Условия нового учебного года зависят от эпидситуации, - Минобразования

Элементы технологий дистанционного обучения, которыми овладели учителя и ученики во время карантина, обязательно станут неотъемлемой составляющей учебного процесса.

Об этом заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на брифинге 27 мая после заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Условия нового учебного года зависят, разумеется, от эпидемиологической ситуации. Конечно, живое общение, эмоции не сможет заменить дистанционное обучение. Ученики вернутся в классы, как только позволит эпидемиологическая ситуация, но элемент технологий дистанционного обучения, новые методы, новые инструменты, которыми овладели учителя, обязательно станут неотъемлемой составляющей учебного процесса", - сказала Мандзий.

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Она также отметила, что МОН должно быть готово к любым вызовам, "поэтому финализируем платформу для дистанционного обучения и обновляем подходы в целом к ​​обучению".