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Минобразования предусмотрит проведение корригирующего обучения в предстоящем учебном году, - Мандзий
В предстоящем учебном году Министерство образования предусмотрит проведение корригирующего обучения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.
Отвечая на вопрос, изменит ли карантин качество обучения в украинских школах, и.о. министра рассказала, что в календарно-тематическом планировании на 2020/2021 год министерство предусматривает проведение так называемого корригирующего обучения.
"Мы предусмотрим корригирующее обучение, чтобы учителя могли понять, диагностировать ситуацию с усвоением материала, который попал на период карантина, обобщить материал, подытожить и закрепить этот материал за предыдущий учебный год", - объяснила Мандзий.
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