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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ не открывали огонь на Донбассе с полуночи, - Минобороны

Наемники РФ не открывали огонь на Донбассе с полуночи, - Минобороны

Наемники Российской Федерации не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе с начала суток.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара.

По его словам, украинские военнослужащие продолжают соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать отпор на действия со стороны противника.

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Минобороны (9277) операция Объединенных сил (6766)


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Мабуть бухають. Сьодня дєнь пАгранічніка
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28.05.2020 13:21 Ответить
Как и день прикАрдонiка
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28.05.2020 14:09 Ответить
День прикордонника 30 квітня. Вже пройшло і кацапи його не святкують. А сЬодня дєнь пАгранічніка. Його кацапня теж АтмєчаєтЬ.
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28.05.2020 15:04 Ответить
Все ночь держали кулаки, что бы Маск не взлетел.
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28.05.2020 13:38 Ответить
не дуже добра ознака.
присипають увагу, готують якусь подляну
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28.05.2020 13:42 Ответить
Да плевать на то, что думают бойцы РФ! Обратите внимание на "наши" отдельные СМИ - пять минут не постреляли бандюги, они сразу "трубят" об этом! Типа- "мирный план" работает...
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28.05.2020 13:59 Ответить
ни х.я себе...
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28.05.2020 14:23 Ответить
 
 