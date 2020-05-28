РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4479 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 274 29

Треть россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой или неопасной, - опрос

Треть россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой или неопасной, - опрос

32,9% жителей России считают пандемию коронавируса выдумкой или неопасной для человечества.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "РБК".

Согласно исследованию, 23,2% опрошенных считают пандемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц. Еще 9,6% участников исследования заявили, что ее опасность преувеличена.

Среди тех, кто не верит в эпидемию, 43% заявили, что продолжают навещать родственников; еще 54% опрошенных выходят на прогулки. 74,22% из числа скептиков сказали, что в введении режима самоизоляции не было необходимости.

Читайте также: В РФ зафиксировано 8,3 тыс. новых случаев COVID-19, за сутки 161 погибший

карантин (16729) россия (95308) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Молодці! Дідов на палки і на парат!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:32
+8
а три четверти россиян считают шо садиться на бутылку перед Кадыровым - скрепно.
остальная четверть считает что перед этим надо хорошенько извиниться.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:29
+5
Запаребрік п"є бояру і вірусу нібаіцца!
Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування - Цензор.НЕТ 1277
показать весь комментарий
28.05.2020 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как будто в Украине не такие же или большие показатели тех, кто считает ковид аферой 21 века или чем то подобным.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:28 Ответить
кстати, а где вот список знаменитостей шо погибли от вируса?
я вот надеялся шо Б.Джонсон околеет, но он на удивление быстро поборол вирус. так шо да - сомнение есть. Если даже молитвы не помогают, то тут точно соросомасоны замешанны, плюс биллы и гей.тссс.ы
показать весь комментарий
28.05.2020 10:31 Ответить
а три четверти россиян считают шо садиться на бутылку перед Кадыровым - скрепно.
остальная четверть считает что перед этим надо хорошенько извиниться.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:29 Ответить
БОГ вам в помощь, мокшане.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:29 Ответить
ДВЖРВР в помощь - с тем же эффектом
ну, или ВФДНКЪУХРДЖ, тоже также
показать весь комментарий
28.05.2020 10:32 Ответить
Молодці! Дідов на палки і на парат!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:32 Ответить
Вот и славненько. Минус 30% лишнехромомомных *********☝️☝️☝️
показать весь комментарий
28.05.2020 10:32 Ответить
Чим більше "розумників", які белькочуть про "дурантин" - тим гірша ситуація в країні.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:33 Ответить
ту ситуацию, которой добивалась параша в Украине стараниями своих пропагандонов, она получила у себя. доооооооооооолго будет теперь сидеть на "плато" ). и поделом!
показать весь комментарий
28.05.2020 10:33 Ответить
Нету вирусов никаких вообще! Все на парат! С лобзанием друг друга в дёсна.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:36 Ответить
Первое место в Европе по числу инфицированных,а эти идиоты не верят
показать весь комментарий
28.05.2020 10:36 Ответить
Первое место в Европе по числу инфицированных,а эти идиоты не верят

Прав был Геббельс- 10 раз повтори ложь и все будут верить, что это правда...
показать весь комментарий
28.05.2020 11:17 Ответить
По этому поводу, ихняя "печальная лошадь", уже давно вынесла свой знаменитый, крылатый вердикт: "... дебилы, бл...".
показать весь комментарий
28.05.2020 10:38 Ответить
Запаребрік п"є бояру і вірусу нібаіцца!
Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування - Цензор.НЕТ 1277
показать весь комментарий
28.05.2020 10:40 Ответить
А пєрєдпарєбрік,шо п'є?
показать весь комментарий
28.05.2020 10:43 Ответить
А шо у вас там на индустриальной родине Ахметова и Януковича Коломойского и ЗЕ сейчас в ходу?
показать весь комментарий
28.05.2020 14:42 Ответить
Нафига мне новости из рабской России?
В Украине проведите настоящий опрос у нас свободные люди и свободно мыслят.
показать весь комментарий
28.05.2020 10:43 Ответить
Можно бы опрос провести и по методам лечения от короновируса, а также - какие последствия после перенесённого заболевания, тогда бы стало более понятно: что такое рейтинги - не знаю и не понимаю, но "собственное" мнение имею...
показать весь комментарий
28.05.2020 11:00 Ответить
Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування - Цензор.НЕТ 8298
показать весь комментарий
28.05.2020 10:51 Ответить
Треть россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой или неопасной, - опрос
Я рад за здравый смысл народов РФ. Думаю, что там таких не 32% а все 90%... Как и в Украине.
Пора устранять от власти такие правительства ,которые превращают своих граждан в полузеков, под надуманным предлогом.
показать весь комментарий
28.05.2020 11:12 Ответить
Им далеко до Украины - 72%!
показать весь комментарий
28.05.2020 12:10 Ответить
Просто зашёл почитать, что пишут местные антикарантинщики. Прорвало солидарностью?)
показать весь комментарий
28.05.2020 12:10 Ответить
Вот пусть эти отмороженные неверующие и подохнут! Они наверное, думают, что и роSSия в Украине не воюет, и Крым по доброй воле к их помойке "присоединился".Их даже полезными идиотами не назовешь! Так- тупая биовата!
показать весь комментарий
28.05.2020 12:41 Ответить
Кацапы прекрасны в своем идиотизме.
Но, если их повсеместно считать грязными заразными животными и никуда не пускать даже с справками от ветеринара, то это будут сугубо их личные проблемы.
показать весь комментарий
28.05.2020 14:39 Ответить
 
 