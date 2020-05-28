Треть россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой или неопасной, - опрос

32,9% жителей России считают пандемию коронавируса выдумкой или неопасной для человечества.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "РБК".

Согласно исследованию, 23,2% опрошенных считают пандемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц. Еще 9,6% участников исследования заявили, что ее опасность преувеличена.

Среди тех, кто не верит в эпидемию, 43% заявили, что продолжают навещать родственников; еще 54% опрошенных выходят на прогулки. 74,22% из числа скептиков сказали, что в введении режима самоизоляции не было необходимости.

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