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Новости Силовики
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Пьяный мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки в Киеве, - патрульная полиция. ФОТО

В Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал пистолетом пассажирам маршрутки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Пьяный мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки в Киеве, - патрульная полиция 01

26 мая вечером в службу 102 позвонил пассажир одного из маршрутных транспортных средств и сообщил, что неизвестный угрожает другим пассажирам пистолетом и ведет себя агрессивно.

Полицейские обнаружили указанное транспортное средство на проспекте Бандеры и остановили его. В салоне инспекторы выявили мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры.

"Гражданин вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью, а при поверхностной проверке патрульные обнаружили у него предмет, похожий на оружие и, вероятно, патроны к нему", - говорится в сообщении.

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Полицейские задержали мужчину, на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Автор: 

Киев (25466) оружие (10195) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) патрульная полиция (1810)


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Топ комментарии
+13
Пьяный черт с валыной в кармане естесственно будет так себя вести т.к. он вполне уверенный, что ни у кого из окружающих аналогичного аргумента против него не найдется. Так что всем противникам легализации оружия - наберитесь терпения и ежесуточно молитесь на правоохранителей, чтобы они успели вас "спасти" до того как вас прикончат вот такие пьяные утырки.
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28.05.2020 00:51
+8
Оружие - это основа демократии. Но это сложно понять с совково-рабским мышлением
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28.05.2020 00:59
+7
В стране, где большинство населения может выбрать президентом Якуневича или Зебила, опасно продавать не только оружие, но обычные грабли.
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28.05.2020 02:43
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Скільки ж він, бідненький, чекав на запуск транспорту, щоб показати себе у всій красі!
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28.05.2020 00:18 Ответить
Всем мечтающим за легализацию оружия всем и вся, стоит привыкать к подобным явлениям.
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28.05.2020 00:22 Ответить
Интересно, кто же это с травматом - мусор, недосудья или журнаглист?
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28.05.2020 00:24 Ответить
На маршрутке?
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28.05.2020 07:46 Ответить
Максим так рад, как будто лично продал разрешение этому черту (впроочем, возможно, так оно и было)
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28.05.2020 00:28 Ответить
Странные "логические цепочки". Вот именно вам я бы разрешение "не продал". Ни в коем случае.
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28.05.2020 01:33 Ответить
Оружие - это основа демократии. Но это сложно понять с совково-рабским мышлением
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28.05.2020 00:59 Ответить
Вы что то попутали на счет демократии. Вот у Вас оружие есть?
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28.05.2020 01:19 Ответить
Ознакомьтесь со 2 поправкой к Конституции США, только ничего "не попутайте".
Есть у меня оружие или нет - это не имеет значения, я не пассажир автобуса, где пьяное быдло достало ствол.
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28.05.2020 01:49 Ответить
У меня есть. Помповый дробовик, АR15, пистолет Beretta M9, СКС. Оружие это свобода и то что делает человека гражданином. Вооруженный и ответственный гражданин это основа государства.
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28.05.2020 08:44 Ответить
Аналогично. Без беретты и СКС. +горизонталка ИЖ-54, АКМ и Мосс патриот под.308
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28.05.2020 09:33 Ответить
Я ж и говорю. В киевском автобусе произошло "торжество демократии".
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28.05.2020 01:31 Ответить
Розкажи це америкосам. Вони свою зброю не віддадуть
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28.05.2020 01:44 Ответить
Но и там раздаются голоса за запрет ношения оружия.
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28.05.2020 07:48 Ответить
5% идиотов есть везде, к сожалению у нас их 55%
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28.05.2020 09:51 Ответить
73% як мінімум.
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28.05.2020 11:01 Ответить
Отдадут. Ещё с десяток случаев массовых убийств каким-то безумным или просто агрессивным идиотом, примут новый закон и отдадут.
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28.05.2020 13:09 Ответить
Я не думаю, что американские спецслужбы заточены на уничтожение американцев.
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28.05.2020 13:18 Ответить
Оружие - это основа бандитизма , криминала и ресурс для российских провокаций в Украине. Вернее личное оружие. Танки, РПГ, ракетные установки и пр. в армии к этому не относятся.
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28.05.2020 08:07 Ответить
Пьяный черт с валыной в кармане естесственно будет так себя вести т.к. он вполне уверенный, что ни у кого из окружающих аналогичного аргумента против него не найдется. Так что всем противникам легализации оружия - наберитесь терпения и ежесуточно молитесь на правоохранителей, чтобы они успели вас "спасти" до того как вас прикончат вот такие пьяные утырки.
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28.05.2020 00:51 Ответить
У нас 73% наголосували за Голобородька. Про яку легалізацію короткоствола ти мелеш?
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28.05.2020 06:23 Ответить
Даже если у него в кармане будет зажигалка, он все равно будет так себя вести. Все зависит от степени опьянения.
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28.05.2020 08:36 Ответить
Хорошо, озвуч сценарий противостояния этому идиоту со стороны владельцев оружия... призовут к порядку, обнажив стволы? Будут действовать на опережение и выстрелят? Чушь какая ... и сядут сами в обоих случаях. В первом - угроза применением. Во втором - применение... разрешить-то не проблема. Проблема - отрегулировать пользование и применение законодательно...
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28.05.2020 10:01 Ответить
Но в данном случае люди, умеющие пользоваться телефоном позвонили в полицию, и его тепленького сняли с маршрутки на остановке. Все живы. Мне такой сценарий больше нравится. Люди, учитесь пользоваться телефоном.
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28.05.2020 10:20 Ответить
Он наверное думал это Вoeing , и взлетит . Но увы, приземлили.
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28.05.2020 01:20 Ответить
В стране, где большинство населения может выбрать президентом Якуневича или Зебила, опасно продавать не только оружие, но обычные грабли.
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28.05.2020 02:43 Ответить
Это точно

