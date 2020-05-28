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Міносвіти передбачить проведення корекційного навчання в майбутньому навчальному році, - Мандзій
У майбутньому навчальному році Міністерство освіти передбачить проведення корекційного навчання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.
Відповідаючи на запитання, чи змінить карантин якість навчання в українських школах, в.о. міністра розповіла, що в календарно-тематичному плануванні на 2020/2021 рік міністерство передбачає проведення так званого корекційного навчання.
"Ми передбачимо корекційне навчання, щоб вчителі могли зрозуміти, діагностувати ситуацію із засвоєнням матеріалу, який потрапив на період карантину, узагальнити матеріал, підсумувати і закріпити цей матеріал за попередній навчальний рік", - пояснила Мандзій.
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