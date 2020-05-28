Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, - НАНУ. ВIДЕО

Україна на цей момент подолала пік захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з пандемією коронавірусу, Національної академії наук України Ігор Бровченко в ході пресконференції.

За його словами, під піком мається на увазі максимальне значення, якого не можна уникнути.

"Ми називаємо піком максимальне значення, його не можна уникнути. Якщо у нас немає піку, то ми маємо нескінченність зростання. Якщо розуміти пік як різке зростання, а потім падіння, то звичайно можна сказати, що ми його уникли, але ми не уникли максимуму. У нас була фаза плато, вона тривала близько двох тижнів, і ми цю фазу плато подолали. Це плато з точки зору математики і було піком. Пік ми пройшли, він відбувся, за формою це було плато", - повідомив він.

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Нагадаємо, 22 травня ВООЗ повідомила, що Південна Америка стала новим світовим епіцентром пандемії COVID-19.