В стране, где большинство населения может выбрать президентом Якуневича, Мародёра или Зебила, опасно продавать не только оружие, но обычные грабли.
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28.05.2020 06:44 Ответить
Стадо запуганих дебилов мечта любого яника. Мутний нарит сам себя боится.
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28.05.2020 09:54 Ответить
и вот парадокс: пока в этой стране не продают оружие, в ней будут избирать президентами Зеленского и Януковича...
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28.05.2020 11:56 Ответить
Вот если бы у всех пассажиров было оружие-демократия восстаржестаоаала!!))
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28.05.2020 02:49 Ответить
Представляю... Заходят полицейские в маршрутку, а там одни только трупы. И даже не успели позвонить по 103.
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28.05.2020 07:50 Ответить
Наоборот! Какая стрельба!, все бы боялись друг друга!, ну как в Омерике!))
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28.05.2020 08:19 Ответить
"Пьяный" и "бояться" ? Я вас умоляю.
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28.05.2020 08:28 Ответить
не заметил боязни один другого в Омерике. Напротив, не покидало праздничное чувство доброжелательности...
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28.05.2020 10:04 Ответить
Разве можно открывать стрельбу в заполненной маршрутке. Даже в ответ. Там же ни один выстрел не будет зря. Даже можно не целиться. Это же как в самолете. Как на заправке.
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28.05.2020 07:54 Ответить
А так все остались живы. И успели позвонить в полицию. Недоработка? Он даже не успел из маршрутки выйти.
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28.05.2020 08:00 Ответить
Короткостволосрач торжественно открыт!!!!!1111 Гип-гип ура, товарисчи!
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28.05.2020 07:03 Ответить
А тут аж всерались доводячи що потрібно дозволити короткоствольну зброю.
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28.05.2020 07:55 Ответить
Все остались живы - недоработка. А ведь город забит людьми, детьми и собаками. Правда. Вот попробуйте даже случайно собачку у женщины застрелить. Пожалеете! И неважно, что женщина будет невооружена.😵👸🐕
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28.05.2020 08:32 Ответить
"Меня избил автомобилист, которому я не дал проехать по тротуару по проспекту Героев Сталинграда", - написал Павлюк и обнародовал фотографию автомобиля, на котором, по его словам, передвигался нарушитель.
"Со мной ничего серьезного, буду жить", - добавил велосипедист.Пьяный мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки в Киеве, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 6188Пьяный мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки в Киеве, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2685
Пьяный мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки в Киеве, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9641
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28.05.2020 07:05 Ответить
А так бы постреляли друг друга. А так обошлось малой кровью из носа.
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28.05.2020 08:02 Ответить
Умиляет новое веяние "не узнавать" оружие. Оказывается всем резко повылазело, без экспертизы ну никак не определить...
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28.05.2020 07:53 Ответить
Можно-ли написать,что "гр Ч был вооружён ПМ,если этот ПМ оружием уже не являлся?"
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28.05.2020 09:26 Ответить
Вигадка, скоріше за все. Фотомонтаж.
TikTok про такий випадок нічого не написав.
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28.05.2020 08:35 Ответить
Судя по патронам,резина. Но не в том дело.К примеру в Швейцарии фактически во всех есть оружие, и ничего.
"Бог создал людей,полковник Кольт уравнял их в правах"
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28.05.2020 09:15 Ответить
Огнестрел - оружие для слабаков. Кулаки - оружие сильных.
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28.05.2020 10:23 Ответить
В нормальной стране пристрелили б ублюдка и всем било би хорошо. Страна запуганних зелохов.
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28.05.2020 09:57 Ответить
ну да... нормально и окончательно пристрелили бы, получили срок, отбыли и с чистой совестью вышли б на волю... демокраси...
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28.05.2020 10:08 Ответить
Пристрелили бы, попутно пристрелив пару- тройку случайных пассажиров. Стрельба в общественном месте - она такая.
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28.05.2020 10:25 Ответить
 
 