"Останній дзвоник" у Києві проведуть онлайн, - КМДА
29 травня о 12:15 відбудеться святкування дня "Останнього дзвоника - 2020" онлайн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
На жаль, карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи і традиційний урочистий формат святкування змінився на онлайн. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника – 2020" організували онлайн", - йдеться в повідомленні.
29 травня на телеканалі "Київ" пролунають вітання, теплі слова про школу, вчителів, учнів та батьків, які особливо важливі для кожного цьогоріч.
Окрім того, на телеканалі "Київ" впродовж дня транслюватимуть спеціальні програми, присвячені святу "Останнього дзвоника – 2020".
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(правда родители сэкономят копейку)... но разве это заменит память о выпускном ?
печально...
Впрочем, лично я, как врач-психиатр, расцениваю данное мероприятие в стиле ля СССР, как форму психического заболевания с реактивным состоянием, и проявляющуюся в депрессивном синдроме принимающим иногда форму тяжёлого невротического или психотического состояния протекающегр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7 невротического или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7 психотического состояния, протекающего с гипотемией.
Я зі сміхом пригадую 196х рік, коли я звкінчував 6-й чи 7-й клас. Тоді випускалися і ті хто вчився 11 років за старою програмою, і ті хто вчився 10 років. В нашій школі набралося 7 класів випускників. І в ролі "першокласників" рекрутували учнів з 1-го по 7-й клас, тобто і наш клас теж. Нам випускники подарувала дитячі книжки з підписом "Дорогому першокласнику...".
Потім ми (ядро класу) поїхали на дачу нашої однокласниці, пили легке вино, купалися, обговорювали параметри фігур однокласниць. Після чого назбирали кубометр пуху з тополь, запхали у бочку з відпрацьованим машинним маслом і урочисто підпалили.
Неврозів та психозів у когось із нас не було помічено.