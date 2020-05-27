УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10827 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 165 56

В "Укроборонпромі" представили відновлений після тривалого простою комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ"

В

Державне підприємство "Укроборонсервіс", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відновило після тривалого простою комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу "Кольчуга-КЕ" є підтвердження готовності останнього до виконання бойових завдань. Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов’язання по подальшому технічному обслуговуванню у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс. Також, у разі потреби, ми готові розпочати ремонт інших комплексів РТР цього типу, які вже стоять на озброєнні Збройних сил України та запропонувати свій варіант модернізації", – заявив директор "Укроборонсервісу" Володимир Воронін під час демонстрації відновленого комплексу.

"У нас є конкретна програма модернізації цієї системи, що зробить її дійсно надпотужним комплексом з унікальними можливостями. При чому, така модернізація відбуватиметься у партнерстві з приватним підприємством, що може стати одним із вдалих прикладів державно-приватного партнерства в оборонній сфері", – підкреслив генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга" вироблялися на ДАХК "Топаз" (м. Донецьк), але після початку військової агресії Росії на Сході України підприємство було евакуйовано до Запорізької області. ДК "Укроборонпром" готовий відновити виробництво сучасних РТР типу "Кольчуга" на потужностях своїх підприємств.

Читайте також: "Укроборонпром" хоче виробляти бойові дрони разом із приватними компаніями

Автор: 

