Минздрав внес COVID-19 в перечень профзаболеваний медработников. Проводятся расчеты по внедрению страхования медиков, - Степанов
Страхование борющихся с COVID-19 медиков Луганской области – это настоящая забота о врачах, считает министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас есть пример со страхованием медиков в Луганской области. Президент поручил сделать это по всей стране. Сейчас министр развития громад и территорий Алексей Чернышев получил задачу, он сделает соответствующие расчеты и предложит, каким образом мы будем это (страхование медиков. - Ред.) внедрять", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается Минздрава, могу сказать: в том числе по нашей инициативе внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, в перечень профессиональных заболеваний внесли COVID-19 для всех медработников. Соответственно, если медработник заболеет, он получит 100%-ное покрытие потери на лечение, дополнительные выплаты в случае потери трудоспособности и др.", - добавил Степанов.
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это как напр. я "боролся бы с бохом, ну, Зевс там или ыысус - то же шо бороться с Бэтменом, или Сралиным".
от вируса "лекарствнет".
ну, витаминку и зеленку выдать за счет поциента. Стебанов стебется неп.лох.о
Так, что опасность заражения медиков исключительно на совести ВЛАСТИ снабжающей(?) их защитными средствами и на совести самих медиков правильно выполняющих(?) защитные и дизинфицирующие процедуры.
К профессиональным заболеваниям относят заболевания, которые встречаются только в условиях профессиональной деятельности или они распространены в данной профессии чаще, чем в целом среди населения или в других рабочих группахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%9C%D0%AD-3%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-21-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-27-2 [2] .