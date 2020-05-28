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Тарифи на комунальні послуги не зростатимуть, - Шмигаль

Тарифи на комунальні послуги не зростатимуть, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попри чутки, комунальні платежі не зростатимуть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Прем'єр-міністр назвав інформацію про зростання комунальних платежів чутками і запевнив, що вони не зростатимуть.

Також він зазначив, що вже майже тиждень держава перебуває на так званому плато: щодня кількість тих, хто одужав після коронавірусу, дорівнює кількості інфікованих.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що людям треба роз'яснювати: безпека під час виходу з карантину залишається пріоритетом. Адже, за словами чиновника, в деяких країнах, де швидко послаблюють обмеження, виникають нові сильні спалахи інфекції.

Читайте також: "Україні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії", - Зеленський

Автор: 

Аваков (2189) тарифи (1983) комунальні послуги (567) Денис Шмигаль (4538)


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Топ коментарі
+28
значит вырастут в ближайшее время
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28.05.2020 13:46
+22
Если правительство говорит, что все хорошо, значит туши свет, сливай воду. Будут грабить
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28.05.2020 13:47
+19
Тарифы на коммунальные услуги расти не будут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1381
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28.05.2020 13:50
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а знижуватись?
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28.05.2020 13:46 Відповісти
Коронавирус на хлеб не намажешь.
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28.05.2020 14:08 Відповісти
значит вырастут в ближайшее время
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28.05.2020 13:46 Відповісти
введуть абонплату на елєктропровода та розділять на дві платьожки
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28.05.2020 13:51 Відповісти
Абонка это нормально. Но где к этой абонке возможность выбрать поставщика?
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28.05.2020 14:51 Відповісти
значит вырастут в ближайшее время

http://budport.com.ua/news/17554-kommunalka-podorozhaet-na-1000-grn-pochemu-budem-platit-bolshe Коммуналка подорожает на 1000 грн: почему будем платить больше?

График повышения тарифов следующий:
С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.
С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.
С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.
С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.
Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.
В итоге даже за скромную двушку придется переплачивать до 700-800 гривен в месяц.
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28.05.2020 15:18 Відповісти
Если правительство говорит, что все хорошо, значит туши свет, сливай воду. Будут грабить
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28.05.2020 13:47 Відповісти
Тарифы на коммунальные услуги расти не будут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9460
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28.05.2020 13:47 Відповісти
...Хе-хе...ну разве, что после выборов "немножечко"
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28.05.2020 15:15 Відповісти
А сколько часов расти не будут? Или может дней?
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28.05.2020 13:48 Відповісти
Будет отрицательное понижение )))
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28.05.2020 13:48 Відповісти
а долар? А доларова ціна на нафту і газ?