армія (3765) оборона (4764) зброя (7430) Укроборонпром (1732)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+30
Зря вы так,это уникальная станция,которую до сих пор не может разпознать ни один активный радар
показати весь коментар
27.05.2020 19:55
+27
есть и кольчуги, есть и ольха, но банда зеленского списдила все деньги из бюджета, поэтому купить эти ништячки для армии в большом обьеме, у обворованного государства нет возможности.
показати весь коментар
27.05.2020 19:35
+26
Цей ламповий моснтр взагалі-то січе стелси... Якщо він Ф22 бачить, то за потреби кацапський недостелс Су-57 тим паче побачить (якщо той Су-57, звичайно сам не грохнеться за 10 хв після взльоту )
показати весь коментар
27.05.2020 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
есть и кольчуги, есть и ольха, но банда зеленского списдила все деньги из бюджета, поэтому купить эти ништячки для армии в большом обьеме, у обворованного государства нет возможности.
показати весь коментар
27.05.2020 19:35 Відповісти
Какое бескультурье, не спи..ла а "грамотно освоила".
показати весь коментар
27.05.2020 19:58 Відповісти
Але якщо придивитись, то все ж ********.
показати весь коментар
27.05.2020 20:30 Відповісти
В том то и дело, что люди с оливье в головах, грамотно освоить бюджетные деньги, не могут по определению - они могут только тупо сп*здить
показати весь коментар
27.05.2020 22:10 Відповісти
И зачем бабло тратили на этого лампового монстра. Жизнь уже давно вперед убежала а мы васе кучмовские Кольчуги окучмиваем!
показати весь коментар
27.05.2020 19:36 Відповісти
Из-за этого лампового монстра Украину раскатали в папуасию.
показати весь коментар
27.05.2020 19:43 Відповісти
Маша Йововіч.
Випускниця інституту ім. Пушкіна, постралась тоді здорово...
показати весь коментар
27.05.2020 21:09 Відповісти
Кольчуга вроде станция пассивного наблюдения, т.е. ей не опасно обнаружение. полезная штука
показати весь коментар
27.05.2020 19:49 Відповісти
Та не... Она обнаруживается по жару от ламп
показати весь коментар
27.05.2020 19:51 Відповісти
ну а вот чем тебе эти лампы не нравятся? жалко дизеля для генератора? работают и пусть себе работают
показати весь коментар
27.05.2020 20:01 Відповісти
Что ты чешешь.? какие лампы?
показати весь коментар
27.05.2020 20:34 Відповісти
Цей ламповий моснтр взагалі-то січе стелси... Якщо він Ф22 бачить, то за потреби кацапський недостелс Су-57 тим паче побачить (якщо той Су-57, звичайно сам не грохнеться за 10 хв після взльоту )
показати весь коментар
27.05.2020 19:53 Відповісти
та їх залишилось уже всього три штуки та й то не певний . що в повній комплентації
показати весь коментар
27.05.2020 20:14 Відповісти
Зря вы так,это уникальная станция,которую до сих пор не может разпознать ни один активный радар
показати весь коментар
27.05.2020 19:55 Відповісти
Спасибо за комменты. Узнал много нового.
показати весь коментар
27.05.2020 19:58 Відповісти
К средствам обнаружения как-бы надо средства поражения того же класса. На шестом году войны.
показати весь коментар
27.05.2020 19:40 Відповісти
Ну наконец то. Ох и медленно, ох и медляки тормозят....
показати весь коментар
27.05.2020 19:45 Відповісти
Слава Nації !!!!!
Українське військо відновлюється!
показати весь коментар
27.05.2020 19:50 Відповісти
Рано радуетесь, главзебил денег все равно не даст.
показати весь коментар
27.05.2020 20:00 Відповісти
Конечно не супер-пупер, но и не ламповый. Последний сделанный, в Донецке остался, где они и производились на ГАХК «Топаз»
показати весь коментар
27.05.2020 19:54 Відповісти
"не супер-пупер" это "панцыри" которых турки с бпла херячат со всех сторон
показати весь коментар
27.05.2020 19:58 Відповісти
"Панцири" как раз супер. Их расхерачили на стоянке, не на боевом дежурстве. Мало владеть оружием, надо и уметь им пользоваться.
показати весь коментар
27.05.2020 20:01 Відповісти
А израильтяне где расхерачили?
показати весь коментар
27.05.2020 20:05 Відповісти
На стоянке после отстрела боекомплекта. Видео смотри. Сирийские балбесы, остановились в чистом поле, чтобы перекурить. Когда система завизжала, один говнюк побежал к машине, но было поздно. Сам "Панцирь" защититься не мог, боекомплекта не было.
показати весь коментар
27.05.2020 20:13 Відповісти
а не потому, что Земля круглая?
показати весь коментар
27.05.2020 20:41 Відповісти
Нет
показати весь коментар
27.05.2020 22:42 Відповісти
А гармати нащо ?
показати весь коментар
27.05.2020 21:07 Відповісти
В ноябре 2018 года главный редактор https://lenta.ru/tags/organizations/zhurnal-arsenal-otechestva/ журнала «Арсенал Отечества» https://lenta.ru/tags/persons/murahovskiy-viktor/ Виктор Мураховский разместил на своей странице в Facebook текст публикации из канала «Военные журналисты» в Telegram, в которой говорится о бесполезности «Панцирь-С1» в Сирии, однако спустя сутки https://lenta.ru/news/2018/11/04/udoli/ удалил пост.
