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Новости Коронавирус и карантин
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Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - НАНУ. ВИДЕО

Украина на данный момент преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко в ходе пресс-конференции.

По его словам, под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382, летальных - 669, выздоровели 8 439 человек

Напомним, 22 мая ВОЗ сообщила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром пандемии COVID-19.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
бацька так теж казав перед парадом пабеди! Пройшло 16 днів і отримав +915 випадків за добу. Чекаємо 14-18 днів від відкриття транспорту і тоді можемо стверджувати про щось.. а на разі ця заява пуполістична і злочинна!
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28.05.2020 12:32
+6
а вы рискните сделать двадцать тысяч тестов в день...
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28.05.2020 12:36
+5
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARTU-igEfoURPusUopYHaMBvqHK3Vu7A-tWiw-BGbOmAGjl2bml670hCSwHJQBZzG0Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158442566503953?__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=-R 26 мая в 09:20 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Одесити, схоже на те, що зараз знову майбутнє країни залежить від вас: від того, чи вдасться вам, об'єднавшись, відбити від зажертої системи поліцейського свавілля одну живу душу, яку вже призначили цапом-відбувайлом. "Вставити їм ногу в двері", є такий вираз у психології (калька з англійської ідіоми). Саме час це зробити - для Андрія Хаєцького, для себе і для всіх нас.
Бо це вже таки за межею, це вже Рашка (я такі російські новини регулярно читаю вже рр. 10, інших там практично немає).
Пора сказати "ні!"

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - НАНУ - Цензор.НЕТ 9803
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28.05.2020 12:31
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Правила форума Совет форумчан
477 случаев...прошли пик говорите?!
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28.05.2020 12:30 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARTU-igEfoURPusUopYHaMBvqHK3Vu7A-tWiw-BGbOmAGjl2bml670hCSwHJQBZzG0Y&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158442566503953?__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=-R 26 мая в 09:20 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

Одесити, схоже на те, що зараз знову майбутнє країни залежить від вас: від того, чи вдасться вам, об'єднавшись, відбити від зажертої системи поліцейського свавілля одну живу душу, яку вже призначили цапом-відбувайлом. "Вставити їм ногу в двері", є такий вираз у психології (калька з англійської ідіоми). Саме час це зробити - для Андрія Хаєцького, для себе і для всіх нас.
Бо це вже таки за межею, це вже Рашка (я такі російські новини регулярно читаю вже рр. 10, інших там практично немає).
Пора сказати "ні!"

Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - НАНУ - Цензор.НЕТ 9803
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28.05.2020 12:31 Ответить
https://www.facebook.com/kateryna.kalytko?hc_ref=ARRMgtyk2DHZJmcOUyj5yTozGP4IhbksljISkjIkIuT16kxsVz0Bjih8ueTC7zpFj8A&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=lCH-R Kateryna Kalytko с https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A5%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100000896427593?hc_ref=ARRMgtyk2DHZJmcOUyj5yTozGP4IhbksljISkjIkIuT16kxsVz0Bjih8ueTC7zpFj8A&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=lCH-R Андрій Хаєцьким .

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158438632541449&set=a.10150723198936449&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=H-R 26 мая в 06:15 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

