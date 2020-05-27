Нацгвардейцы прошли 15-недельный учебный курс по стандартам НАТО

Служащие Национальной гвардии прошли 15-недельный учебный курс, в рамках которого тренируются в условиях, приближенных к боевым, учатся разминировать местность, преодолевают водную преграду и проходят зоны радиационного, химического и биологического заражения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на группу информации и коммуникации НЦ НГУ.

Курс под названием "Период развития 1" - первый шаг в системе подготовки сержантского корпуса. Учебную программу разработали при участии представителей оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады (операции "UNIFIER") по стандартам НАТО.

"Завершением длительного обучения является комплексно-полевой выход, который длится сутки. Он разработан для отработки подразделением действий, приближенных к реальным боевым действиям. Начиная движение по азимуту, военные ориентируются на местности с помощью карт и компасов. Неотъемлемой частью полевого выхода является преодоление водной преграды и особо опасных участков местности", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Военные учились брать вражеские корабли на абордаж. ВИДЕО

Также гвардейцы "разминируют" местность и проходят зоны радиационного, химического и биологического заражения.

"Несмотря на сложные погодные условия, гвардейцы успешно справились с поставленными задачами", - отметил майор Владимир Германович.