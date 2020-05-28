Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - НАНУ. ВИДЕО
Украина на данный момент преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко в ходе пресс-конференции.
По его словам, под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.
"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели", - сообщил он.
Напомним, 22 мая ВОЗ сообщила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром пандемии COVID-19.
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Одесити, схоже на те, що зараз знову майбутнє країни залежить від вас: від того, чи вдасться вам, об'єднавшись, відбити від зажертої системи поліцейського свавілля одну живу душу, яку вже призначили цапом-відбувайлом. "Вставити їм ногу в двері", є такий вираз у психології (калька з англійської ідіоми). Саме час це зробити - для Андрія Хаєцького, для себе і для всіх нас.
Бо це вже таки за межею, це вже Рашка (я такі російські новини регулярно читаю вже рр. 10, інших там практично немає).
Пора сказати "ні!"
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158438632541449&set=a.10150723198936449&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=H-R 26 мая в 06:15 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
На початку травня мене спіткало горе, найбільше в житті кожної людини. А тепер підкотилося ще одне, від якого зовсім неможливо дихати. Дуже близька і дорога мені людина, https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A5%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100000896427593?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=KH-R Андрій Хаєцький , зараз у СІЗО за обвинуваченням, сфабрикованим на 200%.
Груднева пожежа в одеському коледжі економіки й права - трагедія національного масштабу, і Андрій, уже там не працюючи, переживав її болісніше за багатьох інших, бо любив своїх студентів, поважав колег. І я зблизька й у деталях знаю, як він переймався чужою недбалістю щодо будівлі, яка й стала причиною трагедії, і яку тепер намагаються повішати на нього. Всі докази проти нього - чиста фікція, кожен можна неспростовно розбити. Як, наприклад, казочку про те, що він працював у коледжі до 2 грудня - до того часу Андрій вже давно встиг звільнитися, з'їздити до мене в гості у Харків, де я жила на резиденції, і потім ми обоє повернулися по домівках. Ніхто не подавав його в розшук, бо й від слідства він не ховався. Таких деталей багато і я готова повторити їх під присягою.
Андрія хочуть зробити крайнім, бо йому немає чим відкуповуватися від слідства. Так, у них навіть прейскурант є. Тому йому й призначили найсуворіший запобіжний засіб з усіх підозрюваних. Він на 2 місяці у СІЗО без права застави, а справжні винуватці пожежі - під домашнім арештом, чи й не під слідством взагалі. Це відверта демонстрація. Це кафкіанський процес.
Андрій - кришталева, абсолютно чиста людина, з тих, на кому ще тримається віра в цей світ. Одне живе серце. І в цьому серці стоїть протез мітрального клапана. Тому будь-яке нервове потрясіння може мати для нього смертельні наслідки, не кажучи вже про все інше, на що здатна, як бачимо, наша й далі репресивна система. Авжеж, це така смачна традиція - ламати поетів і патріотів.
Будь ласка, підтримайте цю справу розголосом і громадською активністю. У четвер, 28 травня, під апеляційним судом Одеси буде акція на підтримку Андрія. Об 11.00.
Я не знаю, що ще сказати і як тут далі дихати. Моя особиста Врадіївка з квитком в один кінець уже почалася.
https://www.facebook.com/hashtag/free%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%85%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCNBjja-WN3hyED6OtEeFQ_lt6junZn36MYYAB7dykbGyPxouJQD5Lc8AG0Yf8anAEKIF8GwYGmxs7OuVQQlJt8-PtZs4EKbb0UVn9yOqXrSsfnXJAssjfjWCMNSKttpfCU3SnJWoDtO-xZyhqLhb2yHXKMg-PRojjATKp1uXcBBUIh7lcvEpVR_hHIJM0GfaKtZyUDXfxbf88t0nXgQmkHKNKdtF4t_WMItxO-OcaF0dWLx_Erj9VuPt1-uUzdU6gpQb2vqG6WLp1TC_Y_enjzrrO-*********************-ydpHBvYDXPa0gf_l0a-rrVc_s-vFX4LQ&__tn__=%2ANKH-R #freeАндрійХаєцький
UPD: Тим часом слідчі вже готуються вручити Андрієві обвинувальний акт. Вони типу вже в усьому розібралися.
Что у них без карантина получится скоро увидим.
Походу решили для всей Украины применить антивирусное лекарство изобретенное в Николаеве, которое называется "ТЕСТОВНЕТ ФОРТЕ"
давайте признаем, что выбрав зеленое дерьмо во власть мы подписали себе приговор.
Как удобно правда?и отвечать не нужно за все предыдущие пистежи и копеечка с бюджета исправно капнет...бггг
Как лохов
"По его словам, под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.
"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели", - сообщил он"
Вообще то он хотел сказать, что количество заражённых в единицу времени сперва возрастало, а теперь спадает.
А по факту, конченные зебилы не смогли спрогнозировать эпидемию, не перекрыли вовремя границы, начали свозить зараженных заробитчан без обсервации.
Когда начались первые случаи заболевания они испугались и ввели тотальный карантин.
Тогда рост заболеваемости остановился, но с ним и начала останавливаться экономика
Они опять испугались и отменили тотальный карантин.
Вот и вся математическая модель пандемии
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко Источник: https://censor.net/n3198538
Игорь Бровченко - Старший дослідник
Доктор фізико-математичних наук (Механіка рідини, газу та плазми)No commemt.