Минздрав внес COVID-19 в перечень профзаболеваний медработников. Проводятся расчеты по внедрению страхования медиков, - Степанов

Страхование борющихся с COVID-19 медиков Луганской области – это настоящая забота о врачах, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть пример со страхованием медиков в Луганской области. Президент поручил сделать это по всей стране. Сейчас министр развития громад и территорий Алексей Чернышев получил задачу, он сделает соответствующие расчеты и предложит, каким образом мы будем это (страхование медиков. - Ред.) внедрять", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Минздрава, могу сказать: в том числе по нашей инициативе внесены изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, в перечень профессиональных заболеваний внесли COVID-19 для всех медработников. Соответственно, если медработник заболеет, он получит 100%-ное покрытие потери на лечение, дополнительные выплаты в случае потери трудоспособности и др.", - добавил Степанов.

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