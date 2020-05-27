В "Укроборонпроме" представили восстановленный после длительного простоя комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ"
Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром", восстановило после длительного простоя комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Целью сегодняшней демонстрации комплекса "Кольчуга-КЭ" является подтверждение готовности последнего к выполнению боевых задач. Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны Украины, предоставить гарантии его работоспособности и взять на себя обязательства по дальнейшему техническому обслуживанию в случае, если наши военные решат приобрести этот комплекс. Также, в случае необходимости, мы готовы начать ремонт других комплексов РТР этого типа, которые уже стоят на вооружении ВСУ, и предложить свой вариант модернизации", - заявил директор "Укроборонсервиса" Владимир Воронин во время демонстрации восстановленного комплекса.
"У нас есть конкретная программа модернизации этой системы, которая сделает ее действительно сверхмощным комплексом с уникальными возможностями. Причем, такая модернизация будет происходить в партнерстве с частным предприятием, что может стать одним из удачных примеров государственно-частного партнерства в оборонной сфере", - подчеркнул гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.
Станции радиотехнической разведки "Кольчуга" производились на ГАХК "Топаз" (г.Донецк), но после начала военной агрессии России на Востоке Украины предприятие было эвакуировано в Запорожскую область. ГК "Укроборонпром" готов возобновить производство современных РТР типа "Кольчуга" на мощностях своих предприятий.
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Випускниця інституту ім. Пушкіна, постралась тоді здорово...
Українське військо відновлюється!
И если америкосы сделали акцент на ,,Кольчугу,,значит она чего-то да стоит.
Зєлю геть. Дострокові.