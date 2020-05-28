Пожежа в одеському коледжі: суд випустив поета Хаєцького з-під варти

Суд відпустив з-під варти одеського поета та активіста Андрія Хаєцького, підозрюваного у справі про пожежу в коледжі, де він раніше працював.

Відповідне рішення ухвалив Апеляційний суд Одеської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Застосувати до Хаєцького Андрія Івановича запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів України Андрія Колебошина та Сергія Урбанського", - йдеться в рішенні суду.

Також Хаєцький зобов’язаний повідомляти правоохоронців про зміну свого місця проживання та роботи, не відлучатись з Одеси без дозволу, прибувати за кожною вимогою правоохоронців, здати закордонний паспорт і не спілкуватись з іншими підозрюваними у справі.

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Таким чином, суд задовольнив прохання захисту Хаєцького, який хотів скасувати попереднє рішення суду про арешт чоловіка.

Адвокати звертали уваги, що підозрюваний добровільно прийшов до слідчого за підозрою, а потім самостійно з’явився на суд.

Прокурори пояснювали арешт Хаєцького тим, що він нібито переховувався від слідства. Зокрема, не з’являвся за викликами його як свідка.

Захист відповів на це, що повістки приходили на адресою, де чоловік давно не живе. Крім того, він працює у комунальній установі міста, і на думку адвокатів, правоохоронці насправді не намагались його знайти.

Адвокати наполягають, що в обов’язки Хаєцького не входила пожежна безпека, а на момент пожежі він вже не працював у навчальному закладі.

Також захист апелював до того, що чоловік є інвалідом 3-ї групи з дитинства, має штучний клапан у серці і перебуває у медичній частині слідчого ізолятора.

Нагадаємо, 15 травня прокуратура заявила, що повідомила про підозру у справі пожежі в одеському коледжі ще двом особам, в тому числі, Хаєцькому. Він раніше обіймав посаду заступника директора коледжу з адміністративно-господарської роботи. Хаєцького підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, в результаті чого виникла пожежа. При цьому зазначалося, що місцезнаходження чоловіка потрібно встановити. Пізніше 18 травня він звернувся в поліцію і отримав повідомлення про підозру. 22 травня суд заарештував Хаєцького без права внесення застави. На його підтримку висловлювалися громадські активісти та діячі мистецтва. Зокрема, громадська організація PEN Ukraine виступила із заявою на захист Хаєцького.

Нагадаємо, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася пожежа в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У результаті загинуло 16 осіб, ще понад 30 зазнали поранень.