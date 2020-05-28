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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ не відкривали вогонь на Донбасі з опівночі, - Міноборони

Найманці РФ не відкривали вогонь на Донбасі з опівночі, - Міноборони

Найманці Російської Федерації не відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців на Донбасі від початку доби.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара.

За його словами, українські військовослужбовці продовжують дотримуватися режиму тиші на лінії бойового зіткнення та перебувають напоготові дати відсіч на дії з боку противника.

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Автор: 

Міноборони (7294) операція Об’єднаних сил (6725)


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Мабуть бухають. Сьодня дєнь пАгранічніка
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28.05.2020 13:21 Відповісти
Как и день прикАрдонiка
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28.05.2020 14:09 Відповісти
День прикордонника 30 квітня. Вже пройшло і кацапи його не святкують. А сЬодня дєнь пАгранічніка. Його кацапня теж АтмєчаєтЬ.
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28.05.2020 15:04 Відповісти
Все ночь держали кулаки, что бы Маск не взлетел.
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28.05.2020 13:38 Відповісти
не дуже добра ознака.
присипають увагу, готують якусь подляну
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28.05.2020 13:42 Відповісти
Да плевать на то, что думают бойцы РФ! Обратите внимание на "наши" отдельные СМИ - пять минут не постреляли бандюги, они сразу "трубят" об этом! Типа- "мирный план" работает...
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28.05.2020 13:59 Відповісти
ни х.я себе...
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28.05.2020 14:23 Відповісти
 
 