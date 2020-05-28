Наемники РФ не открывали огонь на Донбассе с полуночи, - Минобороны

Наемники Российской Федерации не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе с начала суток.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара.

По его словам, украинские военнослужащие продолжают соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения и находятся наготове дать отпор на действия со стороны противника.

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