Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування

32,9% мешканців Росії вважають пандемію коронавірусу вигадкою або безпечною для людства.

Про це свідчать підсумки опитування, проведеного дирекцією з експертно-аналітичної роботи Вищої школи економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

Згідно з дослідженням, 23,2% опитаних вважають пандемію COVID-19 вигадкою зацікавлених осіб. Ще 9,6% учасників дослідження заявили, що її небезпека перебільшена.

Серед тих, хто не вірить в епідемію, 43% заявили, що продовжують відвідувати родичів; ще 54% опитаних виходять на прогулянки. 74,22% серед скептиків сказали, що у запровадженні режиму самоізоляції не було необхідності.

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