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В Черновицкой области за сутки 57 новых случаев COVID-19, - ОГА
27 мая в Черновицкой области выявлены 57 новых случаев COVID-19.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть 57 новых случаев инфицирования. Областной лабораторный центр исследовал 470 образцов. Общая численность больных в области от первого установленного случае составляет 3 201 человек", - написал чиновник.
Осачук подчеркнул, что практически каждый пятый больной COVID-19 буковинец не смог назвать источник инфицирования.
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+3 Самтакой
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+3 DARK SIDE #463014
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+3 Олександр Лукашенко #469246
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Сравнительные результаты периода №2 по отношению к периоду №1 следующие
1. Общая инфекционная заболеваемость увеличилась на 16,8%
2. Заболеваемость пневмонией увеличилась на 31,4%
3. Заболеваемость среди медицинского персонала возросла на 40,1%
4. Заполняемость специализированного коечного фонда выросла на 32.7% При этом данный показатель по областям характеризуется резким дисбалансом отражающим местную эпидемиологическую ситуацию. В некоторых областях специализированный фонд исчерпан или близок к этому.
В то же время официальные данные за сравнительный период показывают 12% снижение количества заболевших COVID-19 и на основании этого принимает комплекс мер направленных на ослабление карантинных норм.
Самый главный вопрос - если уровень заболевания COVID-19 снижается, то какое инфекционное заболевание обеспечивает рост общей инфекционной заболеваемости?
Мы живем в этой стране, потому первая мысль была проста "Они просто рисуют цифры".
Во время повторного сравнительно анализа данных двух периодов оказалось что с мая 2020 года в министерских документах по проведению тестирования не отображается показатель существующий в документах периода №1 "Результати тестування, які не можуть бути визначені з достатньою вірогідністю".
Краткое разъяснение. Обычный человек знает о существовании двух результатов тестирования - положительный\отрицательный. На самом деле есть еще третий - это когда результат тестирования определить невозможно. Это обычная, стандартная, оговариваемая в инструкциях норма. Обычный уровень не срабатывания тестов - 5-6% (в хороших тест-системах).
За март-апрель 2020 г. этот уровень в Украине составлял 14.3%. В мае этот показатель пропадает из официальных сводок Минздрава и что еще более интересное, пропадают данные о серийных номерах использованных тест-систем (а это требование ВОЗ). При этом в региональных центрах учет ведется - это финансовый вопрос. Как нам удалось добыть эти данные - это отдельная история, но результаты удивили даже нас - за период №2 уровень результатов тестов характеризующиеся как "Результати тестування, які не можуть бути визначені з достатньою вірогідністю" составляют 59,9% (!!!). Единственное исключение - Харьковская область - 14, 3%.
Картина по стране вырисовывается очень простая - если почти 60% тестов не дают никакой реакции, то естественно падает и количество обнаруженных случаев заболевания .
Мы имеем классическую картину, когда власть сознательно использует данные некачественного тестирования для обоснования политического решения. Скорее всего именно это увидела так скоропостижно покинувшая Минздрав первый зам министра здравоохранения Елена Теряева. Безусловно она проинформировала об этом Степанова, но у него нет вариантов спокойно оставить пост.
Безусловно, об этом знает и Зеленский, предупредительно начавший рассказывать о "будущей второй волне коронавируса", но ему нужно обосновать ослабление карантина - страна на грани экономического кризиса.
P,S. Нам пока не удалось выяснить, что это за "тесты" и откуда они попали в Украину. Но мы выясним. Обязательно. (с)