На початку травня мене спіткало горе, найбільше в житті кожної людини. А тепер підкотилося ще одне, від якого зовсім неможливо дихати. Дуже близька і дорога мені людина, https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A5%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100000896427593?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=KH-R Андрій Хаєцький , зараз у СІЗО за обвинуваченням, сфабрикованим на 200%.
Груднева пожежа в одеському коледжі економіки й права - трагедія національного масштабу, і Андрій, уже там не працюючи, переживав її болісніше за багатьох інших, бо любив своїх студентів, поважав колег. І я зблизька й у деталях знаю, як він переймався чужою недбалістю щодо будівлі, яка й стала причиною трагедії, і яку тепер намагаються повішати на нього. Всі докази проти нього - чиста фікція, кожен можна неспростовно розбити. Як, наприклад, казочку про те, що він працював у коледжі до 2 грудня - до того часу Андрій вже давно встиг звільнитися, з'їздити до мене в гості у Харків, де я жила на резиденції, і потім ми обоє повернулися по домівках. Ніхто не подавав його в розшук, бо й від слідства він не ховався. Таких деталей багато і я готова повторити їх під присягою.
Андрія хочуть зробити крайнім, бо йому немає чим відкуповуватися від слідства. Так, у них навіть прейскурант є. Тому йому й призначили найсуворіший запобіжний засіб з усіх підозрюваних. Він на 2 місяці у СІЗО без права застави, а справжні винуватці пожежі - під домашнім арештом, чи й не під слідством взагалі. Це відверта демонстрація. Це кафкіанський процес.
Андрій - кришталева, абсолютно чиста людина, з тих, на кому ще тримається віра в цей світ. Одне живе серце. І в цьому серці стоїть протез мітрального клапана. Тому будь-яке нервове потрясіння може мати для нього смертельні наслідки, не кажучи вже про все інше, на що здатна, як бачимо, наша й далі репресивна система. Авжеж, це така смачна традиція - ламати поетів і патріотів.
Будь ласка, підтримайте цю справу розголосом і громадською активністю. У четвер, 28 травня, під апеляційним судом Одеси буде акція на підтримку Андрія. Об 11.00.
Я не знаю, що ще сказати і як тут далі дихати. Моя особиста Врадіївка з квитком в один кінець уже почалася.
https://www.facebook.com/hashtag/free%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=%2ANKH-R #freeАндрійХаєцький
UPD: Тим часом слідчі вже готуються вручити Андрієві обвинувальний акт. Вони типу вже в усьому розібралися.
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28.05.2020 12:36 Ответить
Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - НАНУ - Цензор.НЕТ 6724
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28.05.2020 12:37 Ответить
бацька так теж казав перед парадом пабеди! Пройшло 16 днів і отримав +915 випадків за добу. Чекаємо 14-18 днів від відкриття транспорту і тоді можемо стверджувати про щось.. а на разі ця заява пуполістична і злочинна!
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28.05.2020 12:32 Ответить
и что у батьки не так? шляпа соросовская
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28.05.2020 14:24 Ответить
Да чего уж там.Около 950 дней пять было.Потом немного ниже 900 дня три .Теперь больше 900 за сутки..Завтра будет переход 40000 всего.Шведы поначалу шагали ранее по 300,писали даже про феномен Швеции и Белоруссии,а после того как белоруссы обошли их,решили что отставать не надо и давай больше 600 уже несколько дней . Но так не догонят.У бацьки похоже дела похуже.
Что у них без карантина получится скоро увидим.
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28.05.2020 17:35 Ответить
Не кажіть ГОП.
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28.05.2020 12:32 Ответить
ПОП
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28.05.2020 12:35 Ответить
Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - НАНУ, ДА НУ НА@.
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28.05.2020 12:33 Ответить
а вы рискните сделать двадцать тысяч тестов в день...
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28.05.2020 12:36 Ответить
От😂😂самих😂😂тестов😂😂не😂😂умирают😂😂.Не😂😂б...ди!
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28.05.2020 12:54 Ответить
Вот не пьют соду с закипащей водой, а ведь вирусы улепетывают от этого.
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28.05.2020 12:38 Ответить
Сегодня опять почти пятихатка, а у зебилов прошел пик заболеваемости
Походу решили для всей Украины применить антивирусное лекарство изобретенное в Николаеве, которое называется "ТЕСТОВНЕТ ФОРТЕ"
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28.05.2020 12:48 Ответить
дык чел говорит что пик, значит и дальше будет максимум 500 заболевших и 10-15 умерших человек в день (типа, не больше), до вакцины или иммунитета.
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28.05.2020 13:18 Ответить
зебилы ставленники сороса и прочей ***** воз гейтс *********
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28.05.2020 14:24 Ответить
Ура! Мы наконец-то прошли пик, но упоротые почему-то в это не верят.
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28.05.2020 12:55 Ответить
А кто, на основании каких исследований и методик произвели расчет этого пика, если ученые мира утверждают, что природа возникновения и способы распространения этой заразы до сих пор окончательно не известны??? Некоторые "знатоки" уже добрались до того, что якобы вирус зарождается и распространяется в кале и из кала. А это теперь может стать основанием для властей закрыть в домах унитазы и перекрыть канализации. Реально этот "пик" сегодня можно только волюнтаристически назначить в зависимости от выбранного территориального места для этого вируса. Что скорее всего и делается, как и никем не обоснованные ежедневные сводки с фронта "заболевших" при отсутствии Государственной эпид.службы, которая могла бы организовать системный анализ фактического на местах состояния дел. А так не известно "откуда дровишки" и приходится только слушать ежедневные "признания" атамана без войска - единственного на всю страну Главного санитарного врача В.Ляшко без СЭС. Один Ляшко исчез с экранов, нового выставили!Только не известно также - когда же он выполняет как бы свою аналитически-профилактическую санитарную эпидемилогическую работу, если он не вылазит из телеэкранов??? Но всем же известно - один в поле не воин!
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28.05.2020 12:58 Ответить
классика карантина https://info.gesundheitsministerium.at вот . все относительно ответственно сидели по хатах, не шастали по церквах на пасху и гостях. и ровно через месяц, пошла первая ступень ослабления карантина. а там все слушали рашских пропагандонов о "нарушении прав человеков", вот и получили - долгоиграющее плато, смягчаемое ручной статистикой. одно позитивное - раша и сама на той фигне же залетела, которую другим всучивала.
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28.05.2020 12:58 Ответить
бот сороса пиши еще мы посмеемся
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28.05.2020 14:25 Ответить
Україна дійсно пройшла пік епідемії ще місяць тому в районі 26 квітня. Перевірити це може кожен, хто вчив математику у вузі не за сало і хто володіє публічною офіційною щоденною інформацією від МОЗ України щодо кількості заражених, хворих і загиблих. В цьому я переконався коли власноруч обрахував з допомогою калькулятора у смартфоні криву росту епідемії. І цифри практично збіглися з тим, що нарахували вчені із Сінгапуру і опублікували статтю десь місяць тому щодо прогнозу по епідемії у світі, зокрема, і в Україні. І те ж саме рахувала робоча група при НАНУ і мабуть за чималі гроші дійшли до висновку про плато на кривій росту епідемії. Дебіли, а не академіки. Порахуйте першу похідну росту кількості виявлених інфікованих від часу з тижневим часовим інтервалом. Там чіткий пік 26 квітня і ніякого плато.
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28.05.2020 13:03 Ответить
когда в стране правят имбецилы, ничего удивительного, что у нас уже все позади))))
давайте признаем, что выбрав зеленое дерьмо во власть мы подписали себе приговор.
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28.05.2020 13:10 Ответить
Пик прошли но максимум еще будет
Как удобно правда?и отвечать не нужно за все предыдущие пистежи и копеечка с бюджета исправно капнет...бггг
Как лохов
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28.05.2020 13:12 Ответить
БЕССМЫСЛЕННЫЙ НАБОР СЛОВ, наукообразие с отдельными бриллиантами:

