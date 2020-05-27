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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области за сутки 57 новых случаев COVID-19, - ОГА

В Черновицкой области за сутки 57 новых случаев COVID-19, - ОГА

27 мая в Черновицкой области выявлены 57 новых случаев COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть 57 новых случаев инфицирования. Областной лабораторный центр исследовал 470 образцов. Общая численность больных в области от первого установленного случае составляет 3 201 человек", - написал чиновник.

Осачук подчеркнул, что практически каждый пятый больной COVID-19 буковинец не смог назвать источник инфицирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больницы первой и второй волны в Черновицкой области уже заполнены, - замглавы Минздрава Микичак

В Черновицкой области за сутки 57 новых случаев COVID-19, - ОГА 01

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Социальную дистанцию дособлюдаетесь. У половины моих знакомых развилась устойчивая социофобия. А психиатров нетути.
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27.05.2020 23:15
+3
тупой народ у нас. ужас!
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27.05.2020 23:22
+3
Лично знаю село Короновка в Черновецкий области. Говорят там от короны умерло 95% населения. Но это сильно скрывают. Говорят там ещё видели сотни мертвых кажанов. После этого в Черновцах хоккейный палац переделали под временный морг. А Наша ряба предоставила 10 авто-рефрежераторов Черновцам. А ещё там патрулюют военные грузовики и 10 тысяч нацгвардейцев. Койко-места уже вынесли в быстро построенные палатки возле инфекционки. Вроде там уже журналисты с СNN снимают видео. Говорят даже в бергамо такое не было. Возможно это новый Черновецкий штамм ковид-20 про
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27.05.2020 23:32
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Аналитическим отделом группы проанализированы данные эпидемиологической ситуации по сравнительным характеристикам сигнальных показателей за март-апрель 2020 г. (период №1) и период с 1 по 20 мая 2020 г. (период №2) Расчеты велись по среднедневным показателям.
Сравнительные результаты периода №2 по отношению к периоду №1 следующие
1. Общая инфекционная заболеваемость увеличилась на 16,8%
2. Заболеваемость пневмонией увеличилась на 31,4%
3. Заболеваемость среди медицинского персонала возросла на 40,1%
4. Заполняемость специализированного коечного фонда выросла на 32.7% При этом данный показатель по областям характеризуется резким дисбалансом отражающим местную эпидемиологическую ситуацию. В некоторых областях специализированный фонд исчерпан или близок к этому.
В то же время официальные данные за сравнительный период показывают 12% снижение количества заболевших COVID-19 и на основании этого принимает комплекс мер направленных на ослабление карантинных норм.
Самый главный вопрос - если уровень заболевания COVID-19 снижается, то какое инфекционное заболевание обеспечивает рост общей инфекционной заболеваемости?

Мы живем в этой стране, потому первая мысль была проста "Они просто рисуют цифры".
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27.05.2020 23:10 Ответить
Разгадка всех этих эпидемиологических загадок оказалась банально катастрофичной, как и все к чему прикасается власть Зеленского.
Во время повторного сравнительно анализа данных двух периодов оказалось что с мая 2020 года в министерских документах по проведению тестирования не отображается показатель существующий в документах периода №1 "Результати тестування, які не можуть бути визначені з достатньою вірогідністю".
Краткое разъяснение. Обычный человек знает о существовании двух результатов тестирования - положительный\отрицательный. На самом деле есть еще третий - это когда результат тестирования определить невозможно. Это обычная, стандартная, оговариваемая в инструкциях норма. Обычный уровень не срабатывания тестов - 5-6% (в хороших тест-системах).
За март-апрель 2020 г. этот уровень в Украине составлял 14.3%. В мае этот показатель пропадает из официальных сводок Минздрава и что еще более интересное, пропадают данные о серийных номерах использованных тест-систем (а это требование ВОЗ). При этом в региональных центрах учет ведется - это финансовый вопрос. Как нам удалось добыть эти данные - это отдельная история, но результаты удивили даже нас - за период №2 уровень результатов тестов характеризующиеся как "Результати тестування, які не можуть бути визначені з достатньою вірогідністю" составляют 59,9% (!!!). Единственное исключение - Харьковская область - 14, 3%.
Картина по стране вырисовывается очень простая - если почти 60% тестов не дают никакой реакции, то естественно падает и количество обнаруженных случаев заболевания .
Мы имеем классическую картину, когда власть сознательно использует данные некачественного тестирования для обоснования политического решения. Скорее всего именно это увидела так скоропостижно покинувшая Минздрав первый зам министра здравоохранения Елена Теряева. Безусловно она проинформировала об этом Степанова, но у него нет вариантов спокойно оставить пост.

Безусловно, об этом знает и Зеленский, предупредительно начавший рассказывать о "будущей второй волне коронавируса", но ему нужно обосновать ослабление карантина - страна на грани экономического кризиса.

