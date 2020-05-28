"Останній дзвоник" у Києві проведуть онлайн, - КМДА

29 травня о 12:15 відбудеться святкування дня "Останнього дзвоника - 2020" онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

На жаль, карантин, спричинений пандемією COVID-19, вніс свої корективи і традиційний урочистий формат святкування змінився на онлайн. Аби підтримати цьогорічних випускників та їхніх вчителів, які разом провели ці 11 років навчання, свято "Останнього дзвоника – 2020" організували онлайн", - йдеться в повідомленні.

29 травня на телеканалі "Київ" пролунають вітання, теплі слова про школу, вчителів, учнів та батьків, які особливо важливі для кожного цьогоріч.

Окрім того, на телеканалі "Київ" впродовж дня транслюватимуть спеціальні програми, присвячені святу "Останнього дзвоника – 2020".

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