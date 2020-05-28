П'яний чоловік погрожував пістолетом пасажирам маршрутки в Києві, - патрульна поліція. ФОТО

У Києві патрульні затримали чоловіка, який погрожував пістолетом пасажирам маршрутки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Києва.

26 травня ввечері до служби 102 зателефонував пасажир одного з маршрутних транспортних засобів і повідомив, що невідомий погрожує іншим пасажирам пістолетом і поводиться агресивно.

Поліцейські виявили вказаний транспортний засіб на проспекті Степана Бандери та зупинили його. У салоні інспектори виявили чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, на якого вказали пасажири.



"Громадянин поводився агресивно та висловлювався нецензурною лайкою, а під час поверхневої перевірки патрульні виявили в нього предмет, схожий на зброю та, ймовірно, набої до нього", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські затримали чоловіка, на місце події викликали слідчо-оперативну групу.