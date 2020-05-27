"Укрзализныця" открывает продажу билетов еще на 12 поездов

Укрзализныця продолжает открывать новые маршруты пассажирских перевозок в рамках ослабления карантина в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Еще три поезда из 12 будут курсировать в Запорожье: №37 / 38, №732 / 731, №738 / 737.

Другие направления:

№116 / 115 Киев-Бердянск;

№136 / 135 и №734 / 733 Киев-Покровск;

№76 / 75 Кривой Рог-Киев;

№102 / 101 и №766 / 765 Киев-Херсон;

№12 / 11 Киев-Новоалексеевка;

№79 / 80 Днепр-Киев;

779/780 Сумы-Киев / Винница.

Все поезда начнут курсировать с 1 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала июня железнодорожные билеты можно будет купить за 90 дней до отправления, - Криклий