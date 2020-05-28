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Новини Коронавірус і карантин
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"Останній дзвоник" у Києві проведуть онлайн, - КМДА

29 травня о 12:15 відбудеться святкування дня "Останнього дзвоника - 2020" онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

На жаль, карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи і традиційний урочистий формат святкування змінився на онлайн. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника – 2020" організували онлайн", - йдеться в повідомленні.

29 травня на телеканалі "Київ" пролунають вітання, теплі слова про школу, вчителів, учнів та батьків, які особливо важливі для кожного цьогоріч.

Окрім того, на телеканалі "Київ" впродовж дня транслюватимуть спеціальні програми, присвячені святу "Останнього дзвоника – 2020".

Також читайте: Проведення випускних в установах освіти залежить від того, коли закінчиться карантин, - Міносвіти

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2363) Київ (19401) останній дзвоник (13) школа (2202) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
По скайпу таскатимуть.
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28.05.2020 14:20
+3
дбл бл.!
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28.05.2020 14:18
+2
а трэш с тасканием первоклашки на плече выпускника как?
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28.05.2020 14:19
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дбл бл.!
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28.05.2020 14:18 Відповісти
а трэш с тасканием первоклашки на плече выпускника как?
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28.05.2020 14:19 Відповісти
По скайпу таскатимуть.
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28.05.2020 14:20 Відповісти
Оденут выпускника и первоклашку в химзащиту, а колокольчик обработают антисептиком
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28.05.2020 14:33 Відповісти
А купання у фонтанах п'яних випускниць?
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28.05.2020 15:14 Відповісти
печально...фоток не будет - девочки-принцессы , мальчики-мачо...
(правда родители сэкономят копейку)... но разве это заменит память о выпускном ?
печально...
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28.05.2020 14:23 Відповісти
Можна вдягти захисний костюм, маску, начепити стрічку ;випускник; і сфоткатися у себе в кімнаті на фоні ноутбука.
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28.05.2020 15:16 Відповісти
до речі..святкували днюху...і для фото всі наділи маски за столом - щоби вже точно не забути цей рік ))))
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28.05.2020 15:25 Відповісти
Совок неискореним.
Впрочем, лично я, как врач-психиатр, расцениваю данное мероприятие в стиле ля СССР, как форму психического заболевания с реактивным состоянием, и проявляющуюся в депрессивном синдроме принимающим иногда форму тяжёлого невротического или психотического состояния протекающегр https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7 невротического или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7 психотического состояния, протекающего с гипотемией.
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28.05.2020 14:36 Відповісти
Ви маєте на увазі "останній дзвінок" взагалі чи цьогорічний онлайн?
Я зі сміхом пригадую 196х рік, коли я звкінчував 6-й чи 7-й клас. Тоді випускалися і ті хто вчився 11 років за старою програмою, і ті хто вчився 10 років. В нашій школі набралося 7 класів випускників. І в ролі "першокласників" рекрутували учнів з 1-го по 7-й клас, тобто і наш клас теж. Нам випускники подарувала дитячі книжки з підписом "Дорогому першокласнику...".
Потім ми (ядро класу) поїхали на дачу нашої однокласниці, пили легке вино, купалися, обговорювали параметри фігур однокласниць. Після чого назбирали кубометр пуху з тополь, запхали у бочку з відпрацьованим машинним маслом і урочисто підпалили.
Неврозів та психозів у когось із нас не було помічено.
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28.05.2020 15:08 Відповісти
 
 