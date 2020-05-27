"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків ще на 12 поїздів

Укрзалізниця продовжує відкривати нові маршрути пасажирських перевезень у межах послаблення карантину в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Ще три поїзди із 12 курсуватимуть у Запоріжжя: №37/38, №732/731, №738/737.

Інший напрямок:

№116/115 Київ-Бердянськ;

№136/135 і №734/733 Київ-Покровський;

№76/75 Кривий Ріг-Київ;

№102/101 та №766/765 Київ-Херсон;

№12/11 Київ-Новоолексіївка;

№79/80 Дніпро-Київ;

779/780 Суми-Київ/Вінниця.

Всі поїзди почнуть курсувати з 1 червня.

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