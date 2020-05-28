Найманці РФ не відкривали вогонь на Донбасі з опівночі, - Міноборони

Найманці Російської Федерації не відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців на Донбасі від початку доби.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара.

За його словами, українські військовослужбовці продовжують дотримуватися режиму тиші на лінії бойового зіткнення та перебувають напоготові дати відсіч на дії з боку противника.

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