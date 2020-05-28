"Последний звонок" в Киеве проведут онлайн, - КГГА
29 мая в 12:15 состоится празднование дня "Последнего звонка - 2020" онлайн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"К сожалению, карантин, вызванный пандемией COVID-19, внес свои коррективы и традиционный торжественный формат празднования изменился на онлайн. Чтобы поддержать выпускников и их учителей, которые вместе провели эти 11 лет обучения, праздник "Последнего звонка - 2020" организовали онлайн", - говорится в сообщении.
29 мая, на телеканале "Киев" прозвучат поздравления, теплые слова о школе, учителях, учениках и родителях, которые особенно важны для каждого в этом году.
Кроме того, на телеканале в течение дня будут транслировать специальные программы, посвященные празднику "Последнего звонка - 2020".
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(правда родители сэкономят копейку)... но разве это заменит память о выпускном ?
печально...
Впрочем, лично я, как врач-психиатр, расцениваю данное мероприятие в стиле ля СССР, как форму психического заболевания с реактивным состоянием, и проявляющуюся в депрессивном синдроме принимающим иногда форму тяжёлого невротического или психотического состояния протекающегр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7 невротического или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7 психотического состояния, протекающего с гипотемией.
Я зі сміхом пригадую 196х рік, коли я звкінчував 6-й чи 7-й клас. Тоді випускалися і ті хто вчився 11 років за старою програмою, і ті хто вчився 10 років. В нашій школі набралося 7 класів випускників. І в ролі "першокласників" рекрутували учнів з 1-го по 7-й клас, тобто і наш клас теж. Нам випускники подарувала дитячі книжки з підписом "Дорогому першокласнику...".
Потім ми (ядро класу) поїхали на дачу нашої однокласниці, пили легке вино, купалися, обговорювали параметри фігур однокласниць. Після чого назбирали кубометр пуху з тополь, запхали у бочку з відпрацьованим машинним маслом і урочисто підпалили.
Неврозів та психозів у когось із нас не було помічено.