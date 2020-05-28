Пересечение абитуриентами КПВВ на линии разграничения во время вступительной кампании обсуждалось в рамках ТКГ, - ОП
На заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходило в формате видеоконференции, стороны обсудили открытие новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В рамках ТКГ обсуждался вопрос обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием.
Кроме того, стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом.
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