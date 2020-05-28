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Новини Коронавірус і карантин
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"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський

Уряд готує програми виходу з економічної кризи після епідемії. Наступного тижня будуть представлені й інші економічні програми.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу.

Президент Зеленський зазначив, що економічних рішень для виходу з епідемії сьогодні недостатньо.

"Нині така стадія виходу з епідемії COVID-19, з карантину, коли люди чекають розуміння та підтримки від держави. Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги", – наголосив Володимир Зеленський.

Також дивіться: Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - НАНУ. ВIДЕО

У відповідь Прем’єр-міністр повідомив, що уряд підраховує втрати від наслідків епідемії коронавірусу.

Автор: 

Зеленський (23653) карантин (18172) економіка (924) Денис Шмигаль (4538) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+18
Знову будете музеї з картинами грабувати?
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28.05.2020 13:39
+18
ты, блазень, с начала года СТОЛЬКО навалил - уже никогда не разгрести.
Спасибо и тебе, и зебилам.

Невыполнение доходов в бюджет (на май) - 50% от плана.
Такого пи...ца не было даже в 90-ых.
Это крах бюджета и государства.

Спасибо, пархатое.
Спасибо.
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28.05.2020 13:43
+12
Экономику вы обвалили до эпидемии, поэтому единственные правильное решение для выхода из устроенного вами экономического кризиса, который начался в конце прошлого года, замена вашего шапито на профессионалов, которые смогут исправить то, что наделали с экономикой наркомановы, самокатчики, шмыгали и всё это зеленое шапито
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28.05.2020 13:45
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Знову будете музеї з картинами грабувати?
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28.05.2020 13:39 Відповісти
Не, теперь каждой бабке, что торгует семечками под домом, - торгово-кассовый аппарат. Грабить музеи - то борьба с коррупцией, не путай
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28.05.2020 13:52 Відповісти
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 285
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28.05.2020 13:59 Відповісти
Ограбить после простоя! Вот что делает 3Енукович.
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28.05.2020 13:41 Відповісти
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4295
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28.05.2020 13:59 Відповісти
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4200
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28.05.2020 14:22 Відповісти
Знову Барыга вдарится в бега ,завидев ДБР?Рыло в пуху?
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28.05.2020 13:41 Відповісти
шо Зеля уже барыга ?
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28.05.2020 13:43 Відповісти
Хіба ні ? Не бариг при владі досі не було .
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28.05.2020 14:48 Відповісти
Будем мы вам писать програмы создавать комисии группы ответсвенных лиц, НО ГЛАВНОЕ!! ДЕНЕГ НЕ ДАДИМ!!
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28.05.2020 13:42 Відповісти
ты, блазень, с начала года СТОЛЬКО навалил - уже никогда не разгрести.
Спасибо и тебе, и зебилам.

Невыполнение доходов в бюджет (на май) - 50% от плана.
Такого пи...ца не было даже в 90-ых.
Это крах бюджета и государства.

Спасибо, пархатое.
Спасибо.
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28.05.2020 13:43 Відповісти
do not worry it is nothig
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28.05.2020 13:44 Відповісти
What else do you expect ?
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28.05.2020 14:05 Відповісти
Мабуть він чекає ще гіршого, тіпа це ще не самий товстий та пухнастий пісец
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28.05.2020 14:19 Відповісти
Экономику вы обвалили до эпидемии, поэтому единственные правильное решение для выхода из устроенного вами экономического кризиса, который начался в конце прошлого года, замена вашего шапито на профессионалов, которые смогут исправить то, что наделали с экономикой наркомановы, самокатчики, шмыгали и всё это зеленое шапито
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28.05.2020 13:45 Відповісти
профисионалы все в Парыже
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28.05.2020 13:47 Відповісти
безусловно - срочное возвращение Пороха, Яца и Парубия смогло бы спасти ситуацию в последнюю секунду.
Но пуцькин не для того 6 лет финансировал ихние кварталы и сериалы про голобородька, чтобы отступить, когда цель уже достигнута...
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28.05.2020 13:48 Відповісти
ну вот как его можно воспринимать - всерьез ?
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28.05.2020 13:47 Відповісти
а зачем его воспринимать?
тем более всерьез?

то, что этот дурноватый актёришко в президентах - спецоперация пуцькина, было ясно с самого начала.
я поражаюсь, что столько людей этого не видело год назад, а многие и до сих пор не поняли.
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28.05.2020 13:52 Відповісти
Когда меня грабят я воспринимаю это серьезно.
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28.05.2020 14:11 Відповісти
после последних событий вытикает что Зеле уже пора в дурку
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28.05.2020 13:49 Відповісти
он в ней уже год как на посаде,ващето..
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28.05.2020 13:55 Відповісти
Нужно купить новый рояль.
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28.05.2020 13:52 Відповісти
Кінець епохи бідності вже був.Ждіть епохи багасьтва))).Клоуни вас нє обманют))).
"Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5678
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28.05.2020 13:54 Відповісти
Нужно повысить тарифы налоги и обязательные сборы и всем не по одной кассе а по две а лучше по три и сразу ЭКОНОМИКА ПРОСТО РВАНЕТ!!
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28.05.2020 13:54 Відповісти
Это грабители и разбойники. Налётчики. Плевать им на экономику!
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28.05.2020 14:13 Відповісти
А чого ви чекали від жидви та олігархів? Вони так заробляють, пора вже звикнути.
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28.05.2020 14:23 Відповісти
исчо забыл что "экономика должна быть экономной "+электрификация всех....И чтоб второй раз не вставать-за прекрасных дам!
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28.05.2020 13:55 Відповісти
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8667
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28.05.2020 13:56 Відповісти
Да хотя бы пеню и штрафы списали предприятиям по контрактам с Минобороны (там где нет реальных убытков)!!!! Миллионные неустойки у предприятий !
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28.05.2020 13:56 Відповісти
Так є ж перевірений рецепт від Найвеличнішого: треба просто перестати їсти.
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28.05.2020 13:59 Відповісти
Взяти все і розділити. Почнемо з квартир Дубинського.
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28.05.2020 14:07 Відповісти
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 632
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28.05.2020 14:10 Відповісти
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7918 малоросы.
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28.05.2020 14:19 Відповісти
больше программ! хороших и разных! и даже не обязательно, чтобы они работали.
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28.05.2020 14:16 Відповісти
И новых охвисов с новыми лицами, больше охвисов и больше лиц.🙂
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28.05.2020 14:32 Відповісти
Просто нужно больше экономических решений. И все будет тип топ, сказал зеля. Но где взять не сказал. Хитрый еврей.
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28.05.2020 14:29 Відповісти
Нужно больше умных решений, а то один сплошной дебилизм, зато дохрена.
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28.05.2020 14:30 Відповісти
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8058
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28.05.2020 14:31 Відповісти
Шо, снова хером по роялю?
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28.05.2020 14:46 Відповісти
Экономические решения - это не актуально, да и рейтинга не добавят, а вот грабить музеии - совсем другое дело!
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28.05.2020 15:06 Відповісти
Вова бла бла бла, ***...
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28.05.2020 15:13 Відповісти
"Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3413
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28.05.2020 15:40 Відповісти
До створення Шмигалем 500 тис. місць залишилося три дні. Готуємось )))
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28.05.2020 18:06 Відповісти
 
 