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Новости Правосудие
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Пожар в одесском колледже: суд выпустил поэта Хаецкого из-под стражи

Пожар в одесском колледже: суд выпустил поэта Хаецкого из-под стражи

Суд отпустил из-под стражи одесского поэта и активиста Андрея Хаецкого, подозреваемого по делу о пожаре в колледже, где он раньше работал.

Соответствующее решение принял Апелляционный суд Одесской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Применить к Хаецкому Андрею Ивановичу меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов Украины Андрея Колебошина и Сергея Урбанского", - говорится в решении суда.

Также Хаецкий обязан сообщать правоохранителям об изменении своего места жительства и работы, не отлучаться из Одессы без разрешения, прибывать по каждому требованию правоохранителей, сдать загранпаспорт и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

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Таким образом, суд удовлетворил просьбу защиты Хаецкого, который хотел отменить предыдущее решение суда об аресте мужчины.

Адвокаты обращали внимание, что подозреваемый добровольно пришел к следователю за подозрением, а затем самостоятельно явился на суд.

Прокуроры объясняли арест Хаецкого тем, что он якобы скрывался от следствия. В частности, не являлся по вызовам его в качестве свидетеля.

Защита ответила на это, что повестки приходили на адрес, где мужчина давно не живет. Кроме того, он работал в коммунальном учреждении, и по мнению адвокатов, правоохранители на самом деле не пытались его найти.

Кроме того, адвокаты настаивают, что в обязанности Хаецкого не входила пожарная безопасность, а на момент пожара он уже не работал в учебном заведении.

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Также защита апеллировала к тому, что Хаецкий является инвалидом 3-й группы с детства, имеет искусственный клапан в сердце и находится в медицинской части следственного изолятора.

Напомним, 15 мая прокуратура заявила , что сообщила о подозрении в деле пожаре в одесском колледже еще двум лицам, в том числе, Хаецкому. Он ранее занимал должность заместителя директора колледжа по административно-хозяйственной работе. Хаецкого подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар. При этом отмечалось, что местонахождение мужчины нужно установить. Позднее 18 мая он обратился в полицию и получил сообщение о подозрении. 22 мая суд арестовал Хаецкого без права внесения залога. В его поддержку высказывались общественные активисты и деятели искусства. В частности, общественная организация PEN Ukraine выступила с заявлением в защиту Хаецкого.

Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.

Автор: 

Одесса (7860) пожар (5930) суд (25073) юстиция (758) Хаецкий Андрей (3)


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Топ комментарии
+12
Дякуємо всім небайдужим, які зробили розголос про чергове свавілля анти-правоохоронних органів.

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https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158442566503953?__cft__[0]=AZXJ2G4BN8QW6qhA4LTq2ZO1eJHkWGtex4UIyL2bpOYv-7XjM1GONQyYShn6zj0i1IOWIzST0rtUEWhjpvsC0knwZdYCrwC86whPCklq0859UB9TsLAlITPif6et6Q2zXqobSQ9KJk25g1U5qSVii5xrQ8nXvmq6yDFc-O142cUB0EEgnOUCXfbURH3HnDJ2nmM&__tn__=%2CO%2CP-R 26 травня о 19:20 ·

Одесити, схоже на те, що зараз знову майбутнє країни залежить від вас: від того, чи вдасться вам, об'єднавшись, відбити від зажертої системи поліцейського свавілля одну живу душу, яку вже призначили цапом-відбувайлом.
"Вставити їм ногу в двері", є такий вираз у психології (калька з англійської ідіоми). Саме час це зробити - для Андрія Хаєцького, для себе і для всіх нас.

Бо це вже таки за межею, це вже Рашка (я такі російські новини регулярно читаю вже рр. 10, інших там практично немає).

Пора сказати "ні!"
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28.05.2020 14:26
+5
Сначала женщин, теперь уже и за инвалидов взялись, следующие - дети.
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28.05.2020 14:41
+2
Він за своїми обов'язками НЕ ВІДПОВІДАВ за пожежну безпеку.
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28.05.2020 15:06
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Дякуємо всім небайдужим, які зробили розголос про чергове свавілля анти-правоохоронних органів.

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?__cft__[0]=AZXJ2G4BN8QW6qhA4LTq2ZO1eJHkWGtex4UIyL2bpOYv-7XjM1GONQyYShn6zj0i1IOWIzST0rtUEWhjpvsC0knwZdYCrwC86whPCklq0859UB9TsLAlITPif6et6Q2zXqobSQ9KJk25g1U5qSVii5xrQ8nXvmq6yDFc-O142cUB0EEgnOUCXfbURH3HnDJ2nmM&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158442566503953?__cft__[0]=AZXJ2G4BN8QW6qhA4LTq2ZO1eJHkWGtex4UIyL2bpOYv-7XjM1GONQyYShn6zj0i1IOWIzST0rtUEWhjpvsC0knwZdYCrwC86whPCklq0859UB9TsLAlITPif6et6Q2zXqobSQ9KJk25g1U5qSVii5xrQ8nXvmq6yDFc-O142cUB0EEgnOUCXfbURH3HnDJ2nmM&__tn__=%2CO%2CP-R 26 травня о 19:20 ·

Одесити, схоже на те, що зараз знову майбутнє країни залежить від вас: від того, чи вдасться вам, об'єднавшись, відбити від зажертої системи поліцейського свавілля одну живу душу, яку вже призначили цапом-відбувайлом.
"Вставити їм ногу в двері", є такий вираз у психології (калька з англійської ідіоми). Саме час це зробити - для Андрія Хаєцького, для себе і для всіх нас.

Бо це вже таки за межею, це вже Рашка (я такі російські новини регулярно читаю вже рр. 10, інших там практично немає).

Пора сказати "ні!"
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28.05.2020 14:26 Ответить
Сначала женщин, теперь уже и за инвалидов взялись, следующие - дети.
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28.05.2020 14:41 Ответить
а як довго він вже там не працював?
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28.05.2020 14:52 Ответить
А яке це має значення ? ..Людина звільнилась . на його місце прийшов другий або хтось в.о.ось хай і відповідає .
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28.05.2020 15:00 Ответить
іноді рішаюче - можна піти з посади, кинувши усе як прийняв. а у нового може не вистачити часу усе поправити. виходить подстава нового.
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28.05.2020 15:05 Ответить
Він за своїми обов'язками НЕ ВІДПОВІДАВ за пожежну безпеку.
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28.05.2020 15:06 Ответить
ясно.
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28.05.2020 15:11 Ответить
"Думская":
"Дело о пожаре в доме Асвадурова: правоохранители нашли стрелочника?"

https://dumskaya.net/news/vybrali-novuyu-zhertvu-pravoohraniteli-naznachil-116555/

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28.05.2020 15:08 Ответить
Вечно ищут козлов отпущения.Одесская традиция такая.Карательная мафия неистребима в Одесе.Мусора ,плокулолы и Фемина.Давно так.Задолго до 2мая 2014.Михо сожрали с потрохами.Не сами ,правда,а с предводителями.
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28.05.2020 15:39 Ответить
Поэт в Одессе - больше, чем поэт.
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29.05.2020 00:14 Ответить
 
 