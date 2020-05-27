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Новости Агрессия России против Украины
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В "Укроборонпроме" представили восстановленный после длительного простоя комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ"

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Государственное предприятие "Укроборонсервис", входящее в состав ГК "Укроборонпром", восстановило после длительного простоя комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Целью сегодняшней демонстрации комплекса "Кольчуга-КЭ" является подтверждение готовности последнего к выполнению боевых задач. Мы готовы поставить этот комплекс Министерству обороны Украины, предоставить гарантии его работоспособности и взять на себя обязательства по дальнейшему техническому обслуживанию в случае, если наши военные решат приобрести этот комплекс. Также, в случае необходимости, мы готовы начать ремонт других комплексов РТР этого типа, которые уже стоят на вооружении ВСУ, и предложить свой вариант модернизации", - заявил директор "Укроборонсервиса" Владимир Воронин во время демонстрации восстановленного комплекса.

"У нас есть конкретная программа модернизации этой системы, которая сделает ее действительно сверхмощным комплексом с уникальными возможностями. Причем, такая модернизация будет происходить в партнерстве с частным предприятием, что может стать одним из удачных примеров государственно-частного партнерства в оборонной сфере", - подчеркнул гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" хочет производить боевые дроны вместе с частными компаниями

Станции радиотехнической разведки "Кольчуга" производились на ГАХК "Топаз" (г.Донецк), но после начала военной агрессии России на Востоке Украины предприятие было эвакуировано в Запорожскую область. ГК "Укроборонпром" готов возобновить производство современных РТР типа "Кольчуга" на мощностях своих предприятий.

Автор: 