Аптиміст...
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28.05.2020 13:49 Відповісти
Тарифы на коммунальные услуги расти не будут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1381
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28.05.2020 13:50 Відповісти
Так усіх дякул Петро Олексійович зібрав. Небагато- відсотків 8 вийшло.
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28.05.2020 14:18 Відповісти
За писсюониста даже особо упоротое зебилье не рискнет выйти - побьют!))
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28.05.2020 14:51 Відповісти
Вы просто не видите! Они происходят каждый день и каждую минуту.
Просто это НАНО-митинги, это НАНО-техноглогии
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28.05.2020 15:26 Відповісти
Две недели назад было заявлено, что до конца года никаких изменений в тарифах не электроэнергию для бытовых потребителей не будет. Ровно через пять дней после этого нам объявили, что с сентября электричество для нас станет дороже почти в два раза. Прошла еще одна неделя, во время которой правительство присматривалось к реакции народа. Пипл схавал! Отлично, идем дальше. Следующая итерация: Шмыгаль выступает с заявлением, что коммуналка не вырастет. Как думаете, что будет дальше? Правильно, через неделю пипл опять схавает, что "норму шоколада увеличили с 75 грамм до 50". Приятного аппетита, терпилы.
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28.05.2020 13:50 Відповісти
Правильнее с 70г до 50 мл, как в порциях мороженного с 100г до 70 мл
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28.05.2020 15:21 Відповісти
А платежи за электичество (которые уже с июля расти будут) уже к комунальным не относятся? а какие еще тарифы перестанут относится к комунальным?!!
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28.05.2020 13:53 Відповісти
там тех тарифов, как диких обезьян. они все кааак прыгнут!
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28.05.2020 13:54 Відповісти
Сказали не будут, значит не будут, до конца месяца гарантировано.
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28.05.2020 14:01 Відповісти
не свисти! а то у нас денег и так... не как у малюськи ))))))
две платежки за электрику, плюс отмена льготных 100 квт уже анонсировано, повышение за воду (Днепр, предлагают вместо 21,42 за куб (сейчас) до 29,12... и это на минуточку... Днепр на Днепре!!! ) ну и так по-мелочи )))) как не за домофон (так за магнитофон))))
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28.05.2020 14:03 Відповісти
вы не поняли смысл игры, просто все что вы перечислили по мнению шмыгаля это уже не комунальные платежи они уже по другому будут называтся, так что комуналка не вырастит!!
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28.05.2020 14:10 Відповісти
є ще один нюанс платіж за ел.енергію розділили на два тому і комісія за платіж вже збільшується вдвічі.
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28.05.2020 14:15 Відповісти
Смешно. Особенно на фоне падения мировых цен на энергоносители.
газ мировая цена 34 доллара за 1000 кубов
газ внутренняя цена 4500 грн за 1000 кубов (причем половина газа добывается в Украине)
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28.05.2020 14:04 Відповісти
Тарифы расти не будут, но платежки вырастут. "Парадокс Шмыги" - под таким названием это явление войдет в учебники по экономике.
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28.05.2020 14:05 Відповісти
а зуб дає?
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28.05.2020 14:05 Відповісти
на коммунальные не будут, будут на воду, электричество и газ...
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28.05.2020 14:09 Відповісти
Тарифи на комунальні послуги не зростатимуть, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 248
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28.05.2020 14:10 Відповісти
Свежо предание, но серится с трудом, - ответил народ на карантине....
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28.05.2020 14:13 Відповісти
Кто вот сейчас в это поверил - тот конченый кретин.
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28.05.2020 14:16 Відповісти
а у червні ?
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28.05.2020 14:18 Відповісти
Пане прем'єр-міністре! *******:
1. Газу (не використаного на опалення) у сховищах лишилося значно більше, ніж минулого року.
2. Зима була значно теплішою, ніж попередня.
3. Вартість газу у порінянні з минулим сезоном значно зменштилася, АЛЕ
4. Цифри у платіжках за центральне опланення/гаряче водопостачання (м.Запоріжжя) - такі ж, як минулого сезону.
Висновок: розказуйте байки-казочки Бубочці, а не громадянам. Отже, підраХУЙТЕ краще.
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28.05.2020 14:22 Відповісти
А воно глухе.Не чує...
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28.05.2020 15:28 Відповісти
Пока их народ не вешает, расти будут бесконечно.
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28.05.2020 14:22 Відповісти
Пока эта территория не станет государством, а аборигены - вменяемыми гражданами, ничего не поможет
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28.05.2020 14:58 Відповісти
Ну всё, готовьтесь к повышению. Все что они обещают, происходит с точностью до наоборот.. Кто их за язык тянет?!
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28.05.2020 14:28 Відповісти
_Язык, не язык - это неважно! Они пришли грабить и не остановятся. Если только их не остановят.
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28.05.2020 14:32 Відповісти
Не зростатимуть, справді? То коли чекати зростання? Бо в нас все як у зазеркаллі - політики обіцяють одне, а в результаті все стається навпаки. Платіжка за електрику спецом ділиться на 2, щоб не було зростання? І ще, Шмигаль, не ламай комедію, твій шеф взагалі то у передвиборній ахінеї обіцяв знизити комуналку
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28.05.2020 14:34 Відповісти
На осень овец стричь будут наверняка, пускай летом травку покушают.
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28.05.2020 14:39 Відповісти
Аваков тут как тут, подписался...шел бы с изнасилваниями боролся..полициянт)))
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28.05.2020 14:44 Відповісти
Брешешь
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28.05.2020 14:50 Відповісти
доставка газу . води по трубопроводам та електроенергії в тарифи не входять?
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28.05.2020 14:50 Відповісти
Еще можно за рассылку платежек отдельную платежку выставлять
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28.05.2020 14:52 Відповісти
Абонка это нормально, но только вместе в рынком соответствующих ресурсов. А так - да, побор.
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28.05.2020 15:00 Відповісти
цены на газ в ЕС упали в ТРИ раза до 70 долларов за тыс кубов. На нефть и нефтепродукты оптовые цены тоже упали почти в 2 раза-а в Украине тепло и электричество(которые вырабатываются в основном сжиганием газа и мазута+уголь(которого цена в мире тоже упала)-остаются по прежним ценам? Реально коммуналка должна быть уменьшена если не в два то как мин в полтора раза!
А Иначе Ахметов и друг владельцы энергосетей и электростанций получают жирный куш а украинцы-жирнуый кукиш Где НКРУ а АМКУ?
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28.05.2020 15:14 Відповісти
Ага, просто увеличат КОЛИЧЕСТВО тарифов... (типа "за доставку, "облуживания" "мы так хотим" и т.д.) - тем самым итоговые суммы для населения будут УВЕЛИЧЕНЫ !!!
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28.05.2020 15:26 Відповісти
Сами создали проблему, сами решили, и теперь их надо похвалить еще... Пусть понижают тарифы!!!
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28.05.2020 15:42 Відповісти
Большинство коммунальных услуг (водоснабжение, канализация, ЖЭК, вывоз ТБО, цены на проезд в маршрутках и пр.) устанавливают местные власти (которые избраны в 2015 году), а не кабмин. Поэтому, коммунальные услуги растут и будут расти, потому как городским головам к должностным окладам нужны еще и различные надбавки в размере 2-3х должностных окладов и премиальные, не считая отмытых денежных средств в свой карман.
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28.05.2020 15:47 Відповісти
Тарифы на коммунальные услуги расти не будут, - Шмыгаль

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Это пример того, что правая рука не знает, что делает левая.
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28.05.2020 16:24 Відповісти
Чмо брехливые ахметовское.
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28.05.2020 17:06 Відповісти
Каялась свиня гімно їсти.
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28.05.2020 17:10 Відповісти
Обеспечьте людей работой и достойной з /п,а про тарифы даже не упоминайте,пока ветер без камней.
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28.05.2020 17:32 Відповісти
шмыга лошит лохов
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28.05.2020 18:30 Відповісти
За поднятие тарифов отвечал петька великолепный.
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28.05.2020 19:01 Відповісти
Тарифи на комунальні послуги не зростатимуть, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2003
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28.05.2020 20:15 Відповісти
зрада.
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28.05.2020 22:38 Відповісти
 
 