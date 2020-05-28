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Новини Коронавірус і карантин
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Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування

Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування

32,9% мешканців Росії вважають пандемію коронавірусу вигадкою або безпечною для людства.

Про це свідчать підсумки опитування, проведеного дирекцією з експертно-аналітичної роботи Вищої школи економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

Згідно з дослідженням, 23,2% опитаних вважають пандемію COVID-19 вигадкою зацікавлених осіб. Ще 9,6% учасників дослідження заявили, що її небезпека перебільшена.

Серед тих, хто не вірить в епідемію, 43% заявили, що продовжують відвідувати родичів; ще 54% опитаних виходять на прогулянки. 74,22% серед скептиків сказали, що у запровадженні режиму самоізоляції не було необхідності.

Також читайте: У РФ зафіксовано 8,3 тис. нових випадків COVID-19, за добу 161 загиблий

Автор: 

карантин (18172) росія (64846) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Молодці! Дідов на палки і на парат!
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28.05.2020 10:32
+8
а три четверти россиян считают шо садиться на бутылку перед Кадыровым - скрепно.
остальная четверть считает что перед этим надо хорошенько извиниться.
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28.05.2020 10:29
+5
Запаребрік п"є бояру і вірусу нібаіцца!
Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування - Цензор.НЕТ 1277
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28.05.2020 10:40
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Как будто в Украине не такие же или большие показатели тех, кто считает ковид аферой 21 века или чем то подобным.
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28.05.2020 10:28 Відповісти
кстати, а где вот список знаменитостей шо погибли от вируса?
я вот надеялся шо Б.Джонсон околеет, но он на удивление быстро поборол вирус. так шо да - сомнение есть. Если даже молитвы не помогают, то тут точно соросомасоны замешанны, плюс биллы и гей.тссс.ы
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28.05.2020 10:31 Відповісти
а три четверти россиян считают шо садиться на бутылку перед Кадыровым - скрепно.
остальная четверть считает что перед этим надо хорошенько извиниться.
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28.05.2020 10:29 Відповісти
БОГ вам в помощь, мокшане.
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28.05.2020 10:29 Відповісти
ДВЖРВР в помощь - с тем же эффектом
ну, или ВФДНКЪУХРДЖ, тоже также
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28.05.2020 10:32 Відповісти
Молодці! Дідов на палки і на парат!
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28.05.2020 10:32 Відповісти
Вот и славненько. Минус 30% лишнехромомомных *********☝️☝️☝️
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28.05.2020 10:32 Відповісти
Чим більше "розумників", які белькочуть про "дурантин" - тим гірша ситуація в країні.
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28.05.2020 10:33 Відповісти
ту ситуацию, которой добивалась параша в Украине стараниями своих пропагандонов, она получила у себя. доооооооооооолго будет теперь сидеть на "плато" ). и поделом!
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28.05.2020 10:33 Відповісти
Нету вирусов никаких вообще! Все на парат! С лобзанием друг друга в дёсна.
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28.05.2020 10:36 Відповісти
Первое место в Европе по числу инфицированных,а эти идиоты не верят
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28.05.2020 10:36 Відповісти
Первое место в Европе по числу инфицированных,а эти идиоты не верят

Прав был Геббельс- 10 раз повтори ложь и все будут верить, что это правда...
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28.05.2020 11:17 Відповісти
По этому поводу, ихняя "печальная лошадь", уже давно вынесла свой знаменитый, крылатый вердикт: "... дебилы, бл...".
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28.05.2020 10:38 Відповісти
Запаребрік п"є бояру і вірусу нібаіцца!
Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування - Цензор.НЕТ 1277
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28.05.2020 10:40 Відповісти
А пєрєдпарєбрік,шо п'є?
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28.05.2020 10:43 Відповісти
А шо у вас там на индустриальной родине Ахметова и Януковича Коломойского и ЗЕ сейчас в ходу?
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28.05.2020 14:42 Відповісти
Нафига мне новости из рабской России?
В Украине проведите настоящий опрос у нас свободные люди и свободно мыслят.
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28.05.2020 10:43 Відповісти
Можно бы опрос провести и по методам лечения от короновируса, а также - какие последствия после перенесённого заболевания, тогда бы стало более понятно: что такое рейтинги - не знаю и не понимаю, но "собственное" мнение имею...
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28.05.2020 11:00 Відповісти
Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування - Цензор.НЕТ 8298
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28.05.2020 10:51 Відповісти
Треть россиян считают пандемию COVID-19 выдумкой или неопасной, - опрос
Я рад за здравый смысл народов РФ. Думаю, что там таких не 32% а все 90%... Как и в Украине.
Пора устранять от власти такие правительства ,которые превращают своих граждан в полузеков, под надуманным предлогом.
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28.05.2020 11:12 Відповісти
Им далеко до Украины - 72%!
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28.05.2020 12:10 Відповісти
Просто зашёл почитать, что пишут местные антикарантинщики. Прорвало солидарностью?)
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28.05.2020 12:10 Відповісти
Вот пусть эти отмороженные неверующие и подохнут! Они наверное, думают, что и роSSия в Украине не воюет, и Крым по доброй воле к их помойке "присоединился".Их даже полезными идиотами не назовешь! Так- тупая биовата!
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28.05.2020 12:41 Відповісти
Кацапы прекрасны в своем идиотизме.
Но, если их повсеместно считать грязными заразными животными и никуда не пускать даже с справками от ветеринара, то это будут сугубо их личные проблемы.
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28.05.2020 14:39 Відповісти
 
 