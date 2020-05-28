"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський
Уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії. Наступного тижня будуть представлені й інші економічні програми.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу.
Президент Зеленський зазначив, що економічних рішень для виходу з епідемії сьогодні недостатньо.
"Нині така стадія виходу з епідемії COVID-19, з карантину, коли люди чекають розуміння та підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги", – наголосив Володимир Зеленський.
У відповідь Прем’єр-міністр повідомив, що уряд підраховує втрати від наслідків епідемії коронавірусу.
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Спасибо и тебе, и зебилам.
Невыполнение доходов в бюджет (на май) - 50% от плана.
Такого пи...ца не было даже в 90-ых.
Это крах бюджета и государства.
Спасибо, пархатое.
Спасибо.
Но пуцькин не для того 6 лет финансировал ихние кварталы и сериалы про голобородька, чтобы отступить, когда цель уже достигнута...
тем более всерьез?
то, что этот дурноватый актёришко в президентах - спецоперация пуцькина, было ясно с самого начала.
я поражаюсь, что столько людей этого не видело год назад, а многие и до сих пор не поняли.