показати весь коментар
27.05.2020 21:18 Відповісти
А решту відео ти типу не бачив? Їх безпілотники утилізують прямо на бойовому дежурству. Дивись турецькі відео.
показати весь коментар
27.05.2020 21:43 Відповісти
які ще серійські балбєси? Такі ж як лугандонські шахтьори?
показати весь коментар
27.05.2020 22:19 Відповісти
В Сирии на Панцирях воюют сирийцы. Наземную операцию ведут они.
показати весь коментар
28.05.2020 12:38 Відповісти
бугага, ні на баєвом діжурствє, ага точно, радари від вітру крутяться, оце так пупер-дупер, то нафіга вони там стояли ні на баївом діжурствє, літають стріляють, а вони просто так стоять. кацап пердни ще якусь дурню.
показати весь коментар
28.05.2020 07:25 Відповісти
щззз
показати весь коментар
27.05.2020 19:57 Відповісти
В "Укроборонпроме" представили восстановленный после длительного простоя комплекс радиотехнической разведки "Кольчуга-КЭ" - Цензор.НЕТ 6947Міністр у справах ветеранів Бессараб оформив інвалідність І групи й отримав понад півмільйонну виплату
показати весь коментар
27.05.2020 19:58 Відповісти
як його на службу взяли з інвалідністю?
показати весь коментар
27.05.2020 22:19 Відповісти
Это же и вправду хорошо, ребятки, очень, очень хорошо!
показати весь коментар
27.05.2020 20:00 Відповісти
Все это хорошо...но еще пару лет и в е кольчуги превратяться в панцири...время к электронике жестоко, время щадит только паровозы....
показати весь коментар
27.05.2020 20:04 Відповісти
Речь , паровозы время не пощадило , и ответ простой - низкий кпд и полная зависимость от воды ( а воды много надо )
показати весь коментар
27.05.2020 20:54 Відповісти
150 лет с гаком это мало? ...Ну хорошо...электродвигатели синхронные и асинхронные, паровые турбины, бензиновые двигатели и дизеля)))
показати весь коментар
27.05.2020 21:24 Відповісти
Глядя на Украину со стороны . Не ту страну назвали Гондурасом . В какой стране гопник 90 х диктует цены на энергию ? Открытые вредители страны сидят в раде . Людям налоги и штрафы , уродам зарплаты в миллионах . Как то так , накипело .
показати весь коментар
27.05.2020 20:06 Відповісти
А вот глядя на Россию прямо, видишь насколько точно назвали ее Параша.
показати весь коментар
27.05.2020 21:20 Відповісти
Так власть в стране выбирают по реакции всех частей тела,кроме головы. НИКОГДА не идёт обсуждение ПРОГРАММ и ДЕЕСПОСОБНОСТИ( иначе Саакашвили был бы не с рейтингом 0.2% и не снялся бы с выборов). Все идёт от НРАВИТСЯ,СКАЗАЛ........и всякой подобной мутотни.Поголовное большинство вообще не хотят даже ПРОЧИТАТЬ биографию,не то что что то анализировать что то в программе. Поэтому это и имеем феодальную папуасию.
показати весь коментар
28.05.2020 06:04 Відповісти
Ваще то, по мощности что может лампа то неподвластно транзистору. Мощные выходные сигналы, особенно в ВЧ и СВЧ диапазонах как то так на лампах. В той же микроволновке живет кинотрон, а это лампа а не транз.
показати весь коментар
27.05.2020 20:11 Відповісти
В микроволновке живет магнетрон , а кенотрон - это высоковольтный ламповый выпрямительный диод ))))
показати весь коментар
27.05.2020 20:34 Відповісти
А магнетрон то по твоєму, не «лампа»?
показати весь коментар
27.05.2020 21:14 Відповісти
Э... Ну подловил. Точно. Он там живет. Ну чегож, буду спешить внимательней...
показати весь коментар
27.05.2020 21:26 Відповісти
Не пояснюй нічого ваті. Раз вона думає що там лампи, а не пк, то це нам на користь.
показати весь коментар
27.05.2020 21:45 Відповісти
Супер. Надеюсь это предприятие не вернется в лугандон даже после ухода от туда кацапов. Не заслуживают лугандоны украинских предприятий. Пусть по ямах лазять, кармильцы
показати весь коментар
27.05.2020 20:12 Відповісти
Кто и что бы не говорил но именно из-за ,,Кольчуг,, и из-за завода бактериологического оружия которого америкосы так и не нашли США начали войну в Ираке.
И если америкосы сделали акцент на ,,Кольчугу,,значит она чего-то да стоит.
показати весь коментар
27.05.2020 22:00 Відповісти
Не знайшли, бо іхтамнєти зуміли вивезти то добро.
показати весь коментар
28.05.2020 00:45 Відповісти
Абромавічус працює... без піара , без пі@дежа , просто робить свою справу
показати весь коментар
27.05.2020 20:17 Відповісти
Зєля не профінансував виробництво ракет середньої дальності на ЮМЗ і завод майже загинув. Бо Зєля - російський шпигун.
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
27.05.2020 20:34 Відповісти
Зе це класичний совкодрочер
показати весь коментар
27.05.2020 22:43 Відповісти
В "Укроборонпромі" представили відновлений після тривалого простою комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ" - Цензор.НЕТ 2731
показати весь коментар
28.05.2020 07:29 Відповісти
Гарна апаратура - фіксує кацапські літаки задовго до появи над Україною, залишається тільки збивати
показати весь коментар
27.05.2020 22:42 Відповісти
 
 