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Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування
32,9% мешканців Росії вважають пандемію коронавірусу вигадкою або безпечною для людства.
Про це свідчать підсумки опитування, проведеного дирекцією з експертно-аналітичної роботи Вищої школи економіки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".
Згідно з дослідженням, 23,2% опитаних вважають пандемію COVID-19 вигадкою зацікавлених осіб. Ще 9,6% учасників дослідження заявили, що її небезпека перебільшена.
Серед тих, хто не вірить в епідемію, 43% заявили, що продовжують відвідувати родичів; ще 54% опитаних виходять на прогулянки. 74,22% серед скептиків сказали, що у запровадженні режиму самоізоляції не було необхідності.
Топ коментарі
+11 MausMike
показати весь коментар28.05.2020 10:32
+8 Борис Козлов #446474
показати весь коментар28.05.2020 10:29
+5 5 копійок
показати весь коментар28.05.2020 10:40
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я вот надеялся шо Б.Джонсон околеет, но он на удивление быстро поборол вирус. так шо да - сомнение есть. Если даже молитвы не помогают, то тут точно соросомасоны замешанны, плюс биллы и гей.тссс.ы
остальная четверть считает что перед этим надо хорошенько извиниться.
ну, или ВФДНКЪУХРДЖ, тоже также
Прав был Геббельс- 10 раз повтори ложь и все будут верить, что это правда...
Ахметова и ЯнуковичаКоломойского и ЗЕ сейчас в ходу?
В Украине проведите настоящий опрос у нас свободные люди и свободно мыслят.
Я рад за здравый смысл народов РФ. Думаю, что там таких не 32% а все 90%... Как и в Украине.
Пора устранять от власти такие правительства ,которые превращают своих граждан в полузеков, под надуманным предлогом.
Но, если их повсеместно считать грязными заразными животными и никуда не пускать даже с справками от ветеринара, то это будут сугубо их личные проблемы.