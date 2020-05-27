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Нацгвардейцы прошли 15-недельный учебный курс по стандартам НАТО

Нацгвардейцы прошли 15-недельный учебный курс по стандартам НАТО

Служащие Национальной гвардии прошли 15-недельный учебный курс, в рамках которого тренируются в условиях, приближенных к боевым, учатся разминировать местность, преодолевают водную преграду и проходят зоны радиационного, химического и биологического заражения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на группу информации и коммуникации НЦ НГУ.

Курс под названием "Период развития 1" - первый шаг в системе подготовки сержантского корпуса. Учебную программу разработали при участии представителей оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады (операции "UNIFIER") по стандартам НАТО.

"Завершением длительного обучения является комплексно-полевой выход, который длится сутки. Он разработан для отработки подразделением действий, приближенных к реальным боевым действиям. Начиная движение по азимуту, военные ориентируются на местности с помощью карт и компасов. Неотъемлемой частью полевого выхода является преодоление водной преграды и особо опасных участков местности", - сказано в сообщении.

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Также гвардейцы "разминируют" местность и проходят зоны радиационного, химического и биологического заражения.

"Несмотря на сложные погодные условия, гвардейцы успешно справились с поставленными задачами", - отметил майор Владимир Германович.

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НАТО (9931) военные учения (3456) Национальная гвардия (2101)


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а потім перевчайся на стандарти тайожного саюза
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27.05.2020 18:10 Ответить
хотя, калаші ше в строю - перєйдьом на савєцкі стандарти лєхко
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27.05.2020 18:11 Ответить
а нацгвардія - це те ж саме що внутрєнні вайска? Тойєсть протів своєго народа трєніруюцца
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27.05.2020 18:12 Ответить
так точно... под рюкзаковым... и это не очень воодушевляет... вместо развития элитных подразделений ВДВ и морской пехоты, арсений рюкзаков настоял на обучении и тренировках национальной гвардии для внутреннего потребления... поправьте, если ошибаюсь
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27.05.2020 18:17 Ответить
Розганять митинги учили поцгвардейцев?
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27.05.2020 18:30 Ответить
На ставку В Житомирський обл???
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27.05.2020 18:36 Ответить
 
 