Пьяный мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки в Киеве, - патрульная полиция. ФОТО

В Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал пистолетом пассажирам маршрутки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Киева.

26 мая вечером в службу 102 позвонил пассажир одного из маршрутных транспортных средств и сообщил, что неизвестный угрожает другим пассажирам пистолетом и ведет себя агрессивно.

Полицейские обнаружили указанное транспортное средство на проспекте Бандеры и остановили его. В салоне инспекторы выявили мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры.

"Гражданин вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью, а при поверхностной проверке патрульные обнаружили у него предмет, похожий на оружие и, вероятно, патроны к нему", - говорится в сообщении.

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Полицейские задержали мужчину, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.