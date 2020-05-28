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Треть россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой или неопасной, - опрос
32,9% жителей России считают пандемию коронавируса выдумкой или неопасной для человечества.
Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "РБК".
Согласно исследованию, 23,2% опрошенных считают пандемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц. Еще 9,6% участников исследования заявили, что ее опасность преувеличена.
Среди тех, кто не верит в эпидемию, 43% заявили, что продолжают навещать родственников; еще 54% опрошенных выходят на прогулки. 74,22% из числа скептиков сказали, что в введении режима самоизоляции не было необходимости.
Топ комментарии
+11 MausMike
показать весь комментарий28.05.2020 10:32
+8 Борис Козлов #446474
показать весь комментарий28.05.2020 10:29
+5 5 копійок
показать весь комментарий28.05.2020 10:40
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я вот надеялся шо Б.Джонсон околеет, но он на удивление быстро поборол вирус. так шо да - сомнение есть. Если даже молитвы не помогают, то тут точно соросомасоны замешанны, плюс биллы и гей.тссс.ы
остальная четверть считает что перед этим надо хорошенько извиниться.
ну, или ВФДНКЪУХРДЖ, тоже также
Прав был Геббельс- 10 раз повтори ложь и все будут верить, что это правда...
Ахметова и ЯнуковичаКоломойского и ЗЕ сейчас в ходу?
В Украине проведите настоящий опрос у нас свободные люди и свободно мыслят.
Я рад за здравый смысл народов РФ. Думаю, что там таких не 32% а все 90%... Как и в Украине.
Пора устранять от власти такие правительства ,которые превращают своих граждан в полузеков, под надуманным предлогом.
Но, если их повсеместно считать грязными заразными животными и никуда не пускать даже с справками от ветеринара, то это будут сугубо их личные проблемы.