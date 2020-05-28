Пожар в одесском колледже: суд выпустил поэта Хаецкого из-под стражи

Суд отпустил из-под стражи одесского поэта и активиста Андрея Хаецкого, подозреваемого по делу о пожаре в колледже, где он раньше работал.

Соответствующее решение принял Апелляционный суд Одесской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Применить к Хаецкому Андрею Ивановичу меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов Украины Андрея Колебошина и Сергея Урбанского", - говорится в решении суда.

Также Хаецкий обязан сообщать правоохранителям об изменении своего места жительства и работы, не отлучаться из Одессы без разрешения, прибывать по каждому требованию правоохранителей, сдать загранпаспорт и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

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Таким образом, суд удовлетворил просьбу защиты Хаецкого, который хотел отменить предыдущее решение суда об аресте мужчины.

Адвокаты обращали внимание, что подозреваемый добровольно пришел к следователю за подозрением, а затем самостоятельно явился на суд.

Прокуроры объясняли арест Хаецкого тем, что он якобы скрывался от следствия. В частности, не являлся по вызовам его в качестве свидетеля.

Защита ответила на это, что повестки приходили на адрес, где мужчина давно не живет. Кроме того, он работал в коммунальном учреждении, и по мнению адвокатов, правоохранители на самом деле не пытались его найти.

Кроме того, адвокаты настаивают, что в обязанности Хаецкого не входила пожарная безопасность, а на момент пожара он уже не работал в учебном заведении.

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Также защита апеллировала к тому, что Хаецкий является инвалидом 3-й группы с детства, имеет искусственный клапан в сердце и находится в медицинской части следственного изолятора.

Напомним, 15 мая прокуратура заявила , что сообщила о подозрении в деле пожаре в одесском колледже еще двум лицам, в том числе, Хаецкому. Он ранее занимал должность заместителя директора колледжа по административно-хозяйственной работе. Хаецкого подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар. При этом отмечалось, что местонахождение мужчины нужно установить. Позднее 18 мая он обратился в полицию и получил сообщение о подозрении. 22 мая суд арестовал Хаецкого без права внесения залога. В его поддержку высказывались общественные активисты и деятели искусства. В частности, общественная организация PEN Ukraine выступила с заявлением в защиту Хаецкого.

Напомним, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.