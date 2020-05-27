УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10547 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 583 8

Умови нового навчального року залежать від епідситуації, - Міносвіти

Умови нового навчального року залежать від епідситуації, - Міносвіти

Елементи технологій дистанційного навчання, якими оволоділи вчителі та учні під час карантину, обов'язково стануть невід'ємною складовою навчального процесу.

Про це заявила в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на брифінгу 27 травня після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Умови нового навчального року залежать, безперечно, від епідеміологічної ситуації. Звичайно, живе спілкування, емоції не зможе замінити дистанційне навчання. Учні повернуться до класів, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація, але елемент технологій дистанційного навчання, нові методи, нові інструменти, які опанували вчителі, обов'язково стануть невід'ємною складовою навчального процесу", - сказала Мандзій.

Вона також наголосила, що МОН має бути готовими до будь-яких викликів, "тому фіналізуємо платформу для дистанційного навчання та оновлюємо підходи загалом до навчання".

Також читайте: Із 1 червня в електронному вигляді можна подати документи на зарахування дитини в дитсадок, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) школа (2201) Міносвіти (1409) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Мандзій (54)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Условия нового учебного года зависят от эпид... what?
показати весь коментар
27.05.2020 16:50 Відповісти
И так образование говно,а теперь вообще недоумков будут выпускать школы.
показати весь коментар
27.05.2020 16:51 Відповісти
... ду біст фауль ... одер думм... (?) ...

... обирати вам...
показати весь коментар
27.05.2020 17:04 Відповісти
Конец образованию в Украине.
показати весь коментар
27.05.2020 17:09 Відповісти
То есть теперь образование полностью ляжет на плечи родителей
показати весь коментар
27.05.2020 17:12 Відповісти
воно й раніше там лежало - якщо по-нормальному,
а не в режимі "камера схову для спиногриза"
показати весь коментар
27.05.2020 21:42 Відповісти
Дебилизаторы, хватит дистанцировать от учебного процесса. Короно-психоз вам, бездарям, не поможет. Хотите массовых протестов? Армейские учебки не закрывали, а наоборот продолжили учебный процесс! Но все ВУЗы культуры и театры закрыли.
показати весь коментар
27.05.2020 17:49 Відповісти
Какой смысл в "учебном" году, если вы ничему не учите остолопов??
показати весь коментар
27.05.2020 18:05 Відповісти
 
 