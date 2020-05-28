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Новости Вступительная кампания
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Пересечение абитуриентами КПВВ на линии разграничения во время вступительной кампании обсуждалось в рамках ТКГ, - ОП

Пересечение абитуриентами КПВВ на линии разграничения во время вступительной кампании обсуждалось в рамках ТКГ, - ОП

На заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходило в формате видеоконференции, стороны обсудили открытие новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В рамках ТКГ обсуждался вопрос обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.

Кроме того, стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом.

Также читайте: Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента

Автор: 

вступительная кампания (288) абитуриент (147) Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1793)


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Топ комментарии
+2
А зачем нам домбасятинская молодежь в ВУЗах? Что б продвигать идеи руцького мира? Им сложно будет учиться на державній мові и им будет сплошной дискомфорт. Кстати, дочька Корнета закончила уже обучиние, и чо ее еще не взяли за жабры и не обменяли на наших пленных воинов?
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28.05.2020 11:50
+2
Їх там 6 років вчили ненавидіти Україну, а ви їм вищу освіту?
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28.05.2020 11:55
+1
Они поедут поступать в наши военные училища
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28.05.2020 11:52
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А зачем нам домбасятинская молодежь в ВУЗах? Что б продвигать идеи руцького мира? Им сложно будет учиться на державній мові и им будет сплошной дискомфорт. Кстати, дочька Корнета закончила уже обучиние, и чо ее еще не взяли за жабры и не обменяли на наших пленных воинов?
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28.05.2020 11:50 Ответить
Они поедут поступать в наши военные училища
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28.05.2020 11:52 Ответить
Чим більше молоді вдасться витягнути з Лугандону в Україну тим краще,бо є шанс врятувати їх від "руССкого мира".
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28.05.2020 11:54 Ответить
Хотелось бы, но верится с трудом. Сколько волка не корми - всеравно в лес смотрит.
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28.05.2020 13:06 Ответить
Їх там 6 років вчили ненавидіти Україну, а ви їм вищу освіту?
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28.05.2020 11:55 Ответить
Так,треба шоб вони побачили як живе Україна,і чи збігається це з тою пропагандою шо ям розповідали.Україна з дітьми не воює.
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28.05.2020 11:58 Ответить
То до сраки, кусати руку що дає звична для них тема.
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28.05.2020 12:07 Ответить
А потом эта быдлота будет всем говорить что училась на временно оккупированной Украиной територии.
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28.05.2020 12:06 Ответить
Вчити треба але й перевіряти.
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29.05.2020 10:56 Ответить
 
 