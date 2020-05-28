Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, - НАНУ. ВИДЕО

Украина на данный момент преодолела пик заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко в ходе пресс-конференции.

По его словам, под пиком имеется в виду максимальное значение, которого нельзя избежать.

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме это было плато и мы его преодолели", - сообщил он.

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Напомним, 22 мая ВОЗ сообщила, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром пандемии COVID-19.