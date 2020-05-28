"Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии", - Зеленский

Правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. На следующей неделе будут представлены и другие экономические программы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения коронавируса.

Президент Зеленский отметил, что экономических решений для выхода из эпидемии сегодня недостаточно.

"Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут понимания и поддержки от государства. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. Несмотря на то, что происходит в мире, нам нужно как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", - подчеркнул глава государства.

В ответ премьер-министр сообщил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса.

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