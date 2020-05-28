Тарифы на коммунальные услуги расти не будут, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на слухи, коммунальные платежи расти не будут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Премьер-министр назвал информацию о росте коммунальных платежей слухами и заверил, что они расти не будут.
Также он отметил, что уже почти неделю государство находится на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел после коронавируса, равно количеству инфицированных.
В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что людям надо разъяснять: безопасность во время выхода из карантина остается приоритетом. Ведь, по словам чиновника, в некоторых странах, где быстро ослабляют ограничения, возникают новые сильные вспышки инфекции.
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http://budport.com.ua/news/17554-kommunalka-podorozhaet-na-1000-grn-pochemu-budem-platit-bolshe Коммуналка подорожает на 1000 грн: почему будем платить больше?
График повышения тарифов следующий:
С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.
С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.
С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.
С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.
Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.
В итоге даже за скромную двушку придется переплачивать до 700-800 гривен в месяц.
Аптиміст...
Просто это НАНО-митинги, это НАНО-техноглогии
две платежки за электрику, плюс отмена льготных 100 квт уже анонсировано, повышение за воду (Днепр, предлагают вместо 21,42 за куб (сейчас) до 29,12... и это на минуточку... Днепр на Днепре!!! ) ну и так по-мелочи )))) как не за домофон (так за магнитофон))))
газ мировая цена 34 доллара за 1000 кубов
газ внутренняя цена 4500 грн за 1000 кубов (причем половина газа добывается в Украине)
1. Газу (не використаного на опалення) у сховищах лишилося значно більше, ніж минулого року.
2. Зима була значно теплішою, ніж попередня.
3. Вартість газу у порінянні з минулим сезоном значно зменштилася, АЛЕ
4. Цифри у платіжках за центральне опланення/гаряче водопостачання (м.Запоріжжя) - такі ж, як минулого сезону.
Висновок: розказуйте байки-казочки Бубочці, а не громадянам. Отже, підраХУЙТЕ краще.
А Иначе Ахметов и друг владельцы энергосетей и электростанций получают жирный куш а украинцы-жирнуый кукиш Где НКРУ а АМКУ?
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Это пример того, что правая рука не знает, что делает левая.