В "Укроборонпромі" представили відновлений після тривалого простою комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ"

Державне підприємство "Укроборонсервіс", що входить до складу ДК "Укроборонпром", відновило після тривалого простою комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу "Кольчуга-КЕ" є підтвердження готовності останнього до виконання бойових завдань. Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов’язання по подальшому технічному обслуговуванню у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс. Також, у разі потреби, ми готові розпочати ремонт інших комплексів РТР цього типу, які вже стоять на озброєнні Збройних сил України та запропонувати свій варіант модернізації", – заявив директор "Укроборонсервісу" Володимир Воронін під час демонстрації відновленого комплексу.

"У нас є конкретна програма модернізації цієї системи, що зробить її дійсно надпотужним комплексом з унікальними можливостями. При чому, така модернізація відбуватиметься у партнерстві з приватним підприємством, що може стати одним із вдалих прикладів державно-приватного партнерства в оборонній сфері", – підкреслив генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

Станції радіотехнічної розвідки "Кольчуга" вироблялися на ДАХК "Топаз" (м. Донецьк), але після початку військової агресії Росії на Сході України підприємство було евакуйовано до Запорізької області. ДК "Укроборонпром" готовий відновити виробництво сучасних РТР типу "Кольчуга" на потужностях своїх підприємств.

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