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Новости Коронавирус и карантин
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"Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии", - Зеленский

Правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. На следующей неделе будут представлены и другие экономические программы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса.

Президент Зеленский отметил, что экономических решений для выхода из эпидемии сегодня недостаточно.

"Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", - подчеркнул глава государства.

В ответ премьер-министр сообщил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рахманин о Зеленском: "Недооценка угроз и переоценка собственных сил, умноженная на крайне короткую кадровую скамейку, привела к колоссальному количеству проблем"

Автор: 

Зеленский (20196) карантин (16729) экономика (3875) Шмыгаль Денис (2666) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Знову будете музеї з картинами грабувати?
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28.05.2020 13:39
+18
ты, блазень, с начала года СТОЛЬКО навалил - уже никогда не разгрести.
Спасибо и тебе, и зебилам.

Невыполнение доходов в бюджет (на май) - 50% от плана.
Такого пи...ца не было даже в 90-ых.
Это крах бюджета и государства.

Спасибо, пархатое.
Спасибо.
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28.05.2020 13:43
+12
Экономику вы обвалили до эпидемии, поэтому единственные правильное решение для выхода из устроенного вами экономического кризиса, который начался в конце прошлого года, замена вашего шапито на профессионалов, которые смогут исправить то, что наделали с экономикой наркомановы, самокатчики, шмыгали и всё это зеленое шапито
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28.05.2020 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Знову будете музеї з картинами грабувати?
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28.05.2020 13:39 Ответить
Не, теперь каждой бабке, что торгует семечками под домом, - торгово-кассовый аппарат. Грабить музеи - то борьба с коррупцией, не путай
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28.05.2020 13:52 Ответить
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 285
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28.05.2020 13:59 Ответить
Ограбить после простоя! Вот что делает 3Енукович.
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28.05.2020 13:41 Ответить
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4295
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28.05.2020 13:59 Ответить
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4200
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28.05.2020 14:22 Ответить
Знову Барыга вдарится в бега ,завидев ДБР?Рыло в пуху?
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28.05.2020 13:41 Ответить
шо Зеля уже барыга ?
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28.05.2020 13:43 Ответить
Хіба ні ? Не бариг при владі досі не було .
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28.05.2020 14:48 Ответить
Будем мы вам писать програмы создавать комисии группы ответсвенных лиц, НО ГЛАВНОЕ!! ДЕНЕГ НЕ ДАДИМ!!
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28.05.2020 13:42 Ответить
ты, блазень, с начала года СТОЛЬКО навалил - уже никогда не разгрести.
Спасибо и тебе, и зебилам.

Невыполнение доходов в бюджет (на май) - 50% от плана.
Такого пи...ца не было даже в 90-ых.
Это крах бюджета и государства.

Спасибо, пархатое.
Спасибо.
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28.05.2020 13:43 Ответить
do not worry it is nothig
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28.05.2020 13:44 Ответить
What else do you expect ?
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28.05.2020 14:05 Ответить
Мабуть він чекає ще гіршого, тіпа це ще не самий товстий та пухнастий пісец
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28.05.2020 14:19 Ответить
Экономику вы обвалили до эпидемии, поэтому единственные правильное решение для выхода из устроенного вами экономического кризиса, который начался в конце прошлого года, замена вашего шапито на профессионалов, которые смогут исправить то, что наделали с экономикой наркомановы, самокатчики, шмыгали и всё это зеленое шапито
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28.05.2020 13:45 Ответить
профисионалы все в Парыже
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28.05.2020 13:47 Ответить
безусловно - срочное возвращение Пороха, Яца и Парубия смогло бы спасти ситуацию в последнюю секунду.
Но пуцькин не для того 6 лет финансировал ихние кварталы и сериалы про голобородька, чтобы отступить, когда цель уже достигнута...
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28.05.2020 13:48 Ответить
ну вот как его можно воспринимать - всерьез ?
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28.05.2020 13:47 Ответить
а зачем его воспринимать?
тем более всерьез?

то, что этот дурноватый актёришко в президентах - спецоперация пуцькина, было ясно с самого начала.
я поражаюсь, что столько людей этого не видело год назад, а многие и до сих пор не поняли.
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28.05.2020 13:52 Ответить
Когда меня грабят я воспринимаю это серьезно.
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28.05.2020 14:11 Ответить
после последних событий вытикает что Зеле уже пора в дурку
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28.05.2020 13:49 Ответить
он в ней уже год как на посаде,ващето..
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28.05.2020 13:55 Ответить
Нужно купить новый рояль.
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28.05.2020 13:52 Ответить
Кінець епохи бідності вже був.Ждіть епохи багасьтва))).Клоуни вас нє обманют))).
"Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5678
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28.05.2020 13:54 Ответить
Нужно повысить тарифы налоги и обязательные сборы и всем не по одной кассе а по две а лучше по три и сразу ЭКОНОМИКА ПРОСТО РВАНЕТ!!
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28.05.2020 13:54 Ответить
Это грабители и разбойники. Налётчики. Плевать им на экономику!
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28.05.2020 14:13 Ответить
А чого ви чекали від жидви та олігархів? Вони так заробляють, пора вже звикнути.
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28.05.2020 14:23 Ответить
исчо забыл что "экономика должна быть экономной "+электрификация всех....И чтоб второй раз не вставать-за прекрасных дам!
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28.05.2020 13:55 Ответить
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8667
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28.05.2020 13:56 Ответить
Да хотя бы пеню и штрафы списали предприятиям по контрактам с Минобороны (там где нет реальных убытков)!!!! Миллионные неустойки у предприятий !
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28.05.2020 13:56 Ответить
Так є ж перевірений рецепт від Найвеличнішого: треба просто перестати їсти.
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28.05.2020 13:59 Ответить
Взяти все і розділити. Почнемо з квартир Дубинського.
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28.05.2020 14:07 Ответить
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 632
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28.05.2020 14:10 Ответить
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7918 малоросы.
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28.05.2020 14:19 Ответить
больше программ! хороших и разных! и даже не обязательно, чтобы они работали.
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28.05.2020 14:16 Ответить
И новых охвисов с новыми лицами, больше охвисов и больше лиц.🙂
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28.05.2020 14:32 Ответить
Просто нужно больше экономических решений. И все будет тип топ, сказал зеля. Но где взять не сказал. Хитрый еврей.
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28.05.2020 14:29 Ответить
Нужно больше умных решений, а то один сплошной дебилизм, зато дохрена.
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28.05.2020 14:30 Ответить
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8058
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28.05.2020 14:31 Ответить
Шо, снова хером по роялю?
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28.05.2020 14:46 Ответить
Экономические решения - это не актуально, да и рейтинга не добавят, а вот грабить музеии - совсем другое дело!
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28.05.2020 15:06 Ответить
Вова бла бла бла, ***...
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28.05.2020 15:13 Ответить
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3413
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28.05.2020 15:40 Ответить
До створення Шмигалем 500 тис. місць залишилося три дні. Готуємось )))
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28.05.2020 18:06 Ответить
 
 