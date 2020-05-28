Тарифы на коммунальные услуги расти не будут, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на слухи, коммунальные платежи расти не будут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр назвал информацию о росте коммунальных платежей слухами и заверил, что они расти не будут.

Также он отметил, что уже почти неделю государство находится на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел после коронавируса, равно количеству инфицированных.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что людям надо разъяснять: безопасность во время выхода из карантина остается приоритетом. Ведь, по словам чиновника, в некоторых странах, где быстро ослабляют ограничения, возникают новые сильные вспышки инфекции.

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