армия (8490) оборона (5194) оружие (10195) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+30
Зря вы так,это уникальная станция,которую до сих пор не может разпознать ни один активный радар
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27.05.2020 19:55
+27
есть и кольчуги, есть и ольха, но банда зеленского списдила все деньги из бюджета, поэтому купить эти ништячки для армии в большом обьеме, у обворованного государства нет возможности.
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27.05.2020 19:35
+26
Цей ламповий моснтр взагалі-то січе стелси... Якщо він Ф22 бачить, то за потреби кацапський недостелс Су-57 тим паче побачить (якщо той Су-57, звичайно сам не грохнеться за 10 хв після взльоту )
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27.05.2020 19:53
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Правила форума Совет форумчан
есть и кольчуги, есть и ольха, но банда зеленского списдила все деньги из бюджета, поэтому купить эти ништячки для армии в большом обьеме, у обворованного государства нет возможности.
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27.05.2020 19:35 Ответить
Какое бескультурье, не спи..ла а "грамотно освоила".
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27.05.2020 19:58 Ответить
Але якщо придивитись, то все ж ********.
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27.05.2020 20:30 Ответить
В том то и дело, что люди с оливье в головах, грамотно освоить бюджетные деньги, не могут по определению - они могут только тупо сп*здить
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27.05.2020 22:10 Ответить
И зачем бабло тратили на этого лампового монстра. Жизнь уже давно вперед убежала а мы васе кучмовские Кольчуги окучмиваем!
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27.05.2020 19:36 Ответить
Из-за этого лампового монстра Украину раскатали в папуасию.
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27.05.2020 19:43 Ответить
Маша Йововіч.
Випускниця інституту ім. Пушкіна, постралась тоді здорово...
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27.05.2020 21:09 Ответить
Кольчуга вроде станция пассивного наблюдения, т.е. ей не опасно обнаружение. полезная штука
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27.05.2020 19:49 Ответить
Та не... Она обнаруживается по жару от ламп
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27.05.2020 19:51 Ответить
ну а вот чем тебе эти лампы не нравятся? жалко дизеля для генератора? работают и пусть себе работают
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27.05.2020 20:01 Ответить
Что ты чешешь.? какие лампы?
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27.05.2020 20:34 Ответить
Цей ламповий моснтр взагалі-то січе стелси... Якщо він Ф22 бачить, то за потреби кацапський недостелс Су-57 тим паче побачить (якщо той Су-57, звичайно сам не грохнеться за 10 хв після взльоту )
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27.05.2020 19:53 Ответить
та їх залишилось уже всього три штуки та й то не певний . що в повній комплентації
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27.05.2020 20:14 Ответить
Зря вы так,это уникальная станция,которую до сих пор не может разпознать ни один активный радар
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27.05.2020 19:55 Ответить
Спасибо за комменты. Узнал много нового.
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27.05.2020 19:58 Ответить
К средствам обнаружения как-бы надо средства поражения того же класса. На шестом году войны.
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27.05.2020 19:40 Ответить
Ну наконец то. Ох и медленно, ох и медляки тормозят....
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27.05.2020 19:45 Ответить
Слава Nації !!!!!
Українське військо відновлюється!
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27.05.2020 19:50 Ответить
Рано радуетесь, главзебил денег все равно не даст.
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27.05.2020 20:00 Ответить
Конечно не супер-пупер, но и не ламповый. Последний сделанный, в Донецке остался, где они и производились на ГАХК «Топаз»
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27.05.2020 19:54 Ответить
"не супер-пупер" это "панцыри" которых турки с бпла херячат со всех сторон
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27.05.2020 19:58 Ответить
"Панцири" как раз супер. Их расхерачили на стоянке, не на боевом дежурстве. Мало владеть оружием, надо и уметь им пользоваться.
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27.05.2020 20:01 Ответить
А израильтяне где расхерачили?
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27.05.2020 20:05 Ответить
На стоянке после отстрела боекомплекта. Видео смотри. Сирийские балбесы, остановились в чистом поле, чтобы перекурить. Когда система завизжала, один говнюк побежал к машине, но было поздно. Сам "Панцирь" защититься не мог, боекомплекта не было.
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27.05.2020 20:13 Ответить
а не потому, что Земля круглая?
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27.05.2020 20:41 Ответить
Нет
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27.05.2020 22:42 Ответить
А гармати нащо ?
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27.05.2020 21:07 Ответить
В ноябре 2018 года главный редактор https://lenta.ru/tags/organizations/zhurnal-arsenal-otechestva/ журнала «Арсенал Отечества» https://lenta.ru/tags/persons/murahovskiy-viktor/ Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки https://lenta.ru/news/2018/11/04/udoli/ удалил пост.
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27.05.2020 21:18 Ответить
А решту відео ти типу не бачив? Їх безпілотники утилізують прямо на бойовому дежурству. Дивись турецькі відео.
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27.05.2020 21:43 Ответить
які ще серійські балбєси? Такі ж як лугандонські шахтьори?
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27.05.2020 22:19 Ответить
В Сирии на Панцирях воюют сирийцы. Наземную операцию ведут они.
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28.05.2020 12:38 Ответить
бугага, ні на баєвом діжурствє, ага точно, радари від вітру крутяться, оце так пупер-дупер, то нафіга вони там стояли ні на баївом діжурствє, літають стріляють, а вони просто так стоять. кацап пердни ще якусь дурню.
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28.05.2020 07:25 Ответить
щззз
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27.05.2020 19:57 Ответить
В "Укроборонпроме" представили восстановленный после длительного простоя комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ" - Цензор.НЕТ 6947Міністр у справах ветеранів Бессараб оформив інвалідність І групи й отримав понад півмільйонну виплату
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27.05.2020 19:58 Ответить
як його на службу взяли з інвалідністю?
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27.05.2020 22:19 Ответить
Это же и вправду хорошо, ребятки, очень, очень хорошо!
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27.05.2020 20:00 Ответить
Все это хорошо...но еще пару лет и в е кольчуги превратяться в панцири...время к электронике жестоко, время щадит только паровозы....
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27.05.2020 20:04 Ответить
Речь , паровозы время не пощадило , и ответ простой - низкий кпд и полная зависимость от воды ( а воды много надо )
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27.05.2020 20:54 Ответить
150 лет с гаком это мало? ...Ну хорошо...электродвигатели синхронные и асинхронные, паровые турбины, бензиновые двигатели и дизеля)))
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27.05.2020 21:24 Ответить
Глядя на Украину со стороны . Не ту страну назвали Гондурасом . В какой стране гопник 90 х диктует цены на энергию ? Открытые вредители страны сидят в раде . Людям налоги и штрафы , уродам зарплаты в миллионах . Как то так , накипело .
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27.05.2020 20:06 Ответить
А вот глядя на Россию прямо, видишь насколько точно назвали ее Параша.
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27.05.2020 21:20 Ответить
Так власть в стране выбирают по реакции всех частей тела,кроме головы. НИКОГДА не идёт обсуждение ПРОГРАММ и ДЕЕСПОСОБНОСТИ( иначе Саакашвили был бы не с рейтингом 0.2% и не снялся бы с выборов). Все идёт от НРАВИТСЯ,СКАЗАЛ........и всякой подобной мутотни.Поголовное большинство вообще не хотят даже ПРОЧИТАТЬ биографию,не то что что то анализировать что то в программе. Поэтому это и имеем феодальную папуасию.
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28.05.2020 06:04 Ответить
Ваще то, по мощности что может лампа то неподвластно транзистору. Мощные выходные сигналы, особенно в ВЧ и СВЧ диапазонах как то так на лампах. В той же микроволновке живет кинотрон, а это лампа а не транз.
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27.05.2020 20:11 Ответить
В микроволновке живет магнетрон , а кенотрон - это высоковольтный ламповый выпрямительный диод ))))
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27.05.2020 20:34 Ответить
А магнетрон то по твоєму, не «лампа»?
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27.05.2020 21:14 Ответить
Э... Ну подловил. Точно. Он там живет. Ну чегож, буду спешить внимательней...
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27.05.2020 21:26 Ответить
Не пояснюй нічого ваті. Раз вона думає що там лампи, а не пк, то це нам на користь.
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27.05.2020 21:45 Ответить
Супер. Надеюсь это предприятие не вернется в лугандон даже после ухода от туда кацапов. Не заслуживают лугандоны украинских предприятий. Пусть по ямах лазять, кармильцы
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27.05.2020 20:12 Ответить
Кто и что бы не говорил но именно из-за ,,Кольчуг,, и из-за завода бактериологического оружия которого америкосы так и не нашли США начали войну в Ираке.
И если америкосы сделали акцент на ,,Кольчугу,,значит она чего-то да стоит.
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27.05.2020 22:00 Ответить
Не знайшли, бо іхтамнєти зуміли вивезти то добро.
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28.05.2020 00:45 Ответить
Абромавічус працює... без піара , без пі@дежа , просто робить свою справу
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27.05.2020 20:17 Ответить
Зєля не профінансував виробництво ракет середньої дальності на ЮМЗ і завод майже загинув. Бо Зєля - російський шпигун.
Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2020 20:34 Ответить
Зе це класичний совкодрочер
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27.05.2020 22:43 Ответить
В "Укроборонпромі" представили відновлений після тривалого простою комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ" - Цензор.НЕТ 2731
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28.05.2020 07:29 Ответить
Гарна апаратура - фіксує кацапські літаки задовго до появи над Україною, залишається тільки збивати
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27.05.2020 22:42 Ответить
 
 