"Последний звонок" в Киеве проведут онлайн, - КГГА

29 мая в 12:15 состоится празднование дня "Последнего звонка - 2020" онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка - 2020" организовали онлайн", - говорится в сообщении.

29 мая, на телеканале "Киев" прозвучат поздравления, теплые слова о школе, учителях, учениках и родителях, которые особенно важны для каждого в этом году.

Кроме того, на телеканале в течение дня будут транслировать специальные программы, посвященные празднику "Последнего звонка - 2020".

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