P,S. Нам пока не удалось выяснить, что это за "тесты" и откуда они попали в Украину. Но мы выясним. Обязательно. (с)
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27.05.2020 23:13 Ответить
Этот весь бред о койках местах не оправдывает убийство рабочих мест. Предлагаю пусть безработные из-за короны придут и автора этого бреда хорошенько откоронавирусят. Что б мало не показалось) раздувать панику на ровном месте это мощный дебилизм.
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27.05.2020 23:20 Ответить
я не о карантине.. кста - зачем нужен был карантин? и почему власть вчера засекретило статистику о смертях в Украине?! - ответь мне и я пойму стоит ли мне с тобой о чем либо говорить..
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27.05.2020 23:30 Ответить
Бла бла бла. Конкретно откуда эти фантазийные цифры?) И да в инфекционке не только корогавирусные обьязаны лежать: Инфекционные болезни - это большая группа заболеваний, обусловленных воздействием на организм человека различных болезнетворных или условно-болезнетворных биологических агентов (бактерии, грибки, вирусы, прионы, простейшие
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27.05.2020 23:17 Ответить
До кремационных огненных печей - Лука наш верил что вирус это фейк и выдумки врачей..
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27.05.2020 23:31 Ответить
Да. Я слышал что Лукашенко уже умер от короны. То его клон. А ещё говорят что уже половину Витебска спалили в печах этих. Говорят уже не осталось врачей в Бресте, Витебске и в Минске. Только говорят появились двойники врачей и они ходят что-то и пьют кофейок на работе и нифига не хотят работать. А телеграмм анал Баста сообщает, что возле Минска выпили братскую могилу 3 на 4 км. Белазами свозят горы трупов.
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27.05.2020 23:38 Ответить
Ещё я видел видео с новой Каховки. Семья забировых загугли. И короче там история мутная они все заболели, но они претворялись что безсимптомов. Потом они все умерли, были даже свидетели с телеграм канала Баста. Но говорят перед этим, как умереть, они создали клонировались. И сейчас дурят народ как будто они живы.короче я не знаю на лицо власть скрывает все смерти.
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27.05.2020 23:48 Ответить
ясно... вопросов больше не имею...
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28.05.2020 00:58 Ответить
не добили коронавирус в 0, теперь он будет разрастаться опять!
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27.05.2020 23:10 Ответить
.Добивай в одиночку. Меня вирус устраивает.
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27.05.2020 23:16 Ответить
тупой народ у нас. ужас!
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27.05.2020 23:22 Ответить
Ты это о каком народе ?
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27.05.2020 23:41 Ответить
согласен, обобщать не стоит! я имел ввиду, конкретно тебя!
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27.05.2020 23:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Aymrnzianf0
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27.05.2020 23:12 Ответить
Социальную дистанцию дособлюдаетесь. У половины моих знакомых развилась устойчивая социофобия. А психиатров нетути.
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27.05.2020 23:15 Ответить
Волосатые лапы попов в церкви некому целовать стало. Безбожники...
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28.05.2020 00:11 Ответить
Лет через ...нцать может и придумают какой нибудь Лохтизин или Быдломин.Бизнес,ничего личного
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27.05.2020 23:16 Ответить
Следующая стадия дебилизма после свиняче-птичьей Пандемии и Короны вируса будет заячье-кролячая Пандемия...
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27.05.2020 23:20 Ответить
Такая же телевизионная?
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27.05.2020 23:22 Ответить
Странно. В Бресте играет Артем Милевский. Не слышал про горы трупов. Все работают, ходят в гости. Коронпсихоза нет, безработных нет, экономика не убита
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27.05.2020 23:21 Ответить
Да эт всем понятно. Только коронапсихозные ищут занижение цыфр от власти 😂😆 переживают сильно что мало зараженых в статистике 😆😂 им главное тестировать и тестировать как будто от этого что-то поменяется 😂😆 как не было прогнозируемых гор трупов так и не будет 😆 По прогнозам коронапсихозников уже половина Беларуси должна б умереть))
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27.05.2020 23:25 Ответить
Реклама двигатель торговли и Пандемии..
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27.05.2020 23:22 Ответить
2-й Чернобыль .
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27.05.2020 23:25 Ответить
Почему второй? 😂😆Третий. Второй был - свинной грип 😆😂
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27.05.2020 23:26 Ответить
Лично знаю село Короновка в Черновецкий области. Говорят там от короны умерло 95% населения. Но это сильно скрывают. Говорят там ещё видели сотни мертвых кажанов. После этого в Черновцах хоккейный палац переделали под временный морг. А Наша ряба предоставила 10 авто-рефрежераторов Черновцам. А ещё там патрулюют военные грузовики и 10 тысяч нацгвардейцев. Койко-места уже вынесли в быстро построенные палатки возле инфекционки. Вроде там уже журналисты с СNN снимают видео. Говорят даже в бергамо такое не было. Возможно это новый Черновецкий штамм ковид-20 про
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27.05.2020 23:32 Ответить
😆😂
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27.05.2020 23:35 Ответить
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27.05.2020 23:39 Ответить
В Дагестане умерло 40 врачей,руки не мыли маску не носили?
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27.05.2020 23:27 Ответить
Сенатор , послушал тебя и бизнес закрыл . Пусть короновирус коронопсихозникам налоги платит, а я в сторонке постою.
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27.05.2020 23:39 Ответить
Жаль, а то ж на вас все так надеялись...
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28.05.2020 00:06 Ответить
)))
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28.05.2020 00:09 Ответить
 
 