П'яний чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки в Києві, - патрульна поліція. ФОТО
У Києві патрульні затримали чоловіка, який погрожував пістолетом пасажирам маршрутки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Києва.
26 травня ввечері до служби 102 зателефонував пасажир одного з маршрутних транспортних засобів і повідомив, що невідомий погрожує іншим пасажирам пістолетом і поводиться агресивно.
Поліцейські виявили вказаний транспортний засіб на проспекті Степана Бандери та зупинили його. У салоні інспектори виявили чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали пасажири.
"Громадянин поводився агресивно та висловлювався нецензурною лайкою, а під час поверхневої перевірки патрульні виявили в нього предмет, схожий на зброю та, ймовірно, набої до нього", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські затримали чоловіка, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.
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