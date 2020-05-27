У Чернівецькій області за добу 57 нових випадків COVID-19, - ОДА

27 травня у Чернівецькій області виявлено 57 нових випадків COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Є 57 нових випадків інфікування. Обласний лабораторний центр досліджував 470 зразків. Загальна кількість хворих в області від першого встановленого випадку становить 3 201 осіб", - написав чиновник.

Осачук підкреслив, що практично кожен п'ятий хворий на COVID-19 буковинець не зміг назвати джерело інфікування.

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