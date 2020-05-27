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Новости Коронавирус и карантин
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Условия нового учебного года зависят от эпидситуации, - Минобразования

Условия нового учебного года зависят от эпидситуации, - Минобразования

Элементы технологий дистанционного обучения, которыми овладели учителя и ученики во время карантина, обязательно станут неотъемлемой составляющей учебного процесса.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на брифинге 27 мая после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Условия нового учебного года зависят, разумеется, от эпидемиологической ситуации. Конечно, живое общение, эмоции не сможет заменить дистанционное обучение. Ученики вернутся в классы, как только позволит эпидемиологическая ситуация, но элемент технологий дистанционного обучения, новые методы, новые инструменты, которыми овладели учителя, обязательно станут неотъемлемой составляющей учебного процесса", - сказала Мандзий.

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Она также отметила, что МОН должно быть готово к любым вызовам, "поэтому финализируем платформу для дистанционного обучения и обновляем подходы в целом к ​​обучению".

Автор: 

карантин (16729) школа (3009) Минобразования (1734) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий (56)


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Условия нового учебного года зависят от эпид... what?
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27.05.2020 16:50 Ответить
И так образование говно,а теперь вообще недоумков будут выпускать школы.
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27.05.2020 16:51 Ответить
... ду біст фауль ... одер думм... (?) ...

... обирати вам...
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27.05.2020 17:04 Ответить
Конец образованию в Украине.
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27.05.2020 17:09 Ответить
То есть теперь образование полностью ляжет на плечи родителей
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27.05.2020 17:12 Ответить
воно й раніше там лежало - якщо по-нормальному,
а не в режимі "камера схову для спиногриза"
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27.05.2020 21:42 Ответить
Дебилизаторы, хватит дистанцировать от учебного процесса. Короно-психоз вам, бездарям, не поможет. Хотите массовых протестов? Армейские учебки не закрывали, а наоборот продолжили учебный процесс! Но все ВУЗы культуры и театры закрыли.
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27.05.2020 17:49 Ответить
Какой смысл в "учебном" году, если вы ничему не учите остолопов??
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27.05.2020 18:05 Ответить
 
 