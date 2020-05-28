"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський

Уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії. Наступного тижня будуть представлені й інші економічні програми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу.

Президент Зеленський зазначив, що економічних рішень для виходу з епідемії сьогодні недостатньо.

"Нині така стадія виходу з епідемії COVID-19, з карантину, коли люди чекають розуміння та підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги", – наголосив Володимир Зеленський.

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У відповідь Прем’єр-міністр повідомив, що уряд підраховує втрати від наслідків епідемії коронавірусу.