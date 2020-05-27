В Черновицкой области за сутки 57 новых случаев COVID-19, - ОГА

27 мая в Черновицкой области выявлены 57 новых случаев COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть 57 новых случаев инфицирования. Областной лабораторный центр исследовал 470 образцов. Общая численность больных в области от первого установленного случае составляет 3 201 человек", - написал чиновник.

Осачук подчеркнул, что практически каждый пятый больной COVID-19 буковинец не смог назвать источник инфицирования.

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