020 17:51 Відповісти
 
 