"По его словам, под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.
"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели", - сообщил он"

Вообще то он хотел сказать, что количество заражённых в единицу времени сперва возрастало, а теперь спадает.
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28.05.2020 13:16 Ответить
А.Райкин на подобные опусы образно говорил: Я ему это не сказал, я ему это подумал? О каких пиках и экстремумах можно говорить, если до сих пор нет научных доказательств ни о механизме возникновения, ни о способах распространения этой заразы. Американцы, например, на днях обещают опубликовать результаты исследований, что это вирус через поверхности и плоскости ее передается. Тогда зачем перчатки и все эти антисептики, на которые заставили практически весь бизнес раскошелиться?
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28.05.2020 13:37 Ответить
Юра, не вали всё в кучу. Экстремум отдельно, перчатки отдельно. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ график зависимости числа заразившихся от даты - наблюдаемый факт, наблюдение которого не требует понимания механизма возникновения. И даже ношения перчаток.
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28.05.2020 15:40 Ответить
Академик навешал лапши зеленым баранам
А по факту, конченные зебилы не смогли спрогнозировать эпидемию, не перекрыли вовремя границы, начали свозить зараженных заробитчан без обсервации.
Когда начались первые случаи заболевания они испугались и ввели тотальный карантин.
Тогда рост заболеваемости остановился, но с ним и начала останавливаться экономика
Они опять испугались и отменили тотальный карантин.

Вот и вся математическая модель пандемии
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28.05.2020 13:33 Ответить
все в точку.
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28.05.2020 16:12 Ответить
Украина на данный момент преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко Источник: https://censor.net/n3198538

Игорь Бровченко - Старший дослідник
Доктор фізико-математичних наук (Механіка рідини, газу та плазми)No commemt.
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28.05.2020 14:16 Ответить
сам тестируйся ****** гейтса
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28.05.2020 14:26 Ответить
Всі ці "дослідження" грунтуються на липових даних, бо в нас немає розгалуженої системи виявлення хворих. А там, де немає ніяких тестів, там немає і ніяких хворих.
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28.05.2020 15:03 Ответить
О каком СПАДе речь, если сегодня на 156 инфицированных больше, чем вчера? Мы еще даже не вышли на ПЛАТО! Хотя так хотелось бы, чтобы эта эпидемия уже ушла безвозвратно!
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28.05.2020 16:20 Ответить
страна не пуганных правящих идиотов))))
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29.05.2020 12:05 Ответить
 
 