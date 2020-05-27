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Нацгвардійці пройшли 15-тижневий навчальний курс за стандартами НАТО

Нацгвардійці пройшли 15-тижневий навчальний курс за стандартами НАТО

Службовці Національної гвардії пройшли 15-тижневий навчальний курс, у рамках якого тренувалися в умовах, наближених до бойових, вчилися розміновувати місцевість, долати водну перешкоду і проходити зони радіаційного, хімічного і біологічного зараження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на групу інформації та комунікації НЦ НГУ.

Курс під назвою "Період розвитку 1" - перший крок у системі підготовки сержантського корпусу. Навчальну програму розробили за участі представників оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади (операції "UNIFIER") за стандартами НАТО.

"Завершенням тривалого навчання є комплексно-польовий вихід, який триває добу. Він розроблений для відпрацювання підрозділом дій, наближених до реальних бойових дій. Починаючи рух по азимуту, військові орієнтуються на місцевості за допомогою карт і компасів. Невід'ємною частиною польового виходу є подолання водної перешкоди і особливо небезпечних ділянок місцевості", - сказано в повідомленні.

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Також гвардійці "розміновують" місцевість і проходять зони радіаційного, хімічного і біологічного зараження.

"Попри складні погодні умови, гвардійці успішно впоралися з поставленими завданнями", - зазначив майор Володимир Германович.

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НАТО (6392) військові навчання (2774) Національна гвардія (1513)


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а потім перевчайся на стандарти тайожного саюза
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27.05.2020 18:10 Відповісти
хотя, калаші ше в строю - перєйдьом на савєцкі стандарти лєхко
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27.05.2020 18:11 Відповісти
а нацгвардія - це те ж саме що внутрєнні вайска? Тойєсть протів своєго народа трєніруюцца
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27.05.2020 18:12 Відповісти
так точно... под рюкзаковым... и это не очень воодушевляет... вместо развития элитных подразделений ВДВ и морской пехоты, арсений рюкзаков настоял на обучении и тренировках национальной гвардии для внутреннего потребления... поправьте, если ошибаюсь
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27.05.2020 18:17 Відповісти
Розганять митинги учили поцгвардейцев?
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27.05.2020 18:30 Відповісти
На ставку В Житомирський обл???
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27.05.2020 18:36 Відповісти
 
 